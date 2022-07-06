الاضطرابُ الاجتراري Rumination Disorder

الاجترار rumination هو اضطراب أكل يتصف باسترجاع الطعام بعدَ تناوله.وقد يقوم الشخصُ المصاب بهذا الاضطراب باجترار الطعام بشكلٍ اختياري وطوعي.

يدرك بعضُ الأشخاص المصابين باضطراب الاجترار أنّ هذا السلوك غير مقبول اجتماعيًا، ويحاولون إخفاءه.

إذا قام الشخصُ المصاب بتحديد كمية الطعام الذي يتناوله (حتى لا يراه الآخرون وهو يستفرغ الطعام)، قد يتعرض إلى نقص الوزن أو الاصابة بالعوز الغذائي.

يقوم الأطباء بتشخيص الاضطراب الاجتراري عند الأشخاص الذين يُفيدون عن تكرار ارتجاع الطعام لمدة شهر أو أكثر.

يمكن أن تفيدَ طرائق التعديل السُّلُوكي.

يستفرغ مرضى هذا الاضطراب الطعام بعد تناوله بشكلٍ متكرر، وذلك كل يوم عادةً.ولكن، لا يكون لديهم غثيان ولا يتهوّعون لاإراديًا.قد يقومون بإعادة مضغ الطعام المستفرغ ثم بصقه أو إعادة بلعه مجددًا.

قد يحدث اضطراب الاجترار عند الرضَّع والأطفال والمراهقين والبالغين على حدٍّ سواء.

كما أنَّ عملية اجترار الطعام لا تكون قسرية، وقد تكون طوعيةً على عكس عملية التقيؤ التي تحدث بشكل لاإرادي وخارج عن سيطرة الشخص، وتنجم عن اضطراب جسدي عادة.ولكن، على الرغم من هذا، فإن كثيرًا من الأشخاص يشيرون إلى عدم قدرتهم على التوقف عن فعل ذلك.

يدرك بعضُ الأشخاص أن هذا السلوك غير مقبول اجتماعيًا، وبذلك يعملون على محاولة اخفائه عن طريق وضع أيديهم على أفواههم أو السعال.كما يلجأ بعضُ المصابين بهذا الاضطراب إلى تجنب تناول الطعام مع أشخاص آخرين، وعدم تناول الطعام قبل أي نشاط اجتماعي أو قبل الذهاب للعمل حتى لا يستفرغوا الطعامَ في الأماكن العامَّة.

بينما يعمل بعضُ الأشخاص على تحديد مقدار الأكل المستهلك، من أجل محاولة التحكم في هذا الاضطراب.قد يتعرض الشخصُ المصاب إلى فقدان الوزن أو الاصابة بالنقص الغذائي في حال لجأ إلى بصق الطعام المُستفرغ، أو قام بتحديد كمية الطعام الذي يتناوله.

تشخيص الاضطراب الاجتراري تقييم الطبيب يقوم الطبيبُ بتشخيص اضطراب النهم/الشراهة عندما تبدو الأعراض أو المظاهر التالية: يُعاني الأشخاص من استفراغ الطعام بشكلٍ متكرِّر على مدى ≥ 1 شهر.

استبعاد اضطرابات الجهاز الهضمي التي يمكن أن تسبب القلس أو الارتجاع (مثلالارتجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux [GERD] ورتج زنكر Zenker diverticulum) وغيرهما من اضطرابات الأكل (مثل فقدان الشَّهية العصبي anorexia nervosa). قد يقوم الأطباء بمراقبة الشخص المصاب بارتجاع الطعام، أو قد يقوم الشخص بالإبلاغ عنه. إذا اشتبه الطبيبُ بإصابة الشخص باضطراب شهوة الغرائب، فينبغي تقييم الحالة الغذائية للشخص والتحقّق من وجود أي نَقص غذائي أو نقص في الوَزن .

علاج الاضطراب الاجتراري التعديل السلوكي قد تكون طرائق تعديل السُّلُوك، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مُعالجات تستخدِمُ استراتيجيات العلاج السلوكي المعرفي، مفيدةً.وينطوي العلاجُ السُّلُوكي على عدد من المُداخلَات التي جَرَى تصميمُها لمساعدة الشخص على تجنّب سلوكيَّات سوء التكيُّف غير المرغوبة مع تعلُّم السُّلُوك المرغوب.