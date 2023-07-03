الالتهابُ الرئوي الخلالي الحادّ

الالتهابُ الرئوي الخلالي الحاد هُوَ التهاب رئويّ خلاليّ مَجهُول السبب يحدُث فجأةً ويكُون شديدًا،

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الالتهابات الرئوية الخلالية مجهُولة السَّبب).

وهُو يُسبب نفس النَّوع من الأعراض التي تظهر في مُتلازمة الضائقة التنفُّسية الحادَّة.يميلُ هذا الاضطراب إلى أن يُصِيب الرجال والنساء السليمين الذين يكونون في عُمرٍ أكبر من 40 عامًا عادةً.

تحدُث حُمَّى وسُعَال وصعوبة في التنفُّس خلال مدَّة تتراوَح بين أسبوعٍ إلى أسبُوعين، وتتفاقم الحالة عادةً لتُصبِح فشلاً تنفسيًا حادًّا.

يَجري تأكيد التَّشخيص عندما يستبعد الأطباءُ الأَسبَابَ الأخرى للإصابة الحادَّة في الرئة، وعندما يجري التوصُّل إلى نتائج مُتطابقة من خلال التصوير المقطعيّ المُحوسَب وخزعة الرئة إذا استخدمهما الأطباء.

تهدُف المُعالَجة إلى الحفاظ على حياة الشخص إلى أن يزول الاضطراب،وإذا كان هناك فشل تنفُّسي، تحتاج الحالة إلى تهويةٍ ميكانيكيَّة.يَجري استخدَامُ الستيرويدات القشريَّة بشكلٍ عامّ، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت فعَّالة.

يقضي أكثر من 50% من الأشخاص نحبهم خلال 6 أشهُر، وذلك بسبب الفشل التنفُّسي عادةً،وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يتمكَّنون من البقاء، تتحسَّن وظائف الرئة مع مُرور الزمن عادةً،ولكن قد يعود المرضُ من جديد.