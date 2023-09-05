لمحة عن اضطرابات الشخصية

اضطراباتُ الشخصية هي حالات صحة نفسية تنطوي على أنماط مستمرة ومزمنة من التفكير والإدراك والتفاعل والاستدلال التي تسبّب ضائقة ملحوظة لدى الشخص و/أو اضطرابًا في قدرته على الأداء.

هناك 10 أنماط من اضطرابات الشخصية، ولكلّ منها مشاكل مميزة مع فهم الأشخاص لذواتهم وأنماط استجابتهم للأشخاص الآخرين وللأحداث التي تسبب الكرب.

يضع الأطباءُ في اعتبارهم تشخيص أحد اضطرابات الشخصية عندما ينظُر الأشخاص وبشكلٍ مستمر إلى أنفسهم أو إلى الآخرين في طرائق مختلفة في واقع الأمر أو عندما يستمرّون في التصرف بطرائق تسبب دائمًا عواقب سلبية.

قد تساعد المُعالجَة النفسية الأشخاص على إدراك دورهم في خلق مشاكلهم الشخصية ومع الآخرين، وتُساعدهم على تغيير سلوكهم الذي يسبب هذه المصاعب.

لا تُعالج الأدوية اضطرابات الشخصية بشكلٍ مباشر، ولكنها قد تساعد على الحد من الأعراض المزعجة.

تمثِّل السماتُ الشخصية أنماطًا من التفكير والإدراك والتفاعل والارتباطات المستقرة نسبيًا مع الوقت؛فعلى سبيل المثال، يميل بعضُ الأشخاص إلى المزاجية أو العزلة.بينما يميل آخرون إلى أن يكونوا منفتحين واجتماعيين.

تُشخص اضطرابات الشخصية كحالات صحة نفسية عندما تصبح سمات شخصية الشخص واضحة، وقاسية، وغير قادرة على التكيّف بحيث يكون لدى الشخص مشاكل في العمل، أو المدرسة، أو في التعامل مع الآخرين.وتسمى هذه الأنماط سُوء التكيُّف maladaptive، وذلك لأنَّ الأشخاص لا يتكيفون وفقًا لما تقتضيه الظروف.وتختلف أنماط سُوء التكيُّف في مدى شدتها واستمرارها.يُمكن أن تُؤدِّي هذه الحالاتُ من سوء التكيُّف الاجتماعي إلى ضائقةٍ ملحوظةٍ عندَ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الشخصية وعند أفراد أسرهم، وأصدقائهم، وزملائهم في العمل، ومعارفهم في المحيط الاجتماعي. يحاول معظم الأشخاص الذين تكون سماتهم الشخصية غيرَ فعالة أو تظهر لديهم عواقب سلبية أن يغيروا أنماط استجابتهم.في المقابل، لا يغير الأشخاص الذين لديهم اضطرابٌ في الشخصية أنماط الاستجابة حتى عندما تكون هذه الأنماط غير فعالة بشكل متكرّر، وتكون العواقب سلبية.

هناك 10 أنواع من اضطرابات الشخصية وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، النسخة الخامسة، المراجع نصيًا (DSM-5)، وهو المرجع المعياري للتشخص النفسي في الرابطة الأمريكية للطبّ النفسي.

يعتقد الأشخاص في بعض الأحيان أنهم أو غيرهم يُعانون من اضطراب في الشخصية عندما يُظهِرون سمات شخصية معينة لبعض الوقت.قد يستخدم الأشخاص بشكلٍ عرضي عبارات مثل "مصاب بجنون العظمة" أو "شخصية حدية". ولكن، لا يُشخص اضطراب الشخصية كحالة نفسية إلا عندما تكون السمات مستمرة وتستوفي المعايير النفسية المحددة.

ويُعاني نحو 9٪ من الأشخاص من اضطراب في الشخصية.تصيب هذه الاضطراباتُ الرجال والنساء بالتساوي عادة، على الرغم من أن بعضَ أنواع اضطرابات الشخصية تصيب جنسًا واحدًا أكثر من الآخر؛فمثلًا، يكون اضطرابُ الشخصية اللاجتماعية أكثرَ شُيُوعًا بين الرجال بثلاثة أضعاف.

