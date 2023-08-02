اللاأدائيَّة أو تعذّرُ الأداء Apraxia

لا يستطيع المُصابون باللاأدائية تذكُر أو القيام بتسلسل الحركات اللازم لإتمام مهام بسيطة أو معقّدة، حتى ولو كانوا قادرين جسديًا على القيام بالمهمة، ويمكنهم القيام بالحركات الفردية للمهمة؛فمثلًا، قد يكون من المستحيل عقدُ الأزرار لأنَّها مهمة تتألف من سلسلة من الخطوات، على الرغم من أنّ اليدين قادرتان جسديًا على القيام بالمهمة.لا يُدرك الأشخاص أنَّهم يُعانون من مشكلة عادةً.

وتؤثِّر بعضُ أشكال اللَّاأَدَائِيَّة في مهام معيّنة فقط؛فمثلًا، قد يفقد الأشخاص القدرةَ على القيام بأي من الإجراءات التالية: رسم صورة أو كتابة ملاحظة أو تزرير سترة أو ربط شريط الحذاء أو التقاط جهاز الهاتف أو العزف على آلة موسيقية.وقد لا يتمكنون من تنفيذ أو محاكاة حركات اليد (مثل الوداع) أو إظهار طريقة استخدام أداة (مثل فرشاة الأسنان).وقد لا يتمكنون من نسخ شكلٍ هندسيٍّ بسيط على الرغم من قدرتهم على رؤيته والتَّعرُّف إليه، وحمل واستخدام قلم، وفهم المهمة.

يتعذَّر على المُصابين بتَعَذُّر الأَدَاءِ اللفظي (النطقي) verbal (speech) apraxia إنتاج وحدات الصوت الأساسية للنطق، لأنهم لا يستطيعون البدءَ بحركة العضلات اللازمة للتحدث بشكلٍ مُتسلسل أو تنسيقها أو ترتيبها.