الالتِهابُ الرئوي اليُوزيني

قد تكون الأَعرَاضُ خفيفةً أو تُهدِّدُ حياة المرض، وحادَّة أو مُزمِنةً.

يتفاقَم الالتهابُ الرئوي اليويزيني الحاد بسرعة،وَقد يُسبِّبُ الحُمَّى وألمًا في الصدر، يتفاقم عند التنفُّس بعُمق، وضيقًا في النَّفس وسُعالًا وشُعورًا عامًا بالتوعُّك.يمكن أن ينخفِض مستوى الأكسجين في الدَّم بشكلٍ شديدٍ، ويُمكن أن يتفاقم الالتهاب الرئويّ اليوزينيّ الحاد ويتحوَّل إلى فشل تنفُّسي حادّ خلال بضع ساعات أو أيام إذا لم تجرِ مُعالجته.

قد لا تُسبب مُتلازمة لوفلر أية أعراض، أو قد تُسبب أعراضًا تنفُّسية خفيفة فقط.وقد يُعاني الشخصُ من السعال والأزيز التنفُّسي ويشعر بضيق النَّفس ولكنه يتعافى بسرعةٍ عادةً.

إنَّ الالتهابَ الرئوي اليوزيني المزمن، والذي يتفاقم ببطءٍ خلال أيام أو أسابيع، هُوَ اضطراب مُختلف قد يُصبح شَديدًا أيضًا،وهو يميلُ إلى أن يهدأ ويعود من تلقاء ذاته، وقد يتفاقم خلال أسابيع أو أشهُر.يمكن أن يحدُث ضيق النفَّس الذي يُهدِّد حياة المريض إذا لم تجرِ مُعالَجة الحالة.