وبالنسبة إلى معظم من لديهم اضطراب في الشخصية، يسبب الاضطراب مشاكل متوسِّطة، ويخفّ بمرور الوقت.ولكن، يعاني بعض الأشخاص من مشاكل اجتماعية ونفسية شديدة تدوم مدى الحياة.

عادةً ما تصبح اضطراباتُ الشخصية أكثر وضوحًا في أواخر مرحلة المراهقة أو في وقت مبكر من مرحلة البلوغ عادةً، ولكنّها قد تظهر في وقت مبكر (خلال مرحلة الطفولة).تتباين فترة استمرارها كثيرًا.فبعض أنواع اضطرابات الشخصية (مثل المعادية للمجتمع أو الحديّ) تميل إلى التراجع أو الشفاء مع التقدم في السن؛بينما تكون الاضطراباتُ الأخرى (مثل: الوسواسية القهرية أو الفصامية) أقل ميلاً للتحسُّن.قد تستمرّ الأعراضُ عندَ بعض الأشخاص، ولكنها تكون أقل شدة.

يكون لدى الشخص المصاب باضطراب في الشخصية مشكلة أيضًا في الصحة النفسية، وعادةً ما تكون واحدة أو أكثر من المشاكل التالية:

تؤدي الإصابة باضطراب الشخصية وأحد اضطرابات الصحة النفسية الأخرى إلى تقليل احتمالية استجابة الأشخاص للعلاج لأي من اضطرابي الصحة النفسية، وبذلك يتفاقم مآل المرض لديهم.

أسباب اضطرابات الشَّخصية تنجُم اضطراباتُ الشخصية عن التفاعل بين الجينات والبيئة.أي أنّ بعض الأشخاص يولدون ولديهم ميل وراثي إلى اضطراب في الشخصية، ثم يجري إما كبح هذا الميل أو تعزيزه عن طريق العوامِل البيئية، مثل التجارب أو مصادر الإجهاد أو العافية.يُعتقد بشكل عام أن الجيناتُ والبيئة تسهمان بالتساوي تقريبًا في حدوث اضطرابات الشخصية.

أنماطُ اضطرابات الشَّخصية يمكن تصنيفُ الأنماط العشرة لاضطرابات الشخصية في 3 مجموعات (A, B, C).تتشارك الأنواع الموجودة في كل مجموعة في سماتٍ شخصية أساسية معينة. يتسم الأشخاص المصابون باضطرابات المجموعة A بأنهم غريبو الأطوار.تنطوي المجموعة A على اضطرابات الشخصية التالية، ولكل منها ملامحها المميزة: الزَّوَر Paranoid: عدم الثقة والشك

النوع الفصاماني Schizoid: عدم الاهتمام بالآخرين

الفصامي Schizotypal: أفكار وسلوكيات غريبة أو ذاتية يتسم الأشخاص المصابون باضطرابات المجموعة B بأنهم انفعاليون، أو عاطفيون، أو غريبو الأطوار.تنطوي المجموعة B على اضطرابات الشخصية التالية، ولكل منها ملامحها المميزة: النوع المضادّ للمجتمع: عدم المسؤولية الاجتماعية، وتجاهل الآخرين، والخداع والتلاعب بالآخرين لتحقيق المكاسب الشخصية

النوع الحدّي: فراغ داخلي، خوف من الهجر في العلاقات، عدم استقرار العلاقات، ومشاكل في السيطرة على المشاعر، وسلوك اندفاعي

النوع التمثيلي Histrionic: السعي إلى لفت الانتباه والسلوك الدرامي

النوع النرجسي: الحاجة لتلقي إعجاب الآخرين، قلة التعاطف، نظرة مضخّمة لقيمة الذات (هَوَس العَظَمَة). يتسم الأفراد المصابون باضطرابات المجموعة C بالقلق أو الخوف.تنطوي المجموعة C على اضطرابات الشخصية التالية، ولكلّ منها ملامحها المميزة: النوع التجنّبي: تجنب مخالطة الأشخاص الآخرين بسبب الخوف من الرفض

