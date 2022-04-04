الاضطراب الذهاني الناجم عن حالة طبية أخرى

يتظاهر الاضطرابُ الذهاني الناجم عن حالة طبية أخرى بالهلوسات أو الأوهام الناجمة عن اضطراب طبي آخر.

يشير الذهان إلى أعراض مثل الأوهام، والهلوسات، والتفكير المشوش والكلام غير المترابط، والسُّلُوك الحركي الغريب وغير اللائق الذي يشير إلى الانفصال عن الواقع.

ينطبق هذا التشخيص عندما يكون الذهان ناجمًا عن حالة طبية أكثر من كونه اضطرابًا نفسيًا مثل الفصام.على سبيل المثال، في بعض الأحيان تحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من صرع الفصّ الصدغي هلاوس بأنهم يشمون رائحة أشياء غير موجودة.

وتشمل الاضطرابات الطبية الأخرى التي قد تسبب الذهان كلاً من أورام الدماغ والعدوى، والسكتة الدماغية، والشقيقة، وبعض الاضطرابات الهرمونية.ولكن، لا يعد الأشخاص الذين يعانون من التشويش الشديد (الهذيان) بسبب مرضٍ طبيٍّ شديد أو سحب دوائي، مصابين باضطراب ذهاني ناجم عن حالة طبية.

غالبًا ما تقلل مُعالجة الحالة الطبية من شدة الأعراض الذهانية، ولكن يحتاج بعض الأشخاص أيضًا إلى علاج نوعي للأعراض الذهانية.