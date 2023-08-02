عُسرُ التلفّظ

يصدر عن الأشخاص المُصابين بعسر التلفظ أصواتً تُشبه الأصوات التي يرغبون في إصدارها وبترتيبٍ صحيح.ومع ذلك، يمكن أن يكونَ الكلام مرتجفًا أو متقطعًا أو مصحوبًا بلُهاثٍ أو غيرَ منتظم أو غير دقيقٍ أو رتيبًا، وذلك وفقًا لموضع الضَّرر.

ونظرًا لأن القدرة على فهم اللغة واستخدامها لا تتأثر عادةً، يمكن لمعظم المصابين بعسر التلفظ القراءة والكتابة بشكلٍ طبيعي.

كما قد يُؤدِّي الاضطرابُ المُسبِّبُ لعسر التلفظ إلى صعوبة في المضغ والبلع.