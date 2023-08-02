تشتمل الكتلُ المنصفية على الأورام والكيسات المملوءة بالسوائل، وغيرها من الشذوذات في أعضاء المنصف؛وتنطوي هذه الأعضاءُ على القلب والغُدَّة الزعترية وبعض العُقَد اللِّمفيَّة وأجزاء من المريء والشريان الأبهر والغُدَّة الدرقية وجارات الغُدَّة الدرقية.

قد لا تسبب هذه الكُتل أيَّة أعراض، ولكنها قد تسبّب ألمًا في الصدر أو نقصًا في الوزن أو حُمَّى أو صعوبة في البلع أو السعال أو صعوبة في التنفس، خاصَّة عند الأطفال.

من الضروري إجراء أشعة سينية للصدر والتصوير المقطعي المحوسب (CT) وأخذ خزعة لوضع التَّشخيص.

تختلف المعالجةُ باختلاف سبب وجود الكتلة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات الجنبِيَّة والمَنصِفِيَّة).

يشير المنصف (تجويف الصدر) منطقةٍ يحدُّها عظم الصدر (القصُّ) من الأمام، والعمود الفقري في الخلف، والعنق من الأعلى، والحجاب الحاجز من الأسفل.يحتوي المَنصِفُ على القلب والغُدَّة الزعتريَّة thymus وبعض العُقَد اللِّمفِية وأجزاء من الرغامى والمريء والشريان الأبهر والغُدَّة الدرقية وجارات الغُدَّة الدُرقية (الدُّرَيقات).ولكن، لا يشتمل المَنصِفُ على الرئتين.

ويُصنف الأطباءُ الكتل وفقًا للمنطقة المتضررة في المنصف: المنطقة الأمامية (الأمام) أو الوسطى أو المنطقة الخلفية (خلفي - انظر الشكل تحديد موقع المنصف)؛فالمنطقة التي تظهر فيها الكتلة قد تعطي فكرةً عن السبب؛

يمكن للكُتل المنصفية أن تكون:

سرطانيَّة

غير سرطانيَّة

تنطوي الكتل السرطانية على الأورام اللمفاوية (سواءً الهودجكينية أو اللاهودجكينية).

تتضمن الكتل غير السَّرطانية الكيسات في القلب والحويصلات التي تشبه الأكياس أو الانتفاخات التي تظهر في جدار عضو مثل المريء (تُسمَّى الرتوج diverticula) أو الشريان الأبهر (تُسمى أُمَّات الدَّم aneurysms).يمكن للعدوى أن تُسبب تضخم العقد اللمفية في المَنصف.

قد يُعاني الأطفالُ من عيوب خِلقيَّة في المنصف (مثل، الكيسات أو تشوهات الأوعية الدَّموية أو التخلُّق غير الطبيعي للمريء).

وقد تتضخم الأعضاء، كما يحدث عندما يؤدي الدُراق المُتشكِّل في الغُدَّة الدرقية.

أعراض الكُتل المَنصِفيَّة لا يؤدي وجودُ كتل في المنصف إلى ظهور أعراض، وخصوصًا الكتل الصغيرة عند البالغين.ولكن، من المحتمل أن تسبّب الكُتل، بما في ذلك السرطانيَّة، ظهور أعراضٍ عند الأطفال. وتشمل الأَعرَاضُ الأكثر شُيُوعًا عند البالغين والأطفال على الشعور بالألم في الصدر ونَقص الوَزن.وتتسبَّب بعضُ الكتل في حدوث حُمَّى.ويتسبَّب بعضُها الآخر في حدوث صعوبةً في البلع.عندَ الأطفال، من المرجَّح أن تتسبَّب الكتل المنصفية في حدوث السعال أو ضيق النَّفَس بسبب الضغط الكبير على مجرى الهواء.

تشخيص الكُتل المَنصِفيَّة الأشعَّة السِّينية للصدر يجري الكشفُ عن كُتل في المنصف غالبًا عند إجراء أشعة سينية للصدر أو عند إجراء اختبار تصوير آخر لتقييم أعراض أخرى، مثل ألم الصدر أو السعال أو صعوبة التنفُّس، أو تُجرى لسببٍ آخر. ومن الضروري إجراءُ اختبارات إضافيَّة، كالتصوير المقطعي المُحوسَب أو بالرنين المغناطيسي وفحص للخزعة عادةً، وذلك لتحديد سبب الكتلة.