النوع الاعتمادي: الخضوع والتبعية (بسبب الحاجة للرعاية)

الوسواسي القهري: السعي إلى الكمالية، والصلابة، والعناد

أعراض اضطرابات الشَّخصية تنطوي اضطراباتُ الشخصية بشكلٍ رئيسي على مشاكل في: الهوية والشعور بالذات : لا يكون لدى الأشخاص صُورة واضحة أو مُستقرَّة لذواتهم.أي أنَّ الطريقة التي ينظرون فيها إلى أنفسهم تتغيَّر استنادًا إلى الموقف والأشخاص الذين يتعاملون معهم؛فعلى سبيل المثال، قد يتناوب تفكيرهم في ذواتهم بين كونها قاسية أو لطيفة.أو قد يكونون متناقضين في قِيَمهم وأهدافهم؛فعلى سبيل المثال، قد يكونون متديّنين جدًا عند وجودهم في الكنيسة، ولكنهم غير مُبالين وغير محترمين في أماكن أخرى.قد يكون تقديرُ الذات مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير واقعي.

العلاقات: يكُونُ المرضى الذين يعانون من اضطراب في الشخصية غير قادرين عادةً على تكوين علاقات وثيقة ومستقرّة مع الآخرين.وقد يكونون غير آبِهين بالأشخاص الآخرين أو منفصلين عاطفيًا، أو قد يفتقرون إلى التعاطف. غالبًا ما يتصرف الذين يعانون من اضطراب في الشخصية بشكل غير متناسق، وقد يكون ذلك مربكًا ومُحبِطًا لأفراد العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل، والأشخاص الآخرين المحيطين بهم، بما في ذلك اختصاصيو الرعاية الصحية.استخدام أساليب أبوَّة متناقضة أو منفصلة أو عاطفية أكثر من اللازم أو مسيئة أو غير مسؤولة، ممّا يزيدُ من خطر المشاكل البدنية و/أو العاطفية عندَ أطفالهم قد يواجه الأشخاصُ الذين يعانون من اضطراب في الشخصية مشاكل في فهم ما هي الطرائق المعقولة والآمنة والمقبولة للعلاج والتصرّف تجاه الآخرين. قد يكون المصابون باضطراب الشخصية غيرَ مدركين لدورهم في خلق مشاكلهم وتأثير سلوكياتهم على علاقاتهم. هل تعلم...

تشخيص اضطرابات الشَّخصية تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية يُشخّص الأطباء اضطرابًا محدّدًا في الشخصية استنادًا إلى قوائم من السمات الشخصية (المعايير) المنصوص عليها لكل اضطراب في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5TR). يشعر معظمُ الذين يعانون من اضطراب في الشخصية بالكرب أو الضيق في حياتهم وسلوكهم، ويسعون إلى المعالجة بشكلٍ حثيث.ولكن، لا يرى آخرون مشكلة في سلوكهم عادةً.ولذلك، فإنّهم يميلُون إلى عدم طلب المساعدة بمفردهم.وبدلاً من ذلك، قد تجري إحالتُهم من قبل الأصدقاء أو أفراد العائلة أو من وكالة اجتماعية، لأن سلوكهم يسبّب صعوبة للآخرين. عندما يطلب الذين يعانون من اضطراب في الشخصية المساعدة، من المحتمل أن يكونَ السبب هو طلب المساعدة بشأن بعض اضطرابات الصحة النفسية الأخرى، مثل القلق، أو الاكتئاب، أو استعمال المواد، أو المشاكل الناجمة عن اضطراب الشخصية، مثل الطلاق أو البطالة أو الوحدة بدلًا من الاضطراب نفسه.عندما يقوم المَرضَى بالإبلاغ عن هذه الأعراض أو المشاكل، يطرح عليهم الأطباء عادة أسئلة لتحديد ما إذا كان هناك احتمال لأن يكونَ لاضطراب في الشخصية دورٌ في ذلك.فعلى سبيل المثال، يتساءل الأطباء عن كيفية نظرتهم إلى أنفسهم والآخرين، وكيف يستجيبون عندما يتفاعل الناس بشكل سلبي مع سلوكهم.لا يجري تشخيص اضطرابات الشخصية بشكل كاف لأن أعراض الاضطرابات النفسية الأخرى الأكثر شيوعًا، مثل القلق أو الاكتئاب، قد تلقي بظلالها على ملامح أي اضطراب مستبطن في الشخصية. يشتبه الطبيبُ في اضطراب الشخصية إذا كان الأشخاص ينظرون دائمًأ إلى أنفسهم أو الآخرين على نحو لا أساس له في الواقع

