اضطرابُ الشَخصِيَّة الفُصامِيّ النمط

اضطرابُ الشخصية الفُصامِيَ النمط (schizotypal personality disorder) هو اضطراب صحة نفسية يتميز بنمط مستمرّ من الانزعاج الشديد مع نقص القدرة على إقامة علاقات وثيقة، وبأساليب مشوّهة في التفكير والإدراك، وسلوك غريب الأطوار.

قد يُفضل الذين يعانون من اضطراب الشخصية الفصامي النمط عدمَ التفاعل مع الناس، لأنهم يشعرون بأنّهم مختلفون عنهم ولا ينتمون إليهم.

يقوم الأطباءُ بتشخيص اضطراب الشخصية الفصامي النمط بناءً على أعراض نوعيّة، بما في ذلك الانزعاج الشديد من العلاقات الوثيقة وطرائق التفكير والإدراك المشوّهة والسلوك الغريب.

يشتمل العلاج على الأدوية المضادة للذُّهان ومضادَّات الاكتئاب والعلاج السُّلُوكي المعرفي.

اضطراباتُ الشخصية هي حالات صحة نفسية تنطوي على أنماط مستمرة ومزمنة من التفكير والإدراك والتفاعل والاستدلال التي تسبّب ضائقة ملحوظة لدى الشخص و/أو اضطرابًا في قدرته على الأداء.

يكون الذين يعانون من اضطراب الشخصية الفصامي النمط أقلّ ارتباطًا بالواقع، كما يكون تفكيرهم وكلامهم أكثرَ تشوُّشًا مما يحدث في اضطرابات الشخصية الأخرى.ولكنَّ الأفكارَ والسُّلُوك ليسا غريبَيْن وبعيدين عن الواقع بالدرجة نفسها التي تُشاهد في الفصام.

يُقدر بأن اضطرابُ الشخصية الفصامي النمط في أقل من 1 إلى 4٪ من الأشخاص في الولايات المتّحدة.وهو أكثر شُيُوعًا بعضَ الشيء عند الرِّجال.يكون اضطرابُ الشخصية الفُصامِيَ النمط أقلّ ميلًا للشفاء أو التراجع مع التقدم في السنّ مقارنةً بمعظم اضطرابات الشخصية الأخرى.

وغالبًا ما يترافق باضطرابات أخرى أيضًا.أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الفُصامِيَ النمط عانوا من نوبة واحدة على الأقل للاضطراب الاكتئابي الرئيسي، و 30 إلى 50٪ منهم يعانون من اضطراب اكتئابي كبير عندَ تشخيص الاضطراب لديهم.يحدث لدى بعض هؤلاء الأشخاص اضطراب تعاطي المَوادّ في وقت لاحق.

أسباب اضطراب الشخصية الفصامي النمط يُعتقد أنّ للجينات دورًا مهمًا في حدوث اضطراب الشخصية الفُصامِيَ النمط.وهو أكثر شُيُوعًا بين الأقارب من الدرجة الأولى (الآباء والأشقاء والأطفال) للأشخاص الذين لديهم الفصام أو اضطراب ذهاني آخر.

أعراض اضطراب الشخصية الفصامي النمط التأثيرُ في العَلاقات لا يكون لدى مرضى اضطراب الشخصية الفُصَامِيَ النمط أصدقاء مقربون أو موثوقون، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى.ويكونون منزعجين جدًّا من العلاقة مع الآخرين؛يُفضل الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب عدم التفاعل مع الناس، لأنهم يشعرون أنّهم مختلفون عنهم ولا ينتمون إليهم.ولكنهم قد يقولون إن افتقارهم للعلاقات يجعلهم غيرَ سعيدين.ويكونون قلقين جدًّا في المواقف الاجتماعية، لاسيَّما غير المألوفة.لا يؤدي قضاءُ المزيد من الوقت في المواقف إلى تخفيف قلقهم. قد يتجاهل الذين يعانون من هذا الاضطراب التقاليد الاجتماعية العادية (على سبيل المثال، تجنّب التواصل البصري)؛ ولأنهم لا يفهمون الإشارات الاجتماعية المعتادة، فقد يتفاعلون مع الآخرين بشكل غير لائق أو خَشِن. التفكير والسلوك الغريبان يكون مرضى اضطراب الشَخصِيَّةٌ الفُصامِيّ النمط منعزلين اجتماعيًا ومنفصلين عاطفيًا.وفيما يلي بعض الأمثلة: الأفكار المَرْجعية Ideas of reference: يعتقد الأشخاصُ الذين لديهم هذه الأفكار أن الأحداث العادية لها معنى خاص لديهم فقط.

