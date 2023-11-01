بضعُ الصدر thoracotomy هو عملية يجري فيها فتح جدار الصدر لرؤية أعضاء الصدر الداخلية، وللحصول على عيِّنات من الأنسجة للفحص المختبري، وعلاج اضطرابات الرئتين أو القلب أو الشرايين الرئيسيَّة.

ويُعَدّ بضعُ الصدر عملية رئيسية كبيرة، لذلك تُستخدم بشكلٍ أقلّ من أساليب التشخيص الأخرى.يُجرَى بضعُ الصدر عندما تخفق الإجراءات التشخيصية الأخرى، مثل بزل الصدر أو تنظير القصبات أو تنظير المنصف، في توفير المعلومات الكافية.ويجري التعرفُ إلى مشكلة الرئة عند أكثر من 90٪ من الأشخاص الذين يخضعون لهذه العملية، لأنه يمكن مشاهدة موقع العينة واختياره بدقة، ولأنه يمكن الحصولُ على عيِّنات نسيجيَّة كبيرة.

وغالبًا ما يُلجَأ إلى بضع الصدر أيضًا لإعطاء المعالجة؛فمثلًا، عندما يجري استئصال نسيج سرطاني من الرئة، يسمح بضع الصدر للطبيب الجرّاح برؤية وإزالة أكبر قدر ممكن .

يتطلَّب بزلُ الصدر التخديرَ العام في غرفة العمليات،

حيث يُجرَى شق في جدار الصدر، وتُؤخَذ عيِّنات نسيجيَّة من الرئة للفحص المجهري.وغالبًا ما تُشطَر عظمةُ الصدر (القصّ) إذا كان المطلوب أًخذ عيِّنات من مناطق في كلتا الرئتين.وقد تستدعي الحاجة إزالة قطعة من الرئة، أو فص رئوي، أو الرئة بأكملها .

يُدخل أنبوبٌ صدريّ في التجويف الجنبي، ويُتَرك في مكانه لمدة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة،ويبقى الشخصُ في المستشفى عدَّةَ أيام عادةً.وتشتمل المضاعفاتُ على العدوى، والنزف المستمر، والتسرُّب المستمر للهواء نحوَ الحيِّز الجنبي (الاسترواح الصدري).

انظر أيضًا التاريخ الطبي والفَحص السَّريري لاضطرابات الرئة ولمحة عامة عن الجهاز التنفسي).