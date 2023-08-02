الحُبسة aphasia هي فقدان جزئي أو كلِّي للقدرة على التعبير أو فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة.وهي تنجم عن تضرُّر مناطق الدماغ التي تتحكَّم في اللغة.

قد يجد المرضى صعوبةً في القراءة أو الكتابة أو التحدث أو الفهم أو تكرار الكلمات.

يمكن للأطبّاء تحديد المشكلة عادةً من خلال طرح أسئلة على الشخص.

تُجرى اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

يُمكن أن تُساعدَ المُعالَجَةٌ المُقَوِّمَةٌ للنُّطق الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الحُبسة (فقدان القدرة على الكلام).

يجري التحكُّم في الوظيفة اللغوية بواسطة النصف الأيسر من الدماغ (نصف الدماغ الأيسر) عندَ الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى، وحوالى ثُلثي الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.أمّا الثلثُ الآخر من الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى، فيجري التحكّم في معظم وظائف اللغة عندهم من خلال النصف الأيمن من الدماغ.وبذلك يجري التحكّم في وظيفة اللغة عند معظم الأشخاص من خلال المناطق التالية في الدماغ:

جزء من الفصّ الجبهي الأيسر يدعى منطقة أو باحة بروكا Broca area

جزء من الفصّ الصدغي الأيسر يسمّى منطقة أو باحة فيرنيكه Wernicke area

الجزء السفلي الخلفي للفص الجداري الأيسر (بجوار منطقة فيرنيكه)

الصِّلات بين هذه المناطق

يتداخل الضَّرر الذي يُصيبُ أيَّ جزءٍ من هذه المناطق مع بعض مظاهر وظيفة اللغة على الأقلّ.يكون تأثُّر الكتابة والكلام متماثلًا عادةً.

أسباب الحُبسة تنجم الحُبسةُ عادةً عن اضطرابات لا تُسبِّبُ ضررًا تدريجيًّا، مثل: السكتة الدماغية

إصابة الرأس

عدوى الدماغ (التهاب الدماغ) في مثل هذه الحالات، لا تستمر الحبسةُ بالتفاقم مع مرور الوقت. ولكن، إذا كان ناجمًا عن اضطرابٍ تدريجي (مثل ورم مُتضخِّم في الدماغ)، فإنَّ الحبسة يمكن أن تتفاقم تدريجيًّا.وعندما يكبر الورم، فإنَّه قد يزيد الضغطَ على مناطق الدماغ التي تتحكم في وظيفة اللغة، ويزيد من ضعف القدرة على التعبير عن اللغة أو فهمها.كما يمكن لبعض أنواع الخرف أن تُسبِّبَ حبسة تسوء تدريجيًّا. يواجه المرضى المُصابون بالحبسة صعوبةًً في التعبير عن اللغة أو في فهمها.لكن، يوجد اختلاف في طبيعة ودرجة الصعوبة.ويعكس الاختلاف الطبيعة المعقدة لوظيفة اللغة.

أنواع الحُبسة يوجد نمطان رئيسيان من الحُبسة: حبسة فيرنيكه (الاستَقبالَيَّة): في حالة تضرُّر منطقة فيرنيكه، يواجه الأشخاص صعوبة في فهم اللغة المنطوقة والمكتوبة.يتحدثون بطلاقة وبإيقاع طبيعي عادة، لكن الجمل تخرج على شكل سلسلة من الكلمات المشوّشة (يشار إليها باسم سلطة الكلمات word salad أحيانًا).وقد لا يُدركون أنهم يتحدّثون بكلام غير مفهوم.كما يعجز معظمُ الأشخاص المصابين عن قراءة الكلمات.وهم يكتبون كما يتحدّثون، بطلاقة ولكن من دون فهم.

