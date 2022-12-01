لمحة عامّة عن الأورام الرِّئويَّة

يمكن تقسيمُ أورام الرئة غير السَّرطانية وفقًا لمكان حدوثها:

الرُّغامى أو الأنابيب القصبيَّة: الأوَرام العابِيّة Hamartomas (الأورام الرئوية غير السَّرطانية الأكثر شيوعًا)، والأوَرَام القصبية الغُدِّيٌّة الكيسِيّة bronchial cystadenomas، التي تنمو في القصبات الرئيسية أو الصغيرة، والأورام الأَرُومِيّة العَضَلِيّة myoblastomas، والأورام الحليمية papillomas

أنسجة الرئة: الأورام الليفية Fibromas والأوَرَام العابِيّة hamartomas وأورام العَضلات المُلْس leiomyomas والأورام الشحمية lipomas والأورام الليفيَّة العصبيَّة neurofibromas والأوَرَام الشفانِيّة schwannomas والأورام الوعائية المُصلِّبة sclerosing hemangiomas

يمكن تصنيف الأورام غير السرطانية بناء على أنواع الخلايا التي يتكوَّن منها الورم (مثل العضلات الملس أو الدُّهون أو الخلايا العصبية).تكون الأوَرَامُ العابِيّة فريدةًٌ من نوعها، حيث إنَّها تتكون من جزيئات غير مُنظَّمة من الأنسجة النَّاضجة مثل الغضروف والدُّهون والعضلات.

لا تنجم بعضُ الكتل غير السرطانية في الرئتين عن حدوث نموٍّ جديد في خلايا الرئة (ورم)، بل بسبب التهابٍ ناجمٍ عن عدوى أو عن مرضٍ مناعيٍّ ذاتي، مثل السَّاركويد.

لا تُسبِّب الأورامُ غير السَّرطانية أيَّة أعراضٍ سوى الأزيز أو السعال أو ضيق النَّفَس، وخصوصًا إذا كانت تضغط أو تسدُّ المسلك الهوائي أو إذا أصبحت كبيرة.

يكتشف الأطباءُ بشكلٍ غير متوقع في أغلب الأحيان وجودَ ورمٍ رئويٍّ غير سرطاني عند إجراء أشعَّة سينيَّة للصدر أو أي اختبار تصويرٍ آخر لغرضٍ آخر.

معظمُ الأورام غير السرطانية غير قابلة للعلاج، ولكن قد يحتاج بعضها إلى الاستئصال الجراحي للوقاية من حدوث انسدادٍ في السبيل الهوائي.