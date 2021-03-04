لَمحَةٌ عامَّة عن الجهاز العصبي

لَمحَةٌ عامَّة عن الجهاز العصب... فيديو

يحتوي الجهازُ العصبي على جزأين متميِّزين: الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي)، والجهاز العصبي المحيطي (الأعصاب خارج الدِّمَاغ والحبل الشوكي أو النُّخاع).

والوحدةُ الأساسية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية (العصبون neuron).تتكوَّن الخلايا العصبية من جسم خلية كبير ونوعين من الألياف العصبية:

المحور العصبي: ألياف عصبية رفيعة وطويلة تنبثق من الخلية العصبية، ويمكنها إرسال رسائل على شكل نبضات كهربائية إلى الخلايا العصبية والعضلات الأخرى

التغصُّنات: فروع من الخلايا العصبية تستقبل النبضات الكهربائية

تنقل الأعصابُ النبضات كهربائيًا في اتجاهٍ واحد عادة ـ من المحوار (المحور العصبي) المرسِل للدفعة أو الإشارة لإحدى الخلايا العصبيَّة (وتسمى أيضًا العصبون) إلى التغصُّنات التي تتلقَّى النبضات من الخلية العصبية التالية.وعند نقاط الاتِّصال بين الخلايا العصبية (نقاط التشابُك العصبي أو المَشابِك )، يفرز المحوارُ كمِّيات صغيرة من المراسيل الكيميائية (النَّواقِل العصبيَّة).تنبِّه النَّواقِلُ العصبيَّة المستقبلات على تغصُّنات الخلية العصبية التالية لإنتاج تيَّار كهربائي جَديد.وتستخدم أنواعٌ مختلفة من الأعصاب نواقِل عصبيَّة مختلفة لنقل النبضات عبر نقاط التشابك العصبي (المَشابِك).تقوم بعض النبضات بتنبيه الخلية العصبية التالية، في حين أن بعضها الآخر يثبطها.

كما يحتوي الدماغُ والحبل الشوكي على خلايا داعمة أيضًا، تُسمَّى الخلايا الدبقية glial cells.تختلف هذه الخلايا عن الخلايا العصبية ولا تنتج نبضات كهربائية.وهناك عدَّةُ أنواع، منها ما يلي:

الخلايا النجمية : توفِّر هذه الخلايا المغذِّيات للخلايا العصبية، وتتحكّم في التركيب الكيميائي للسوائل حول هذه الخلايا العصبية، ممَّا يمكنها من العيش.يمكنها أن تنظم النواقل العصبية والوسط الكيميائي الخارجي المحيط بالخلايا لكي تؤثِّر في مقدار إرسال الخلايا العصبية للنبضات، وبالتالي تنظِّيم مدى نشاط مجموعات الخلايا العصبية.

الخلايا المُتَبَقِّيَّة عَظمِيَّة: تتشكَّل هذه الخلايا على طول مناطق مفتوحة في الدماغ والحبل الشوكي لتكوين وتحرير السَّائِل النخاعي، الذي يغسل خلايا الجهاز العصبي.

الخلايا الدِّبقية السلفيَّة Glial progenitor cells : هذه الخلايا يمكن أن تنتج الخلايا النجمية الجَديدة والدِبقِيَّات قَليلَةُ التَّغَصُّن لتحلَّ محل تلك التي تخرَّبت بالإصابات أو الاضطرابات.والخلايا الدبقية السَّلفية موجودة في جميع أنحاء الدماغ عندَ البالغين.

الخلايا الدبقية الصغيرة (الدُّبَيْقِيَّات) Microglia : تساعد هذه الخلايا على حماية الدماغ من الإصابة، كما تساعد على إزالة حطام الخلايا الميِّتة.يمكن لهذه الخلايا أن تتحرك ضمن الجهاز العصبي ويمكنها أن تنقسم لحماية الدماغ في أثناء الإصابة.

الدِبقِيَّات قَليلَةُ التَّغَصُّن Oligodendrocyte : تشكل هذه الخلايا غلافًا يحيط بالمحور العصبي للخلية العصبية وتكوّن غشاءً متخصصًا يُسمى الميالين myelin، وهو مادَّة دهنية تعزل محاوير الأعصاب، وتسرِّع توصيل النبضات على طول الألياف العصبيَّة.

تُعد خلايا شوان دبقية أيضًا.ولكن، تنتشر هذه الخلايا في الجهاز العصبي المَركزي أكثر من الدماغ والحبل الشوكي.تُشبه هذه الخلايا الدبقيات قليلة التغصن وتصنع الميالين لعزل المحور العصبي في الجهاز العصبي المحيطي.

يتكوَّن الدماغُ والحبل الشوكي من مادَّة رمادية وبيضاء.

وتتكوَّن المادةُ الرماديَّة من أجسام الخلايا العصبية والتغصُّنات والمحاوير والخلايا الدبقية والشعيرات الدموية (أصغر الأوعية الدموية في الجسم).

أمَّا المادةُ البيضاء فتحتوي على عدد قليل نسبيًا من أجسام الخلايا، وتتكوَّن بشكلٍ رئيسي من المحاوير التي تكون ملفوفة بعددٍ من طبقات الميالين والدبقيات قليلة التغصن التي تكوِّنه.والميالين myelin هو ما يجعل المادَّةَ البيضاء بهذا اللون.(يسرِّع الميالين الذي يُغلف المحور العصبي توصيلَ النبضات أو الإشارات العصبيَّة - انظر الأعصاب).

تقوم الخَلايا العصبية بشكلٍ روتيني بزيادة أو تقليل عدد الاتصالات بينها وبين الخلايا العصبيَّة الأخرى.وقد تفسِّر هذه العملية جزئيًا كيف يتعلَّم الناس ويتكيَّفون ويشكِّلون الذكريَّات.ولكنَّ الدماغَ والحبل الشوكي نادرًا ما ينتِجان خَلايا عصبيَّة جديدة؛ويُستثنَى من ذلك الحُصَين hippocampus، وهو منطقةٌ من الدماغ تشارك في تشكيل الذاكرة.

الجهازُ العصبي هو جملة اتِّصالات معقَّدة للغاية، يمكنها إرسال وتلقِّي كمِّيات هائلة من المعلومات في وقتٍ واحد.ولكنَّ هذا الجهازَ يكون عرضة للأمراض والإصابات، كما في الأمثلة التالية: