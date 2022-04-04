اضطراب ذهاني قصير الأمد

تشبه أعراض الاضطراب الذهاني القصير الأوهام أو الهلاوس أو غيرها من أعراض الفصام الذهانية، ولكنها تستمر لفترة أقصر بكثير (من يوم واحد إلى شهر واحد).

يُعاني المصابين بالاضطراب الذهاني قصير الأمد من واحد على الأقل من الأَعرَاض التالية:

الأوهام (اعتقادات خاطئة يتمسَّك بها المَرضَى على الرغم من الأدلَّة القوية التي تنفيها).

هلوسات

الكلام المشوش

السلوك المضطرب جدًّا أو الجموديّ (عدم الحركة أو عدم الاستجابة)

يُشخِّص الأطباء الاضطراب الذهاني قصير الأمد إذا استمرَّت أعراض الشخص لأقل من شهر واحد، وتعذر تفسيرها من خلال الاشتباه بمرض آخر. تنطوي الاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تسبب أعراضًا مماثلة على التأثيرات الجانبية للأدوية، والمشاكل الطبية مثل ورم دماغي أو صرع الفص الصدغي، والفصام، والاضطراب الفصامي العاطفي.

تشبه معالجة الاضطراب الذهاني قصير الأمد معالجة الفصام، وتتطلب إشراف الطبيب وأحيَانًا المعالجة قصيرة الأمد بالأدوية المُضادَّة للذهان.

يكون النكس شائعًا، ولكن ولكن غالبًا ما يتمكن المصابين بالاضطراب الذهاني قصير الأمد من عيش حياة طبيعية بين نوبات المرض دون الشكوى من أعراض أو مع أعراض قليلة فقط.