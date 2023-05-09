اضطرابُ الهويَّة التفارُقي Dissociative Identity Disorder

في الشكل الاستحواذي، تكون الهويات المختلفة واضحة بسهولة لأفراد الأسرة وغيرهم من المراقبين؛فالشخصُ يتحدَّث ويتصرَّف بطريقة مختلفة بوضوح، كما لو أنَّ شخصًا آخر أو كائنًا قد استحوذ عليه.

أمَّا في الشكل اللااستحواذي، فإنَّ الهويات المختلفة غالبًا ما تكون غير واضحة للمراقبين، على الرغم من أن الشخص قد يُظهر تحولًا مفاجئًا في طريقة تصرفه وتعامله مع الآخرين.فبدلاً من أن يتصرَّف هؤلاء الأشخاص وكأنَّ آخرين استحوذوا عليهم، قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من اضطراب الهوية التفارُقي بأنهم منفصلون عن بعض جوانب أنفسهم (وهي حالة تسمَّى تبدُّد الشخصيَّة)، أو كما لو كانوا يشاهدون أنفسَهم في فيلم، أو كما لو كانوا يشاهدون شخصًا مختلفًا.وقد يفكَّرون ويشعرون ويقولون ويفعلون فجأة أشياء لا يستطيعون السيطرةَ عليها، ولا يبدو أنَّهم ينتمون إليها.وقد تتغيَّر المواقفُ والآراء والتفضيلات (على سبيل المثال، فيما يتعلَّق بالغذاء أو الملبس أو الاهتمامات) فجأة، ثم تتغيَّر مَرَّةً أخرى وتعود.بالنسبة إلى بعض هذه الأَعرَاض، مثل التغيُّرات في تفضيلات الطعام، يمكن ملاحظتها من قبل الآخرين.

قد يظنّ المرضى أنّ أجسامَهم تشعر بشكل مختلف (على سبيل المثال، مثل طفل صغير أو شخص من الجنس الآخر)، وأنَّها لا تنتمي لهم.ويمكن أن يشيروا إلى أنفسهم بصيغة الجمع (نحن) أو الغائب (هو، هي، هم)، وأحيَانًا من دون معرفة السبب.

وتكون بعضُ شخصيات الفرد على بيِّنة من المعلومات الشخصية المهمَّة التي لا تدركها الشخصيَّات الأخرى.ويبدو أنَّ بعضَ الشخصيات تعرف وتتفاعل مع بعضها بعضًا في عالم داخلي مفصَّل؛فعلى سَبيل المثال، قد تكون الشخصية (أ) على علم بالشخصيَّة (ب)، وتعرف ما تفعله (ب)، كما لو كانت تراقب سلوك الشخصية (ب).ولكن، قد تكون أو لا تكون الشخصية (ب) على علم بالشخصيَّة (أ)، ومثل ذلك ينطبق على الشخصيَّات الأخرى الموجودة.والتحوُّل بين الشخصيات وعدم وجود الوعي لسلوك الشخصيَّات الأخرى غالبًا ما يجعلان الحياة فوضى.

ونظرًا لأنَّ الھویات تتفاعل مع بعضھا بعضًا، فإنَّ الأشخاصَ المصابین قد یبلغون عن أصوات يسمعونها.وقد تكون هذه الأصواتُ محادثات داخلية بين الهويَّات، أو قد يخاطبون الشخصَ مباشرة، ويعلِّقون على سلوك الشخص أحيانًا.وقد يتحدَّث عددٌ من الأصوات في الوقت نفسه، ويكون ذلك مربكًا جدًّا.

كما أنَّ الأشخاصَ الذين يعانون من اضطراب الهوية التفارُقي يعانون أيضًا من اقتحام الهويَّات أو الأصوات أو الذكريَّات لأنشطتهم اليوميَّة؛فعلى سَبيل المثال، قد تصرخ هويَّة غاضبة فجأة على أحد الزملاء في العمل أو الرئيس.