يصفون نمطًا من الأفكار أو السلوك غير اللائق الذي لا يتغيّر على الرغم من العواقب السلبية

يشعر الأشخاصُ بالضيق بسبب سلوكهم أو عواقبه، أو عدم قدرتهم على العمل بشكلٍ كاف بسبب ذلك. قد تنطوي الأفكارُ والسلوكيات غير اللائقة على رؤية الأشخاص وفهم أنفسهم للآخرين ، وكيفية تفاعلهم مع الآخرين ، و / أو مدى سيطرتهم على دوافعهم.لا تُعَدّ هذه الأفكارُ والسُّلُوك اضطرابًا إلا إذا كانت مستمرة (ليس فقط من حين لآخر)؛ وبشرط أن يستمرّ الشخصُ في القيام بها على الرغم من أنها تسبب الشدائد أو الصعوبات في الحياة اليومية.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكونَ الأفكار والسُّلُوكيات قد بدأت عند الأشخاص المصابين باضطرابات الشخصية في أثناء مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ المبكرة، وليس في وقت لاحق من الحياة. للمساعدة على تأكيد التَّشخيص، يحاول الأطباءُ عادةً التحدّث مع أصدقاء الشخص وأفراد عائلته.قد يكون هذا مفيدًا للغاية، لأن الأشخاص غالبًا ما لا يدركون دورهم في خلق المشكلات.

علاج اضطرابات الشخصية المُعالجة النفسيَّة تعالج اضطرابات الشخصية بالعلاج النفسي، الذي ينطوي على العلاج النفسي الفردي والعلاج الجماعي.ويعدُّ العلاج أكثر ميلاً لأن يكون فعالًا عندما يسعى الأشخاص للحصول عليه، ويكون لديهم الحافز للتغيير. لا تُعالج الأدوية اضطرابات الشخصية بشكل مباشر ولكن قد تساعدَ على تخفيف أعراض الضائقة، مثل الاكتئاب والقلق، كما يمكن أن تساعد على السيطرة على بعض صفات الشخصية مثل العدوانية. قد تكون اضطراباتُ الشخصية عصيَّة بشكل خاص على المعالجة، لذا من المهم اختيار معالج نفسي من ذوي الخبرة غير انتقادي، ومن هو قادر على فهم صورة الشخص الذاتية، ومجالات الحساسية، والطرائق المعتادة للتعايش. المَبادئُ العامّة للمعالجة على الرغم من أنّ المُعالجَات النوعية تختلف وفقًا لنوع اضطراب الشخصية، فإن المعالجة تهدف بشكلٍ عام إلى التقليل من الضائِقَة

مساعدة المَرضَى على فهم أنّ مشاكلهم داخلية (ليس سببها أشخاصًا أو مواقف أخرى)