حبسة بروكا (التعبيرية): في حالة تضرُّر منطقة بروكا، يَفهمُ الأشخاص معنى الكلمات غالبًا ويعرفون كيف يُجيبون.ولكنَّهم يجدون صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة.وتخرج الكلماتُ بصعوبة وببطءٍ وجهدٍ كبير، ويفصل بينها شتائم في بعض الأحيان، ولكنَّ ما يقولونه يُشكِّلُ معنى عندهم.كما يكون الإيقاعُ ونبرة الكلام الطبيعيَّان مفقَودين.ويُعانون من صعوبةٍ في تكرار العبارات.كما يعجز معظمُ الأشخاص المصابين عن كتابة الكلمات. عواقب تضرر مناطق معينة من الدماغ ويمكن أن تشتملَ الحبسة أيضًا على ما يلي: فقدان القدرة على فهم الكلمات المكتوبة (اللَّاقِرَائِيَّة alexia)

فقدان القدرة على تذكّر أو قول أسماء الأشياء (حُبسَة التَّسمِيَة): يعجز بعضُ المصابين بحُبسَة التَّسمِيَة عن تذكر الكلمة الصحيحة على الإطلاق.ويكون لدَى البعض الآخر كلمة في الذهن، لكنهم لا يستطيعون قولها.ويميل المُصابون بحُبسَة التَّسمِيَة إلى التَّحدُّث بطلاقة، ولكنّهم يستخدمون عبارات ليس لها معنى أو يقولون ما يَعْنونه بطريقة غير مباشرة (لفّ ودوران).يُعاني معظمُ المُصابين بالحُبسة من حُبسَةِ التَّسمِيَة.يُسمَّى هذا النوع من الحُبسة حُبسَةُ التَّسمِيَة anomic aphasia.

فقدان القدرة على تكرار الكلمات أو العبارات أو الجمل (الحُبسَة التَوصيلِيَّة conduction aphasia): يتعذَّر على الأشخاص المصابين بالحُبسَة التَوصيلِيَّة تكرار ما يسمعونه؛فهم يستخدمون غالبًا كلمة خاطئة أو يستخدمون تَوليفَاتٍ من الكلمات التي لا معنى لها.ويمكنهم التحدّث بطلاقة، ولكنهم لا يستطيعون أن يُسموا الأشياء (حُبسَةُ التَّسمِيَة).

فقدان القدرة تقريبًا على فهم اللغة أو التحدث بها أو الكتابة بها (الحُبسَة الشامِلَة global aphasia): تحدث الحبسة الشاملة عند تضرُّر الفصين الصدغي والجبهي (بما في ذلك منطقتا بروكا وفيرنيكه).ولكن، قد يكون المرضى قادرين على لفظ الكلام السوقي بسبب عدم تضرُّر الجانب الأيمن من الدماغ، الذي يُشارك في الانفعالات بشكلٍ أكبر. يُصاب معظمُ الأشخاص الذين يعانون من الحُبسَة بأكثر من نوع واحد، على الرغم من أنّ أحد الأنواع يكون أكثر شدّة من الأنواع الأخرى غالبًا.ويُصاب معظمُ الأشخاص الذين لديهم حُبسَة اِستِقبَالِيَّة أو حُبسَة تَعبيرِيَّة بكلا النوعين إلى حدٍّ ما.يوجد تداخلٌ كبيرٌ بين أنواع الحُبسة.وبذلك، يميل الأطباءُ إلى وصف المشاكل النَّوعيَّة للشخص، بالإضافة إلى تحديد نوع الحُبسَة.

