الالتِهابُ الرئوي اليُوزيني

يَنطَوي الالتهابُ الرئوي اليوزيني eosinophilic pneumonia على مجموعةٍ من أمراض الرئة تظهر فيها اليوزينات (نوع من كريات الدَّم البيضاء) بأعداد كبيرة في الرئتين وفي مجرى الدَّم عادةً.
قد تُؤدِّي اضطراباتٌ معيَّنة وأدوية ومواد كيميائيَّة وفطور وطفيليَّات إلى تراكُم اليوزينات في الرئتينِ،
وقَد يُعاني الأشخاص من السعال أو الأزيز التنفُّسي أو يشعرون بضيق النَّفس، ويُصاب البعض بالفشل التنفُّسي.
يستخدم الأطباءُ الأشعَّة السِّينية والفحوصات المخبرية للتحرِّي عن الاضطراب وتحديد السبب، خصوصًا إذا جرى الاشتباه في الطفيليَّات على أنَّها السَّبب.
يجري إعطاءُ الستيرويدَات القشريَّة عادةً.
(انظر أيضًا لمحَة عن أمراض الرئة الخلالية).
اليوزينات هِيَ نوع من كريات الدَّم البيضاء تُشارِكُ في الاستجابة المناعيَّة للرئة،وتزداد أعدادها في أثناء العديد من الاستجابات الالتهابيَّة والتحسُّسية، بما في ذلك الربو والذي يترافق بشكلٍ متكرِّرٍ مع أنواع مُعيَّنة من الالتِهاب الرئويّ اليوزينيّ.يَختلف الالتهاب الرئوي اليوزيني عن الالتهاب الرئويّ من ناحية أنَّه لا يُوجَد إيحاء بأنَّ الأسناخ في الرئة مُصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطريَّة،ولكن تكُون الأسناخُ، والمَسالِك الهَوائيَّة غالبًا، مليئةً باليوزينات،وقد تغزو اليوزينات حتَّى جدران الأوعية الدموية، وقد يحدُث انسداد في المَسالِك الهَوائيَّة الضيقة بسبب تراكُم المُخاط إذا حدثت إصابة بالرَّبو.
مُتلازمةُ لوفلر Löffler syndrome
قَد لا تُسبِّبُ مُتلازِمة لوفلر، وهي من أشكَال الالتهاب الرئويّ اليوزينيّ، أيَّة أعرَاض أو تُسبِّبُ أعراضًا تنفُّسية خفيفة (سُعال جاف في مُعظم الأحيان).يحتاجُ تشخيصُ الحالة إلى تصوير الصَّدر بالأشعَّة السينيَّة للتحرِّي عن المستويات المرتفعَة لليوزينات في الدَّم.غالبًا ما تكُون هذه المُتلازمة جزءاً من احتِشارٍ بأيَّة من الأصناف الكثيرة للديدان الخيطيَّة (الديدان المستديرة) ، والأكثر شيوعًا الصَّفَر الخراطينيّ Ascaris lumbricoides، ولكن قَد لا يجري التعرُّف إلى السبب عند نسبةٍ من الأشخاص تصِلُ إلى الثلث.يحدث الشفاءُ من هذا المرض خلال شهرٍ عادةً،وَقد يستخدِمُ الأطباءُ الستيرويدات القشريَّة للتقليلِ من الأعراض والالتِهاب.
أسباب الالتهاب الرئوي اليوزيني
لا يُعرَف السببُ الدَّقيق لتراكُم اليوزينات في الرئتين، ولكنه قَد يكون نوعًا من الاستجابة التحسُّسية،ولا يُمكن غالبًا التعرُّف إلى المادَّة التي تُسبِّبُ هذه الاستجابة التحسُّسية؛ولكن، هناك بعض الأَسبَاب المعروفة لهذا الاضطراب، وهي تنطوي على:
دخان السجائر
أدوية معينة (مثل البنسلين وحمض أمينوساليسيليك، وكاربامازيبين، وتريبتوفان-لام، ونابروكسين، وإيزونيازيد، ونيتروفورانتوين، وفينيتوين، وكلوربروباميد، والسلفوناميدات [مثل سلفاميثوكسازول/تريمثوبريم])
الأبخرة الكيميائية (مثل الكوكايين أو النيكل الذي يجري استنشاقه كبُخار)
الفطريَّات (الرَّشاشيَّة الدَّخناء Aspergillus fumigatus عادة)
الطفيليَّات (خُصوصًا الديدان المُدوَّرة بما فيها الديدانُ الخيطيَّة)
الاضطرابات الجهازية (على سبيل المثال، الوُرَام الحُبيبيّ اليوزينيّ مع التِهاب الأوعية eosinophilic granulomatosis with polyangiitis)
أعراض الالتهاب الرئوي اليوزيني
قد تكون الأَعرَاضُ خفيفةً أو تُهدِّدُ حياة المرض، وحادَّة أو مُزمِنةً.
