يقوم الطبيبُ في البداية بتوجيه الأسئلة للشخص حولَ الأعراض التي يشكو منها، ويتحرَّى تاريخه الطبي، ثم يبدأ بفحصه سريريًا.وما يجده الطبيب في تاريخ المريض الطبي والفَحص السريري غالبًا ما يوضِّح السببَ ومدى الحاجة إلى الاختبارات (انظر الجدول بعض أسباب نفث الدم وملامحه).

يسأل الأطباء عما يلي:

متى بدأ الشخص بنفث الدم

منذ متى والسُّعَال مستمرّ عند المريض

وعن أي اسباب محتملة اخرى قد تحرِّض الحالة (مثل البرد أو الإجهاد أو الاستلقاء)

وعن مقدار الدم في السُّعَال (مثلاً، خطوط، أو مقدار ملعقة صغيرة أو ملء كوب)

وما إذا ظهرت لدى الشخص أعراضٌ أخرى، مثل الحمى أو نَقص الوَزن أو ألم في الصدر أو ألم في الساق

يحدِّد الأطباء إن كان هناك نفث للدم فعلًا (وليس دمًا تقيَّأه المريض أو خرج من الحلق بسبب الرعاف).

كما يسأل الأطباء الأشخاص عن تاريخهم الطبي (إذا لم يكن واضحًا من قبل) وعوامل الخطر التي يتعرَّضون لها وتجعلهم عرضة للمسبِّبات.وإن كان لدى المريض تاريخٌ للرعاف، أو تسهل إصابته بالكدمات، أو لديه مرض كبدي، فاحتمال إصابته باضطراب في تخثر الدم ممكنة.یراجع الأطباءُ الأدویة التي یتناولها الشخص، للتحقُّق من أية أدوية تمنع تخثر الدَّم (مضادَّات التخثُّر).

ويقومون في أثناء الفَحص السريري بمراجعة العلامات الحيوية، للتحقُّق من وجود الحمَّى وسرعة نبضات القلب أو معدَّل التنفُّس، ويطلبون اختبارًا لمستوى الأكسجين المنخفض في الدم.كما يجرون فحصًا كاملاً للقلب والرئة، ويُعايِنون ما إذا وجدت علامات امتلاء في عروق الرقبة مثل الانتفاخ أو التبارز، مع التحقُّق من التورُّم في السَّاقين (وذمة).قد يشير التورُّم في ساقٍ واحدة إلى جلطة دموية (تخثُّر الأوردة العميقة)؛أمَّا التورُّم في كلا الساقين فقد يشير إلى قصور أو فشل القلب.ويفحص الأطباءُ أيضًا البطن والجلد والأغشية المخاطية؛ويُطلَب من الشخص السُّعَال في أثناء الفحص.يقوم الطبيبُ بفحص لون وكمية الدم إذا بصق المريض الدم.كما يتحقَّق أيضًا من أيّ نزف قد يحدث في الفم او الأنف.

ويساعد وجودُ أيّ أدلَّة في تاريخ المريض، وفي الفحص، الأطباءَ على تحديد سبب الحالة المرضية.وقد يعني الإحساس بالتقاطر الأنفي الخلفي، أو أي نزف من الأنف، وخاصَّة إذا حدث من دون سعال، أنَّ الدم مع البصاق نزلَ من الأنف إلى الحلق .ويعني الغثيان وتقيؤ مادة سوداء أو بنِّية أو بلون القهوة عادةً أن الدَّم خرج من المعدة أو الأمعاء؛ وفي هذه الحالة، يتقيأ المريض ولا يسعل.أمَّا في حالة خروج بلغم رغوي ذي لون أحمر قانئ، وكمِّيته كبيرة وصاحَبه شعور بالاختناق، فيعني ذلك أن الدَّم خرج من الرُّغامى أو الرئتين (يدعى نفث الدَّم الحقيقي true hemoptysis).

وإذا كان السُّعَال في بداياته، والشخص في صحَّة جيدة ولم يتعرَّض لعوامل خطر مرتبطة بالسل أو عدوى فطرية أو الانصمام الرئوي، يكون السبب عادًة هو عدوى حادَّة في الجهاز التنفُّسي، مثل التهاب القصبات الهوائيَّة الحاد.امَّا اذا كان بصاق الدم ناجمًا عن اضطراب في القلب أو في الرئة، فتكون حالة الشخص واضحة، وقد جرى تشخيصُها بهذا الاضطراب من قبل؛ومعنى هذا أن بصاقَ الدَّم لا يعني عادةً أنَّه من أعراض الإصَابَة باضطرابات القلب أو الرئة.