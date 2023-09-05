اضطرابُ الشخصية الزورانيّ (paranoid personality disorder) هو حالة صحة نفسية تتميز بنمطٍ مستمرّ من عدم الثقة غير المبرّر والشكّ في الآخرين، وينطوي على تفسير دوافعهم على أنَّها عدائية أو ضارّة.

وبما أنّ الذين يعانون من اضطراب الشخصية الزوراني يشتبهون في أن الآخرين يخططون لاستغلالهم أو خداعهم أو إيذائهم، فإنهم يبحثون دائمًا عن الشتائم أو الإهانات أو التهديدات المحتملة.

يقوم الأطباءُ بتشخيص اضطراب الشخصية الزوراني استنادًا إلى أعراض نوعية، بما في ذلك عدم الثقة والشك في العديد من جوانب الحياة.

لا تُوجد مُعالَجَة فعَّالة، ولكن قد يجري تجريبُ العلاج المعرفي السُّلُوكي، وقد تُخفِّف الأدوية من بعض الأعراض.

اضطراباتُ الشخصية هي حالات صحة نفسية تنطوي على أنماط مستمرة ومزمنة من التفكير والإدراك والتفاعل والاستدلال التي تسبّب ضائقة ملحوظة لدى الشخص و/أو اضطرابًا في قدرته على الأداء.

لا يثق المرضى الذين يعانون من اضطراب الشخصية الزوراني في الآخرين، ويفترضون أنّهم ينوون إلحاق الأذى بهم أو خداعهم، حتى عندما لا يكون لديهم سببٌ كاف لهذه المشاعر.

يحدث اضطرابُ الشخصية الزوراني عند نَحو 3 إلى 5٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة.ويعتقد أنّه أكثر شُيُوعًا عندَ الرجال.تشير بعضُ الأدلة إلى أنّ اضطراب الشخصية الزوراني ينتشر في العائلات.قد يُسهم الاعتداء أو الانتهاك العاطفي أو البدني ولعب دور الضحية خلال مرحلة الطفولة في حدوث هذا الاضطراب.

وغالبًا ما يترافق باضطرابات صحة نفسية أخرى أيضًا.فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الأشخاص واحد أو أكثر من المشاكل التالية:

أعراض اضطراب الشخصية الزوراني يشكّ الذين يعانون من اضطراب الشخصية الزوراني بأن الآخرين يخططون لاستغلالهم أو خداعهم أو إيذائهم.ويشعرون بأنهم قد يتعرّضون للهجوم في أي وقت ومن دون سبب.وعلى الرغم من عدم وجود دليل يُذكر، إلا أنهم يستمرُّون في الحفاظ على شكوكهم وأفكارهم. تفسير التجارب على أنها معادية غالبًا ما يعتقد المصابون باضطراب الشخصية الزوراني أن الآخرين قد تسبّبوا في إصابتهم بشكل كبير لا رجعة فيه.وهم يتحرَّون عن الشتائم والشوائب والتهديدات والخيانة المحتملة، ويبحثون عن معانٍ خفيَّة في الملاحظات والأفعال.ويقومون بالتدقيق في الآخرين عن كثب بحثًا عن أدلّة تدعم شكوكهم؛فعلى سبيل المثال، قد يسيئون تفسيرَ عرض للمساعدة على أنه يعني أنهم غير قادرين على القيام بالمهمّة من تلقاء أنفسهم.وإذا اعتقدوا بأنهم تعرّضوا للإهانة أو الإصابة بأي شكل من الأشكال، فإنهم لا يسامحون الشخصَ الذي أصابهم.ويميلون إلى الهجوم المضاد أو يصبحون غاضبين استجابةً لهذه الإصابات المتصوّرة.ولأنهم لا يثقون في الآخرين، يشعرون بالحاجة إلى الاكتفاء الذاتي والسيطرة. التأثير في العلاقات يتردّد الذين يعانون من اضطراب الشخصية الزوراني في الثقة أو تطوير علاقات وثيقة مع الآخرين، لأنهم يشعرون بالقلق من أنّ المعلومات قد تُستخدَم ضدهم.ويشكُّون في ولاء الأصدقاء وإخلاص الزوج أو الشريك.وقد يشعرون بغيرة شديدة، ويمكن أن يسألوا باستمرار عن نشاطات ودوافع الزوج أو الشريك في محاولة لتبرير الغيرة. قد يكون من الصعب على الأشخاص التعايش مع أشخاص اضطراب الشخصية الزوراني.وعندما يستجيب الآخرون لهم بشكل سلبي، فإنهم يأخذون هذه الاستجابات كتأكيد لشكوكهم الأصلية.

تشخيص اضطراب الشخصية الزوراني تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية عادة ما يقوم الأطباء بتشخيص اضطرابات الشخصية بناء على المعايير المعمول بها في ■الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية■، النسخة الخامسة المراجع نصيًا (DSM-5-TR)، والذي يُعد المرجع في التشخيص النفسي من قبل الرابطة الأمريكية للطبّ النفسي. ولكي يقوم الأطباء بتشخيص اضطراب الشخصية الزوراني، يجب أن يكون الأشخاص غير واثقين بشكل دائم ولديهم شك في الآخرين، كما هو موضّح في 4 على الأقلّ ممّا يلي: يشتبهون، من دون سبب كافٍ، في أنَّ أشخاصًا آخرين يقومون باستغلالهم أو إيذائهم أو خداعهم.

مشغولون بشكوك غير مبرّرة حول مصداقية أصدقائهم وزملائهم في العمل.

يترددون في الثقة في الآخرين خشية أن تُستخدم المعلوماتُ ضدّهم.

يسيؤون تفسيرَ ملاحظات أو أحداث غير مؤذية على أنها ذات معنى مخفي أو عدائي أو مهدِّد.

يحملون الضغينة إذا اعتقدوا أنّهم تعرّضوا للإهانة أو الأذى أو الطعن.

يسرعون في الاعتقاد بأن شخصيتهم أو سمعتهم قد تعرّضت للهجوم، ويتفاعلون بغضب أو أو بهجوم مضاد

يشتبهون مرارًا وتكرارًا في أنّ الزوج أو الشريك غير مخلص، على الرغم من عدم وجود سبب كافٍ للاشتباه به. كما يجب أن تكونَ الأَعرَاض قد بدأت في وقتٍ مبكرٍ من مرحلة ما بعد البلوغ أيضًا.