التفكير السحري أو الخيالي Magical thinking: يعتقد المَرضَى أن أفكارهم أو أفعالهم يمكن أن تسيطر على شيء ما أو شخص ما؛فعلى سبيل المثال، قد يعتقدون أنّهم يدفعون الآخرين للقيام بأشياء عادية (مثل إطعام الكلب)، أو أنّهم يستطيعون أداء طقوس سحرية لمنع الضرر (مثل غسل اليدين 3 مرات للوقاية من المرض).

البارانويا أو الزَّوَر: يميل المَرضَى الذين لديهم أفكار زَوَرانِيّة إلى الشك والريبة، ويظنون بشكل خاطئ أنّ الآخرين لديهم دوافع معادية أو ينوون إلحاقَ الأذى بهم.

القوى الخارقة: يعتقد الأشخاص أنَّ لديهم طاقات خارقة، ممَّا يُمكِّنهم من الإحساس بالأحداث قبلَ حدوثها أو قراءة عقول الآخرين. وقد يكون كلامُهم شاذًا؛ويمكن أن يكون مُجرَّدًا بشكلٍ مفرط أو متصلّبًا أو يحتوي على عبارات غريبة أو يستخدم عبارات أو كلمات بطرائق غريبة.وغالبًا ما يرتدون ملابسَ غريبة أو بطريقة غير مهذبة (مثل ارتداء ملابس غير مناسبة أو ملابس متّسخة)، ويكون لديهم سلوكيات غريبة. إدراك الواقع بالنسبة إلى الذين يعانون من الاضطراب الفُصاميّ النمط، قد تتشوه التصوّرات (ما يرونه أو يسمعونه أو يشعرون به)؛فعلى سَبيل المثال، قد يسمعون صوتًا يهمس باسمهم؛

تشخيص اضطراب الشخصية الفصامي النمط تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية عادة ما يقوم الأطباء بتشخيص اضطرابات الشخصية بناء على المعايير المعمول بها في ■الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية■، النسخة الخامسة المراجع نصيًا (DSM-5-TR)، والذي يُعد المرجع في التشخيص النفسي من قبل الرابطة الأمريكية للطبّ النفسي. ولكي يقوم الأطباء بتشخيص اضطراب الشخصية الفُصامِيَ النمط، يجب أن يشعر الأشخاص بالانزعاج الشديد من العلاقات الوثيقة جدًّا أو يكون لديهم القليل منها، وأن يكون لديهم تفكير وسلوك غريبان.كما يجب أن تتضمن الأَعرَاض 5 على الأقلّ ممّا يلي: أفكار مرجعية

معتقدات غريبة أو تفكير خيالي

تصوّرات مُشوَّهة

تفكير وكلام غريبان

شكوك أو أفكار بارانويَّة أو عدوانية

تعبير غير ملائم أو محدود عن العواطف

سلوك أو مظهر غريب أو شاذ أو منحرف

نقص الأصدقاء أو المقرّبين، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى

قلق اجتماعي مفرط لا يقلّ بالألفة، ويرتبط بشكلٍ رئيسيّ بالمخاوف الزورانيّة كما يجب أن تكون الأَعرَاض قد بدأت في وقتٍ مبكرٍ من مرحلة ما بعد البلوغ أيضًا. يجب على الأطباء التفريق بين اضطراب الشخصية الفُصامِيَ النمط والفصام الذي يُسبِّبُ أعراضًا متشابهة ولكن أكثر شدَّة.