تقليل السلوك الذي يتَّسم بسوء التكيُّف ويكون غير مرغوب فيه اجتماعيًا

تعديل سِمات الشخصية التي تسبّب صعوبات يعدّ الحدّ من الضائقة الفورية، مثل القلق والاكتئاب، الهدفَ الأول للعلاج.ويجعل الحدّ من الضائقة علاجَ اضطراب الشخصية أسهل.أولًا، يساعد المعالجون المَرضَى على التعرّف إلى سبب الضائقة.ثم، ينظرون في طرائق لتخفيفها.يقدِّم المعالِجون استراتيجيات تساعدَ الشخصَ على الخروج من المواقف أو العلاقات التي تسبّب شدة كبيرةً (يُدعى ذلك الدعم النفسي الاجتماعي).قد تشتمل هذه الاستراتيجياتُ على الرعاية والدعم من قبل أفراد العائلة والأصدقاء والجيران وممارسي الرعاية الصحِّية وغيرهم.ويمكن أن تساعدَ أدوية القلق أو الاكتئاب على تخفيف هذه الأَعرَاض.عندَ استخدام الأدوية، يُفضّل إعطاؤها بجرعاتٍ صغيرة ولفترة محدودة. تُعدُّ مساعدة الأشخاص على فهم أن مشاكلهم داخلية أمرًا حاسمًا، لأن الذين يعانون من اضطراب في الشخصية قد لا يرون مشكلة في سلوكهم.يحاول الأطباء مساعدة الأشخاص على فهم ما إذا كان سلوكهم غير ملائم، وله عواقب ضارة.من خلال إقامة علاقة تعاونية تنطوي على احترام متبادل بين الطبيب والمريض، يمكن للأطباء مساعدة الأشخاص على أن يصبحوا أكثر وعيًا بأنفسهم، وأن يدركوا سلوكهم غير المرغُوب فيه اجتماعيًا وغير المناسب.كما يمكن للأطباء أيضًا مساعدة الأشخاص على إدراك أنّ التغييرات في سلوكهم ورؤيتهم لأنفسهم والآخرين ستستغرق وقتًا وجهدًا. ينبغي التعاملُ مع السلوكيات التي تنطوي على سوء التكيف وغير المرغوب فيها (مثل التهوُّر، والعزلة الاجتماعية، والافتقار إلى الإصرار، ونوبات الغضب) بسرعة للتقليل من الضرر المستمرّ في العمل والعلاقات.وفي بعض الأحيان يحتاج الأطباءُ إلى وضع حدود للسلوك في عياداتهم؛فعلى سبيل المثال، قد يخبر الأطباءُ الأشخاص بأن الصراخ والتهديد يجعلان من الصعب إجراء جلسة.إذا كان السُّلُوك متطرفًا، كأن يكون الناس متهوّرين، أو إذا قاموا بعزل أنفسهم اجتماعيًا، أو لديهم نوبات من الغضب، أو مدمّرون للذات - فقد يحتاجون إلى المعالجة في مستشفى نهاري أو في مؤسسة للرعاية الدائمة. تُعدُّ التغيراتُ في السُّلُوك أكثر أهمية بالنسبة إلى أشخاص اضطراب الشخصية الحدي أو المعادية للمجتمع أو الشخصية الاجتنابية. اضطراب الشخصية الحّدي Borderline

اضطراب الشخصية المُعادِيَ للمُجتَمَع

اضطراب الشخصية التجنّبي يمكن لطرائق العلاج الجماعي والتعديل السلوكي أن تساعد على تحسين السلوكَ في غضون أشهر.كما يمكن أن تساعد مجموعات المساعدة الذاتية أو العلاج الأسري أيضًا على تغيير السلوك غير المناسب.تكُون مشاركة أفراد العائلة مفيدة، وغالبًا ما تكون ضرورية لأنها يمكن أن تعمل بطرائق تعزز أو تقلّل من السلوك أو الأفكار غير اللائقة. يستغرق تعديل سمات الشخصية الإشكالية problematic (مثل التبعية، وعدم الثقة، والغطرسة، والتلاعُّب) وقتًا طويلًا، أي أكثر من عام عادةً.إن مفتاح تعديل هذه السمات هو العلاج النفسي الفردي. يمكن أن يساعد العلاج النفسي المَرضَى على فهم كيف يرتبط اضطراب الشخصية لديهم بمشاكلهم الحالية.كما يمكن أن يساعد أيضًا المَرضَى على تَعلم طرائق جديدة وأفضل للتفاعل والتعايُش.وعادة ما يكون التغيير تدريجيًا.