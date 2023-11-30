السحار القطنيّ

السُحار القُطْني (byssinosis) هو مُتلازمة شبيهة بالربو، تحدث عند عمال النسيج الذين يتعاملون مع مواد القطن أو الكتان أو القنب الخام وغير المعالجة.ترتبط وظائف معينة في مصانع النسيج بارتفاع خطر الإصابة بالسحار القطني.

تشير الأدلة إلى أن استنشاق مادة في غبار القطن يؤدي إلى تضيق المسالك الهوائية، والتهاب القصبات المزمن، وانخفاض تدريجي في وظائف الرئة.يعتقد الخبراء أن ذيفاناً تُنتِجه بكتيريا في القطن الخام يمتزج مع غبار القطن ويؤدي إلى تضيُّق المَسالِك الهَوائيَّة عند الأشخاص المُعرَّضين.