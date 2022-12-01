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لمحة عامّة عن الأورام الرِّئويَّة

حسبRobert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
تمت مراجعته جمادى الأولى 1444

    يمكن أن تكونَ أورام الرئة

    تحتاج جميعُ أورام الرئة إلى تقييمٍ طبِّي، لأنه حتى الأورام غير السَّرطانية يمكن أن تُسبّب مشاكل إذا كانت تنمو وتعيق التنفس.

    تعتمد معالجةُ أورام الرئة على ما إذا كانت سرطانية أو غير سرطانية.

    أورامُ الرئة غير السَّرطانيَّة

    يمكن تقسيمُ أورام الرئة غير السَّرطانية وفقًا لمكان حدوثها:

    • الرُّغامى أو الأنابيب القصبيَّة: الأوَرام العابِيّة Hamartomas (الأورام الرئوية غير السَّرطانية الأكثر شيوعًا)، والأوَرَام القصبية الغُدِّيٌّة الكيسِيّة bronchial cystadenomas، التي تنمو في القصبات الرئيسية أو الصغيرة، والأورام الأَرُومِيّة العَضَلِيّة myoblastomas، والأورام الحليمية papillomas

    • أنسجة الرئة: الأورام الليفية Fibromas والأوَرَام العابِيّة hamartomas وأورام العَضلات المُلْس leiomyomas والأورام الشحمية lipomas والأورام الليفيَّة العصبيَّة neurofibromas والأوَرَام الشفانِيّة schwannomas والأورام الوعائية المُصلِّبة sclerosing hemangiomas

    يمكن تصنيف الأورام غير السرطانية بناء على أنواع الخلايا التي يتكوَّن منها الورم (مثل العضلات الملس أو الدُّهون أو الخلايا العصبية).تكون الأوَرَامُ العابِيّة فريدةًٌ من نوعها، حيث إنَّها تتكون من جزيئات غير مُنظَّمة من الأنسجة النَّاضجة مثل الغضروف والدُّهون والعضلات.

    لا تنجم بعضُ الكتل غير السرطانية في الرئتين عن حدوث نموٍّ جديد في خلايا الرئة (ورم)، بل بسبب التهابٍ ناجمٍ عن عدوى أو عن مرضٍ مناعيٍّ ذاتي، مثل السَّاركويد.

    لا تُسبِّب الأورامُ غير السَّرطانية أيَّة أعراضٍ سوى الأزيز أو السعال أو ضيق النَّفَس، وخصوصًا إذا كانت تضغط أو تسدُّ المسلك الهوائي أو إذا أصبحت كبيرة.

    يكتشف الأطباءُ بشكلٍ غير متوقع في أغلب الأحيان وجودَ ورمٍ رئويٍّ غير سرطاني عند إجراء أشعَّة سينيَّة للصدر أو أي اختبار تصويرٍ آخر لغرضٍ آخر.

    معظمُ الأورام غير السرطانية غير قابلة للعلاج، ولكن قد يحتاج بعضها إلى الاستئصال الجراحي للوقاية من حدوث انسدادٍ في السبيل الهوائي.

    هل تعلم...

    • وجود اللاحقة "أوما" في نهاية كلمة مثل "كارسينوما" يشير إلى كتلة، أو نمو غير طبيعي، أو ورمفي حين يُشيرُ الجزءُ الأوَّل من الكلمة إلى ما يتكون منه التَّورُّم أو النمو غير الطبيعي.على سبيل المثال، الورم السحائي meningioma هو ورم ينمو في الغشاء المحيط بالدماغ أو الحبل الشوكي (السحايا meninges).على الرغم من أن العديد من أسماء السرطانات تنتهي باللاحقة "oma"، ولكن لا تشير جميع الكلمات التي تنتهي بـ oma إلى أورام.على سبيل المثال، الورم الدَّموي hematoma هو تورم ناجم عن تجمُّع الدَّم (heme).

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.