أورامُ المَسالِك الهوائيَّة

يمكن أن تحدثَ أورامٌ في الرُّغامى والحلق (البلعوم) والحنجرة، التي إمَّا أن تنمو داخل هذه البُنى أو أن تضغط عليها، وتمنع التنفُّس.كما يمكن أن تنتشرَ الأورامُ من أماكن أخرى في الجسم إلى هذه المناطق (ينتشر أو ينتقل كالسرطان)

ومن النَّادر حدوثُ أورامٍ في الرُّغامى.تكون هذه الأورامُ سرطانيَّة (خبيثة) غالبًا، وتوجد في مرحلة متقدّمة موضعيًا (أي انتشرت إلى الأنسجة المجاورة أو العقد اللَّمفيَّة).

وتنطوي أكثرُ الأورام الرُّغاميَّة الخبيثة شيوعًا على الكارسينومة حرشفية الخلايا squamous cell carcinoma والسَرَطانَة الغُدَّانِيَّة الكيسِيَّة adenoid cystic carcinoma والأورام السَّرطاويَّة carcinoid tumors والسَّرَطانَة المُخاطِيَّة البَشرَوِيَّة mucoepidermoid carcinomas.

يُعدُّ الورمُ الحُليمي الحرشفي squamous papilloma أكثر أورام المسالك الهوائيَّة غير السرطانيَّة (الحميدة) شيوعًا، على الرغم من أنَّه يمكن أن تحدثَ حالات حميدة أخرى أيضًا.

أعراض أورام المجرى التنفسي تنطوي أعراضُ أورام المسالك الهوائيَّة على ما يلي: ضيق النَّفَس (الزُّلَّة dyspnea)

السّعال

السُّعال المُدمَّى (نَفثُ الدَّم hemoptysis)

الأزيز أو أصوات التنفس غير الطبيعيَّة الأخرى يمكن أن توجدَ صعوبة في البلع وبحَّة في الصوت أيضًا.

تشخيص أورام المجرى التنفسي تنظير القصبات Bronchoscopy قد يشتبه الأطباءُ بورمٍ في مجرى التنفس إذا ظهرت الأعراضُ تدريجيًا، وإذا كانت المعالجاتُ المعيارية غير فعَّالة، على سبيل المثال، إذا كانت الأدوية المستعملَة في علاج الرَّبو لا تُخفِّفُ الأزيز.فإذا اشتُبه بورمٍ في مجرى التنفس، يقوم الأطباء بتنظير القصبات.يمكن أن يساعدَ تنظيرُ القصبات على تخفيف انسداد مجرى الهواء، وإتاحة المجال للحصول على عيِّناتٍ للتشخيص. وعندَ اكتشاف السرطان، تُجرى اختبارات واسعة أكثر لتصنيف مرحلة المرض.

علاج أورام المجرى التنفسي الجراحة

المُعالجة الشعاعية

طرائق تقليل الانسداد يجب استئصالُ أنواع معينة من أورام مجرى التنفّس جِراحيًا إن أمكن.وفي حالاتٍ أخرى، يُوصى بالعلاج الإشعاعي مع أو من دون العلاج الكيميائي أو المُعالجَات المُستهدِفة. إذا كانت الجراحة غير ممكنة، يمكن استخدامُ بعض الإجراءات الأقلّ بضعًا لاستئصال جزءٍ من الورم.يُعدُّ الاستبخارُ بالليزر laser vaporization والعلاج الضوئي الديناميكي photodynamic therapy والمُعالَجَة بالتبريد والمَعالَجَة الكَثَبِيَّة داخل القصبة endobronchial brachytherapy خياراتٍ لاستئصال الورم الذي يسدُّ مجرى التنفس.وإذا كان الورمُ يضغط على الرغامى، يمكن للأطباء إدخال دعامة لإبقاء الرغامى مفتوحة أو استخدام العلاج الإشعاعي لتقليص الورم.