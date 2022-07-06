النهام العصبي

يواجه الأشخاصُ، الذين يعانون من اضطراب الشره المرضي العصبي، نوباتٍ متكرِّرة من الشراهة والنهم للطعام؛حيث يقومون بتناول كمِّيات من الطعام تعدّ أكبر بكثير مما يتناوله أي شخص اخر في وقت وظروف مماثلة.تُعد الظروف المحيطة والثقافة عاملًا مهمًا لأن كميات الطعام المتناولة في أثناء الوجبات الاعتيادية قد تختلف بشكل ملحوظ عن كميات الطعام المتناولة في أثناء العطلات والإجازات.

وغالبًا ما يعدّ الضغط النفسي من العوامل المثيرة لنوبات الشراهة، والتي عادة ما يلجأ إليها الشخصُ في الخفاء للتخفيف من آثار الضغط النفسي.وتشتمل نوباتُ الشراهة، والتي يرافقها الشعور بفقدان السيطرة عادة، على تناول كمِّيات من الطعام رغم عدم الشعور بالجوع، وحتى الوصول لمرحلة الانزعاج الجسدي (التخمة).

ويميل الأشخاصُ المصابون بهذا الاضطراب إلى استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر وبالدهون، مثل الآيس كريم (المثلَّجات) والكعك.كما أنَّ كميات الطعام المستهلكة تختلف من شخصٍ لأخر، وقد تصل في بعض الحالات إلى الآلاف من السُّعرات الحرارية.وقد تتكرَّر نوبات الشراهة في كثير من الأحيان إلى عدَّة مرات في اليوم الواحد.

هل تعلم؟

في محاولة لمواجهة آثار فائض الطعام ، يستخدم الناس وسائل مختلفة للتعويض:

الإفراغ - على سبيل المثال، عن طريق جعل أنفسهم يتقيؤون (التقيؤ الذاتي) أو بتناول المُليِّنات أو مدرات البول (الأدوية التي تُسبب طرح الكلى للكثير من الماء)

اتباع نظام غذائي صارم أو الصيام

الإفراط في ممارسة التمارين

أو يستخدم عدَّة وسائل مما سبق

يتناول بعض المصابين بهذا الاضطراب مدرّات البول أيضًا بغرض تخفيف انتفاخ أجسادهم المتخيَّل.

وخلافًا لما يحدث مع المصابين باضطراب نَقص الشَّهية العصبي، فإن وزن جسم المصاب باضطراب الشره المرضي العصبي يميل إلى التذبذب حولَ الوزن الطبيعي.تُؤثِّرُ زيادةُ الوزن أو السمنة في عددٍ قليلٍ جدًّا من المصابين بالقهام العصبي.

على العكس من اضطراب النهم للطعام، حيث يحاول المصابين بالنُّهام العصابيّ تعويض الإفراط في تناول الطعام عن طريق الإفراغ أو وسائل أخرى.

وقد يؤدي التقيُّؤ الذاتي المتعمَّد إلى إحداث تآكل لميناء الأسنان، وتضخم في الغدد اللعابية في الخدين (الغدَّتان النكفيتان) والتهاب المريء.كما يمكن للتقيؤ أن يخفض مستويات البوتاسيوم في الدم، والذي قد يؤدي بدوره إلى عدم انتظام ضربات القلب.وقد ينجم الموتُ المفاجئ عن عدم انتظام ضربات القلب في المصابين بهذا الاضطراب، والذين يتناولون شراب عرق الذهب (Ipecac) مرارًا وبكميات كبيرة لمساعدتهم على التقيؤ.وفي حالات نادرة، في أثناء نوبة الشراهة للطعام، قد يحدث تمزّق في المعدة أو المريء، مما قد يؤدِّي إلى مُضَاعَفاتٍ تهدِّد الحياة.

ينشغل الأشخاصُ الذين يعانون من الشره المرضي العصبي بالحكم على أنفسهم بناءً على وزنهم وشكل الجسم.بحيث يستند تقديرُه لذاته عليها إلى حدٍّ كبير.

وعندَ المقارنة بالأشخاص المصابين باضطراب نَقص الشَّهية العصبي، نجد أنَّ المصابين بالنهام العصبيّ يميلون إلى أن يكونوا أكثرَ وعيًا لسلوكهم، مما يؤدِّي إلى شعورهم الدائم بالندم أو بالذنب حيال ذلك.وهم أكثرُ عرضة للاعتراف بمخاوفهم للطبيب أو لغيره من المقرَّبين أيضًا.وبشكلٍ عام، نجد أنَّ المصابين بهذا الاضطراب يكونون أكثرَ جرأة ومشاركة في الأنشطة الاجتماعية عادة،وأكثر عرضة للسلوك المتهوِّر، كتعاطي المخدِّرات أو الكحول، والاكتئاب أيضًا.ودائمًا ما يكونون قلقين بشأن أوزانهم والمشاركة في النشاطات الاجتماعية.