الربو المرتبط بالعمل هو تضييق قابِلٌ للشفاء في المسالك التنفسية ينجُم عن استنشاق جزيئاتٍ أو أبخرة موجودة في مكان العمل، والتي تعمل كمهيجات أو تسبب استجابةً تحسُّسية.

قد يسبب الربو المرتبط بالعمل ضيقاً في التنفس، وضيقاً في الصدر، وأزيزاً تنفسياً، وسُعالاً.

إن مفتاح التشخيص هو الجمع الدقيق لتاريخ التعرض المهني والبيئي.

تنطوي المُعالَجة على تجنب المادة المحرضة، وعندما لا يكون ذلك ممكنا، فهي تنطوي على استخدام أدويةٍ لفتح المَسالِك الهَوائيَّة والتقليل من الالتهاب.

(انظر أيضًا لمحَة عامة عن أمراض الرئة البيئية والمهنية والربو).

تُعزى حوالى 15٪ من حالات الربو عند البالغين إلى التعرض المهني.ينبغي الاشتباه بالربو المرتبط بالعمل عند جميع البالغين المصابين بالربو، وخاصة أولئك الذين يعانون من الربو الجديد أو المتفاقم.

تحتوي أماكن العمل عادة على مواد مهيجة ومُحسسات (مواد تسبب ردة فعل تحسسية) يمكن أن تسبب الربو أو تؤدي إلى تفاقمه.غالبًا ما يكون التعرف إلى مادة معينة أمرًا صعبًا (على سبيل المثال، مُنظف أو مُستحضرات العناية بالشعر) وعادةً ما يكون غير ضروري.إلَّا أنَّه من المهم التمييز بين الربو المرتبط بالعمل واضطرابات المسالك الهوائية الأخرى التي ترتبط بمكان العمل، مثل تهيُّج المجرى الهوائي العلوي، والخلل الوظيفي في الحبال الصوتية، والالتهاب الرئويّ بفرط الحساسية، والتهاب القصبات المزمن.

يمكن للربو المرتبط بمكان العمل أن يستمر في التسبب بأعراض حتى بعد توقف التعرض للمهيجات أو المواد المسببة للحساسية.

يمكن للربو المرتبط بالعمل أن يأخذ أشكالًا مختلفة:

الربو المهني الناجم عن مُحسس (مادة محسسة)

التعرض للمادة المهيجة ومتلازمة خلل المسالك الهوائية التفاعلية (RADS)

الربو المتفاقم بسبب العمل

الربو المهني الناجم عن مُحسس (مادة محسسة) يحدث الربو المهني الناجم عن المحسِّس من بعد: استجابة مناعية إلى مُسببات الحساسية في مكان العمل. ومن الأمثلة على المواد المسببة للحساسية غبار الحبوب ، والمطاط ، والمواد الكيميائية ، والمعادن ، ووبر الحيوانات ، وغبار الأخشاب.هناك المئات من المواد في مكان العمل التي يمكن أن تكون مواد محسسة وتسبب الربو.يختلف خطر الإصابة بالربو الناجم عن المواد المحسسة بحسب المهنة والمواد النوعية التي يمكن التعرض لها في مكان العمل.

التعرض لمادة مهيجة ومتلازمةُ خلل وظيفة المسالك الهوائيَّة التَّفاعلي يُشير مصطلح الربو الناجم عن مادة مهيجة إلى الربو الذي يحدث بعد التعرض للمواد المهيجة للجهاز التنفسي في مكان العمل.يمكن للمواد المهيجة أن تسبب ضررًا خلويًا والتهابًا.يمكن للتعرض للمستويات المرتفعة من المواد المهيجة، كما هي الحال في الحوادث المهنية أو انسكاب المواد الكيميائية، إلى حدوث ذلك متلازمةُ خلل وظيفة المسالك الهوائيَّة التفاعلي (RADS).تشير متلازمةُ خلل وظيفة المسالك الهوائيَّة التفاعلي إلى البداية الجديدة لأعراض الربو في غضون 24 ساعة من التعرض عالي المستوى لمادة مهيجة معروفة. بالإضافة إلى متلازمة خلل وظيفة المسالك الهوائية التفاعلي، فإن الربو الناجم عن المهيجات ينطوي أيضًا على الإصابة بالربو عند العمال الذين يواجهون تعرضًا مزمنًا لمستويات متوسطة من المهيجات. كما يمكن تحفيز الربو أيضًا من خلال التعرض المتكرر منخفض المستوى للمهيجات، مثل منتجات التنظيف والمطهرات.

