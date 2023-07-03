الدَّاءُ البروتينيّ السنخيّ الرِّئَويّ

التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر

غسل القصبات والأسناخ bronchoalveolar lavage

يُجري الأطباءُ فُحوصات عديدة، مثل تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المُحوسب وفحوصات أخرى، لتحديد أداء الرئتين.يُبيِّنُ تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية دليلًا على انسِداد الأسناخ،ويُبيِّنُ التصوير المقطعي المحوسب هذا الانسِداد وتغيُّرَات أخرى تُشيرُ إلى الداء البروتيني السنخي الرئوي.

يُبيِّن اختبار وظائف الرئة أنَّ كمية الهواء التي تستطيع الرئة احتجازها هِيَ قليلة بشكلٍ غير طبيعيّ.تُبيِّنُ الاختباراتُ انخفاضَ مستويات الأكسجين في الدَّم، في أثناء ممارسة التمارين فقط في البداية، ولكن لاحِقًا، عندما يكون الشخص في راحةٍ أيضًا.قَد تضعُف القدرة على طرح ثاني أكسيد الكربون من الرئتين.

ويمكن أن تُبيِّنُ اختبارات الدَّم شذوذات تحدُث في الدَّاء البروتينيّ السنخيّ الرِّئَويّ، بالإضافة إلى اضطراباتٍ أخرى؛فعلى سَبيل المثال ، ترتفع غالبًا مستويات بعض المواد (مثل نازِعَةُ هيدروجينِ اللَّاكتات lactic dehydrogenase وكُريَّات الدَّم الحمراء وبروتينات الفَاعِلٌ بِالسَّطح في مصل الدم وغاما غلُوبُولين gamma globulin).كما يمكن إجراء اختبارات للأجسام المُضادَّة للعامل المُحفِّز لمستعمرة البلاعم الحُبيبية المحببة (GM-CSF) للمساعدة على دعم تشخيص شكل مناعي ذاتي للداء البروتيني السنخي الرئوي.

لوضع تشخيصٍ نهائيّ لهذا الاضطراب، يتفحَّص الأطباء عيِّنة من السَّائِل من الأسنَاخ،وللحُصول على هذه العيِّنة، يستخدِمون تنظير القصبات لغسل أجزاء من الرئة بمحلولٍ من الماء والملح، ومن ثم يجمعون الغُسَالة (غسل القصبات والأسناخ).تكُون الغُسَالة غير شفافة أو حليبية غالبًا، وذلك لأنَّ السَّائِل غنيّ بالبروتينات والدهون.يأخذ الأطباء أحيانًا عيِّنة من نسيج الرئة لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة الرئة) في أثناء تنظير القصبات،كما يحتاجون أحيانًا إلى عيِّنةٍ أكبَر، وهي تحتاج إلى أخذها جراحيًا.