ارتفاعُ ضغط الدَّم البابي الرِّئوي Portopulmonary Hypertension

ارتفاعُ ضغط الدَّم الرئوي البابي portopulmonary hypertension هو حالة يرتفع فيها ضغط الدَّم في شرايين الرئتين التي تُسمَّى الشرايين الرئوية (ارتفاع ضغط الدم الرئوي) وفي الوريد البابي (الذي يخرج الدَّم عبره من الكبد)، ولم يُكتَشف سببُ لحدوث ارتفاع ضغط الدَّم الرِّئوي.

يحدث ارتفاعُ ضغط الدَّم الرئوي عندَ الأشخاص في مختلف الحالات التي تنطوي على ارتفاع ضغط الدَّم البابي، التي تكون على الأغلب إحدى مُضَاعَفات تشمُّع الكبد.يُسمَّى اجتماعُ فرط ضغط الدَّم الرئوي مع ارتفاع ضغط الدَّم البابي ارتفاع ضغط الدَّم البابي الرئوي؛

حيث يُصاب المرضى بضيقٍٍ النَّفَس والإرهاق.كما يمكن أن يحدثَ ألمٌ في الصدر وسعال دموي (نفث دموي) وتمدُّد أوردة العنق وتورُّم الساقين.

تشخيص ارتفاع ضغط الدم البابي الرئوي تخطيطُ صدى القلب وقَثطَرة الجانب الأيمن منه يشتبه الأطباءُ بارتفاع ضغط الدَّم الرئوي البابي عندَ الأشخاص المصابين بمرض كبدي اعتمادًا على الأعراض والنتائج التي تظهر في أثناء الفحص السَّريري.تشير نتائجُ الفحص والاختبارات، مثل تخطيط كهربيَّة القلب (ECG)، إلى أنَّ الجانبَ الأيمن من القلب أو البطين الأيمن مُتضخِّم أو مُجهَد (القلب الرئوي). ولتشخيص ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي البابي، يقوم الأطباءُ بإجراء تخطيط صدى القلب وتمرير أنبوب عبر الوريد في الذراع أو الساق إلى الجانب الأيمن من القلب (قَثطَرة الجانب الأيمن من القلب) لقياس ضغط الدم في البطين الأيمن والشريان الرئيسي في الرئتين (الشريان الرِّئوي).