الربو المتفاقم بسبب العمل يشير مصطلح الربو الناجم عن العمل إلى الربو الموجود مسبقًا والذي يتفاقم بسبب محفزات الربو في العمل.يمكن أن يؤدي التعرض لمرات متعددة إلى تفاقم الربو، بما في ذلك درجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض، والبيئات الرطبة وشديدة التبلل، والغبار، ومستحضرات التنظيف، ومجموعة واسعة من المهيجات والمواد المُحسسة الشائعة في البيئة. الجدول الاضطرابات المُماثلة للربو المرتبط بالعمل الجدول

أعراض الربو المرتبط بالعمل عادةً ما تظهر أعراض الربو المرتبط بالعمل الناجم عن التحسس تجاه مادة ما في مكان العمل على مدى أسابيع إلى سنوات.وبمجرد التحسس تجاه مادة معينة، يمكن للعامل الاستجابة لتركيزات منخفضة جدًا من هذه المادة، مما يجعل ضبط التعرض أمرًا صعبًا. تنطوي الأَعرَاضُ النمطية على ضيق التنفس، وضيق الصدر، والأزيز، والسعال.في بعض الأحيان تظهر عند الأشخاص علامات حساسية في العمل، مع أعراض من العطاس وسيلان الأنف والعيون الدَّامِعَة،قد تكون أعراض الحساسية هذه موجودةً لأشهُرٍ أو سنواتٍ قبل حدوث ضيق النَّفس أو أعراض تنفسية أخرى. تظهر الأَعراض أو تتفاقم عادةً في مكان العمل وتتحسن عندما يكون الشخص بعيدًا عن مكان العمل (كما هي الحال في عطلة نهاية الأسبوع وأيام العُطل).يؤدي التعرض المستمر في العمل إلى أن تصبح الأَعراض أكثرَ إزمانًا واستمرارًا، ويمكن أن يصبح ارتباط ظهورها بمكان العمل أقلّ وضوحًا.

تشخيصُ الربو المرتبط بالعمل تاريخ لأعراض الرَّبو في مكان العمل لتشخيص الربو المرتبط بالعمل، يسأل الأطباء عن الأَعرَاض وعن التعرض لأية مواد تُعرَف بأنَّها تُسبب الربوَ. يأخذ الأطباء بعين الاعتبار الربو المرتبط بالعمل عند البالغين الذين يعانون من حالة ربو جديدة أو متفاقمة.إن تحسن أعراض الربو عندما يكون الشخص بعيدًا عن العمل (على سبيل المثال، في عطلة نهاية الأسبوع أو أيام العطل) يدفع الأطباء إلى الاشتباه بالإصابة بالربو المرتبط بالعمل. بعد وضوح التشخيص بالربو، يقوم الأطباء بتوثيق توقيت حدوث الربو، وبداية الحالة، وتفاقمها وعلاقة ذلك بالعمل وكذلك التعرض للمواد المحفزة للربو خارج مكان العمل. كما يحصلون على تاريخ مهني شامل للعامل، بما في ذلك المسمى الوظيفي، وطبيعة العمل الصناعي، والمهام الوظيفية، ووصف بيئة العمل والمواد المستخدمة. يجب على الأطباء أن يسألوا عن العمليات، أو المواقع، أو حالات التعرض في العمل والتي ترتبط بتفاقم الأعراض. يمكن استخدام صحيفة بيانات السلامة (safety data sheet، وهي إلزامية في جميع مواقع العمل في الولايات المتحدة) للتعرُّف إلى المواد المهيجة والمسببة للحساسية والتي تُسبب الربو.من الجدير ذكره أن عدم وجود مادة مهيِّجة معروفة في صحيفة بيانات السلامة لا يعني استبعاد تشخيص الربو المرتبط بالعمل.بالنسبة لبعض المواد المحفزة للربو والتي تتوفر لها اختبارات حساسية متاحة تجاريًا، مثل بعض الحيوانات والحبوب، يمكن لاختبار الحساسية أن يساعد على تحديد المادة المسببة. قد يستخدم الأشخاص جهازًا لمراقبة المسالك الهوائية في أثناء العمل وبعيدًا عن العمل.ويعمل هذا الجهاز المحمول المسمَّى مقياس ذروة الجريان (peak flow meter) على قياس المعدل الذي يستطيع فيه الشخص نفخ الهواء خارج الرئتين.عندما يكون معدل التنفس أبطأ في العمل منه في المنزل، فإن هذا يقترح الإصابة بالربو المرتبط بالعمل. الربو المتفاقم بسبب العمل يستنِدُ الأطباء في تشخيص الربو المتفاقم بسبب العمل إلى تاريخ الإصابة السابقة بالربو (الأعراض، والتاريخ الطبي، واستخدام الأدوية، والإعاقة المتغيرة لتدفق الهواء)، ووجود ظروف في العمل يمكن أن تفاقم الربو.يمكن توثيق تفاقم الربو المرتبط بالعمل من خلال ملاحظة الأعراض المتفاقمة، وزيادة عدد الزيارات إلى الطبيب لتقييم أعراض الربو، وزيادة معدل استخدام أدوية الربو، أو في حالات نادرة، تفاقم وظائف الرئة المرتبطة بالعمل.قد يكون نكس الإصابة بالربو الذي تعافى من قبل هو بداية لحالة ربو متفاقم بسبب العمل. مقياس ذروة الجريان الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص الربو المرتبط بالعمل تجنب التعرض أو الحد منه