يتفاقَم الالتهابُ الرئوي اليويزيني الحاد بسرعة،وَقد يُسبِّبُ الحُمَّى وألمًا في الصدر، يتفاقم عند التنفُّس بعُمق، وضيقًا في النَّفس وسُعالًا وشُعورًا عامًا بالتوعُّك.يمكن أن ينخفِض مستوى الأكسجين في الدَّم بشكلٍ شديدٍ، ويُمكن أن يتفاقم الالتهاب الرئويّ اليوزينيّ الحاد ويتحوَّل إلى فشل تنفُّسي حادّ خلال بضع ساعات أو أيام إذا لم تجرِ مُعالجته.
قد لا تُسبب مُتلازمة لوفلر أية أعراض، أو قد تُسبب أعراضًا تنفُّسية خفيفة فقط.وقد يُعاني الشخصُ من السعال والأزيز التنفُّسي ويشعر بضيق النَّفس ولكنه يتعافى بسرعةٍ عادةً.
إنَّ الالتهابَ الرئوي اليوزيني المزمن، والذي يتفاقم ببطءٍ خلال أيام أو أسابيع، هُوَ اضطراب مُختلف قد يُصبح شَديدًا أيضًا،وهو يميلُ إلى أن يهدأ ويعود من تلقاء ذاته، وقد يتفاقم خلال أسابيع أو أشهُر.يمكن أن يحدُث ضيق النفَّس الذي يُهدِّد حياة المريض إذا لم تجرِ مُعالَجة الحالة.
تشخيص الالتهاب الرئوي اليوزيني
تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المُحوسب
تنظير القصبات
اختبارات دموية لقياس أعداد اليوزينيات
عندما يشتبه الأطباءُ في الالتهاب الرئويّ اليوزينيّ، يقُومون أولًا بتصوير الصَّدر بالأشعَّة السينيَّة،
وبالنسبة إلى الالتهاب الرئوي اليوزيني الحاد، يُبيِّنُ تصوير الصدر شُذوذات، ولكن يُمكن أن تحدُث شذوذات مُشابهة في حالات أخرى.
أما بالنسبة إلى الالتهاب الرئوي اليوزيني المزمن، قَد يُساعِدُ تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة على التَّشخيص.
يحتاج الأطباءُ غالبًا إلى التصوير المقطعيّ المُحوسَب للصدر لوضع التشخيص، خُصوصًا بالنسبة إلى كلا النوعين الحادّ والمزمن من هذا الاضطراب.
يجري قياسُ عدد اليوزينيات في الدم،ولكن بالنسبة إلى الالتهاب الرئوي اليوزيني الحاد، قد يكون عدد اليوزينيات في الدَّم طبيعيًا.بالنسبة إلى الالتهاب الرئوي اليوزيني المزمن، تُبيِّنُ الاختبارات أعدادًا أكبر من اليوزينات في الدَّم، ويُمكن أن تصِل أحيانًا إلى ما يتراوح بين 10 إلى 15 مرَّة من العدد الطبيعيّ.
يُبيِّنُ الفحصُ المجهريّ للخلايا من غُسَالة الأسناخ، التي جرى الحُصول عليها في أثناء تنظير القصبات، تجمُّعاتٍ لليوزينات عادة.قد يستخدِمُ الأطباء فحوصات مخبرية أخرى للتحرِّي عن عَدوى بالفطريات أو الطفيليَّات،وقد تشتمل هذه الفحوصاتُ على فحص مجهريّ لعينات من البراز للتحري عن الديدان وطفيليات أخرى.
علاج الالتهاب الرئوي اليُوزيني
الستيرويدات القشرية
قد يكون الالتهابُ الرئوي اليوزيني خفيفًا، وقَد تتحسن حالات الأشخاص من دُون مُعالَجة.
بالنسبة إلى الالتهاب الرئوي اليوزيني الحاد، تحتاج الحالة عادةً إلى دواء ستيرويديّ قشريّ مثل بريدنيزون،
وبالنسبة إلى الالتهاب الرئوي اليوزيني المزمن، قد تكون هناك حاجة إلى بريدنيزون لعدَّة أشهُر أو حتى سنوات.
إذا حدث أزيز تنفُّسي، يجري استخدَام نفس مُعالَجات الربو أيضًا.إذا كانت الديدان أو الطفيليَّات الأخرى هي السبب، تجري مُعالجة الشخص بالأدوية المُناسبة،ويجري إيقاف الأدوية التي قد تكُون السبب في المرض عادةً.