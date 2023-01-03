تجويف الصدر هو المنطقة المحاطة بالفقرات الصدرية، والأضلاع، والقص، والحجاب الحاجز.تقع الرئتان في تجويف الصدر، وهو حيِّز يشتمل على المنصف أيضًا.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز التنفُّسي).

والمَنصِف هو وسط أو مركز الصدر، ويحتوي على القلب والغدَّة الصعترية (التوتة thymus) والعُقَد اللِّمفِية، مع أجزاء من الشِّريان الأورطي (الأبهر) والوريد الأجوف والرُّغامَى والمريء وأعصاب مختلفة.وهو يشتمل على المنطقة التي يحدُّها عظم الصدر (القصّ) في الأمام، والعمود الفقري في الخلف، ومدخل تجويف الصدر في الأعلى، والحجاب الحاجز في الأسفل.وتتمثَّل وظيفةُ المَنصِف في عزل الرئة اليسرى واليمنى عن بعضهما بعضًا، بحيث تعملان كجوفين صدريين منفصلين؛فعلى سَبيل المثال، إذا انثقب جدارُ الصدر على جانبٍ واحد، ممَّا يَتسبَّب في انخماص الرئة على هذا الجانب، تبقى الرئةُ الأخرى ممتلئة بالهواء وتقوم بعملها، لأنَّ الرئتين مفصولتان عن طريق المنصف.

تحديدُ موقع المَنصِف

يحمي قفصٌ عظمي (يُسمَّى القفصَ الصدري عادة)، يتكوَّن من القص والأضلاع والعمود الفقري، الرئتين وغيرهما من الأعضاء في الصدر.وتنحني أزواجُ الأضلاع البالغة 12 زوجًا حولَ الصدر من الخلف.ويرتبط كلُّ زوج إلى عظام العمود الفقري (الفقرات)؛ففي الجزء الأمامي من الجسم، ترتبط الأزواجُ السبعة العلويَّة من الأضلاع بالقصِّ من خلال الغَضاريف؛بينما ترتبط أزواج الأضلاع الثامنة والتاسعة والعاشرة بغضروف الزوج الأعلى منها.ويكون الزوجان الأخيران (الأضلاع العائمة أو الطافيَة) قصيرين، ولا يرتبطان في الأمام (انظر الشكل دور الحجاب في التنفّس).