تشخيص الحُبسة تقييم الطبيب

إجراء اختبارات معيارية لوظائف الدماغ

إجراء اختبارات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن للأطبّاء تمييز الحبسة عادةً من خلال التحدّث مع الشخص وطرح بعض الأسئلة.ولكنهم يحتاجون إلى التأكد من أن المشاكل الواضحة في اللغة ليست ناجمة عن مشاكل في السمع أو النظر، أو بسبب مشاكل في العضلات أو الأعصاب التي تؤثر في التحدث أو الكتابة، بما في ذلك عسر التلفظ.عُسر التَّلَفُّظ (الرتة) هي مشكلة في النطق، تنجم عن ضرر يؤثر في الأعصاب والعضلات التي تتحكّم في القدرة على الكلام - القدرة على نطق الأصوات والكلمات بشكلٍ طبيعي.تُعدُّ الحُبسةُ اضطرابًا لغويًا يُشير إلى وجود مشكلة في الدماغ تؤثر في الفهم والتَّفكير والعثور على الكلمات. ويُقيّم الأطباءُ مدى طلاقة الأشخاص عند تكلُّمهم، وما إذا كان البدء في التحدث أمرًا صعبًا، وما إذا كانوا يجدون صعوبة في العثور على الكلمات أو تسمية الأشياء أو تكرار العبارات.كما يتحرَّى الأطباءُ عن مدى فهم الأشخاص لما يُقال لهم - مثلًا، ما إذا كانوا يستطيعون فهم أمرٍ ما وتنفيذه.ويُطلَب من المرضى الكتابة والقراءة بصوتٍ مرتفع. الجدول اختبار المريض المُصابٍ بالحُبسة يمكن أن تُجرى اختباراتُ معيارية محددة لوظيفة الدِّمَاغ (الاختبارات العصبية النفسية) من قِبَل اختصاصي علم الأعصاب أو اِختِصاصي مُعالَجَةِ اللغة والنُّطُق،توفر الاختبارات العصبية النفسية معلوماتٍ عن كيفية عمل مناطق مختلفة من الدماغ.تُساعد هذه الاختبارات الأطباءَ على تحديد الحبسة التي تُسبب الأَعرَاض البسيطة فقط.كما تُساعد هذه الاختباراتُ الأطباء على التخطيط للمعالجة وتحديد إمكانية حدوث الشفاء. وتُجرى اختباراتُ التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي، لمعرفة نوع ضرر الدماغ الذي يُسبِّب الحُبسة.ويمكن إجراءُ اختباراتٍ أُخرى وفقًا للسبب المشتبه فيه.

علاج الحُبسة معالجة السبب

المُعالَجَةٌ المُقَوِّمَة للنُّطق

استخدام أجهزة التواصل يمكن أن تكونَ معالجةُ بعض أسبَاب الحبسة شديدة الفعاليَّة.فمثلًا، إذا كان الورم يُسبِّبُ تورُّمًا في الدماغ ، فيمكن للستيرويدات القشريَّة أن تحُدَّ من التورّم وأن تُحسّن وظيفة اللغة.قد تنحسَّن الحُبسةُ الناجمة عن بعض الأسباب الأخرى (مثل السكتة الدماغية) ببطءٍ أكثر أو فقط بشكلٍ جزئي عندَ معالجة السبب. ويمكن أن يُساعد الاختصاصيُّون في تصحيح النطق عندَ الذين أُصيبوا بالحُبسة بعدَ تضرُّر الدِّماغ، نتيجة الاضطرابات التي لا تُسبِّبُ أضرارًا تدريجيَّة أو مترقِّية.يبدأ العلاجُ بمجرّد تمكُّن الأشخاص من التجاوب عادةً.تزداد فعّالية العلاج عند الإسراع في استعماله، ويكون مفيدًا حتى عند التأخير في البدء في استعماله. وإذا كان المُصابون بالحُبسة لا يستعيدون المهارات اللغوية الأساسية، فقد يكونوا قادرين على التواصل باستخدام كتاب أو جهاز اتصال، مثل لوحة عليها صور أو رموز للكلمات المستخدمة كثيرًا أو الأنشطة اليومية أو جهاز معتمد على الحاسوب ينطوي على لوحة مفاتيح وشاشة لعرض الرسالة. يمكن أن يُصابَ أفرادُ الأسرة وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون برعاية الشخص بالإحباط.ولكن، يُفيد تذكُّر أن الحُبسة اضطرابٌ جسديٌّ، وأنَّ الشخصَ لا يملك الكثير للتحكم فيه.