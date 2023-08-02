فَقدُ الذَّاكِرَة Amnesia

فقدُ الذاكرة هو فقدان كلي أو جزئي للقدرة على تذكر التجارب أو الأحداث التي وقعت في الثواني القليلة السابقة، أو في الأيام القليلة السابقة، أو منذ مدّة أطول من ذلك، أو بعد الحادث الذي سبب فقد الذاكرة.

ونظرًا لتدخل الكثير من مناطق الدماغ في الذاكرة، فإنَّ حدوث ضررٍ في أيِّ مكان في الدماغ يمكن أن يُسبّب فقدانًا للذاكرة.

لا يُفهم سببُ فقدان الذاكرة إلا بشكلٍ جزئي فقط.

يعتمد مدى استمرار فقدان الذاكرة على شدّة الضرر الذي سببه.

يقوم الأطباءُ بتقييم فقدان الذاكرة عن طريق طرح أسئلة بسيطة وإجراء اختباراتٍ منهجيَّة للذاكرة.

يُعالج سبب فقدان الذاكرة إن أمكن.

يمكن تصنيفُ فقدان الذاكرة على النحو التالي:

فَقدُ الذَّاكِرَةِ الرُّجوعيّ Retrograde: فقد الذاكرة للأحداث الواقعة قبل الحدث الذي سبب فقد الذاكرة مباشرة

فَقدُ الذَّاكِرَةِ التَّقَدُّميّ Anterograde: فقد الذاكرة للأحداث الواقعة بعد الحدث الذي سبب فقد الذاكرة مباشرة

فقدان الذاكرة لحاسَّةٍ مُعيَّنة: فقد الذاكرة للأحداث التي تَجرِي معالجتها من خلال إحدى الحواس، مثل السمع

يحدث فقدُ الذاكرة للحقائق بشكل أكثر شيوعًا من المهارات المُكتَسَبة.

تتراوح المدةُ الزمنيَّة التي تُفقَد منها الذكريات بين بضع ثوان من حدوث فقد الذاكرة إلى بضعة أيَّام، راجعٍة في الزَّمن، بحيث يمكن أن تؤثِّر في ذكريات الماضي البعيد (البعيد أو الطويل الأمد).

تنطوي مُعالجةُ الذكريات على ما يلي:

استيعاب معلومات جديدة (تسجيل)

ربط المعلومات الجديدة بالذكريات المخزنة سابقًا في الدماغ، والصور العقلية أو مع أشياء أخرى يمكن أن تُساعد على الاسترجاع (الترميز)

استدعاء الذاكرة (استرجاع)

توجد آلياتُ الدماغ لتخزين المعلومات واسترجاعها من الذاكرة بشكل أساسي في الفص الصدغي والفص الجبهي، لكن العديد من مناطق الدماغ تشارك في الذاكرة.فمثلًا، يُشارك الحُصَيْن المُتوضِّع في عمق الدماغ في تكوين ذكريات جديدة واسترجاع الذكريات المُخزَّنة.والحصين hippocampus هو جزءٌ من الجهاز الحوفي الذي يتحكم في التَّجارب العاطفيَّة والتعبير عنها.وبذلك يُساعد الحصينُ على ربط الذكريات بالتجارب العاطفيَّة أو الانفعالية التي تحدث عند تكوين الذكريات.

يمكن أن تؤثر العواطفُ الناشئة من الجهاز الحوفي في تخزين الذكريات واسترجاعها.يشتمل الجهازُ الحوفي على أجزاء من الدِّمَاغ وبعض البُنى العميقة داخله.كما تُسهمُ المناطقُ المسؤولة عن اليقظة والوعي في جذع الدماغ في الذاكرة.

أعراض فقد الذاكرة اعتمادًا على شدة الضَّرر، يمكن أن يدوم فقدانُ الذاكرة دقائقَ أو ساعات أو فترةً أطول.تُفقد الذاكرة فجأة في بعض الأحيان، ولكن بشكلٍ مؤقت (يُسمَّى ذلك فَقد الذَّاكِرَة الشَّامِل العَابِر transient global amnesia ). يستعيد بعضُ الأشخاص ذاكرتهم دون معالجة.ولكن، إذا كان تضرُّر الدماغ شديدًا، فقد تفُقَد القدرة على تكوين ذكريات جديدة.ومن المرجّح أن يتذكر الأشخاص المُصابون أشياء من الماضي البعيد؛فمثلًا، قد يتذكّر الأشخاص أزواجهم من زواجهم الأول، ولكن ليس من الزواج الحالي.

تشخيص فقد الذاكرة تقييم الطبيب

الاختبارات التَّقليديَّة أو المنهجية للذاكرة يقوم الأطباءُ بتقييم فقدان الذاكرة من خلال طرح أسئلة بسيطة (مثل تكرار قائمة من ثلاثة عناصر) وإجراء اختبارات منهجيَّة للذاكرة.تُشير نتائجُ هذا التقييم وأعراض الشخص غالبًا إلى السبب، وإلى الاختبارات الأخرى التي قد يكون من الضروري إجراؤها.