استخدام أدوية لفتح المسالك الهوائية.

تعديل مكان العمل أو تغييره بالإضافة إلى تقليل التعرض في مكان العمل أو منعه بشكل كامل، المُعالجَات هي نفسها المستخدمة مع أنواع أخرى من الربو .قد يجري إعطاء أدوية موسعة للقصبات ويُفضَّل أن تكون في مِنشَقَة inhaler (على سبيل المثال، الألبوتيرول).قد يجري إعطاء أدوية تُقلِّلُ من الالتهاب، إما عن طريق المِنشَقَة (على سبيل المثال، التريامسينولون وهو أحد الستيرويدات القشرية)، أو على شكل قرص (مثل المونتيلوكاست).بالنسبة للنوبات الشديدة، يمكن أخذ ستيرويدات قشرية مثل البريدنيزون عن طريق الفم لفترة قصيرةٍ.بالنسبة إلى المُعالجة المديدة، يكون من الأفضل استخدام الستيرويدات القشرية عن طريق الاستنشاق بالمقارنة مع الستيرويدات القشرية عن طريق الفم.ينبغي لزيادة استعمال أدوية الربو أو زيادة جرعاتها أن تثير القلق بشأن التعرض المستمر لمحفزات الربو في مكان العمل. بالنسبة إلى الربو المهني الناجم عن المواد المسببت للتحسس، يمكن أن يرتكس الأشخاص تجاه التعرض لمستويات منخفضة للغاية من المواد المحمولة في الهواء حالما يتحسسون تجاه مادة ما.وهكذا، فإن الإجراء العلاجي الموصى به ينطوي على تحديد المادة المحسسة والوقاية الكاملة من أي تعرض إضافي لها.وبالنظر إلى أن الإقصاء الكامل عن مكان العمل قد ينطوي على عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة، فقد يُجرَّب الانتقال إلى منطقة عمل مختلفة في نفس الموقع أو تحسين الضوابط الهندسية (من خلال السيطرة على البيئة).في الحالات التي تنطوي على احتمال التعرض المستمر للمادة المحسسة، يكون من الضروري مراقبة الحالة عن كثب، بما في ذلك الأعراض، واستخدام الأدوية، ووظائف الرئة. يُؤدِّي التعرُّفُ المُبكِّر والإزالة الفوريَّة للمادة المحسسة إلى نتائجٍ أفضل، ولكنَّ عادةً ما يستمر الربو حتى عندما يكون الشخص بعيدًا عن المادة. قد يتمكن الأشخاص المصابون بالربو المهني المحفز بالمواد المهيجة والربو المتفاقم بسبب العمل من الاستمرار في أعمالهم الحالية إذا جرى اتخاذ التدابير المناسبة للتقليل من التعرُّض للظروف والتعرّضات المحفزة.تتضمن هذه التدابير تحسين شروط السيطرة على التعرّضات المهيجة ضمن بيئة العمل والسكن بهدف تجنب مهام أو ظروف معيَّنة، مثل العمل في غرفة حارة أو باردة.من الضروري المراقبة المنتظمة لأعراض الربو والسيطرة عليها.