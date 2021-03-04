يتكوَّن الجهازُ العصبي المحيطي من أكثر من 100 مليار خلية عصبية (الخلايا العصبية) التي تعمل في جميع أنحاء الجسم مثل الخيوط، ممَّا يجعلها متَّصلة مع الدماغ، والأجزاء الأخرى من الجسم، وغالبًا مع بعضها بعضًا.
تتكوَّن الأعصابُ المحيطيَّة من حزمٍ من الألياف العصبيَّة.وتُلفَّ أو تُحاط هذه الأليافُ بعدَّة طبقاتٍ من النسيج تتألَّف من مادة دهنية تسمى الميالين myelin.وتشكِّل هذه الطبقات غمدَ الميالين، الذي يسرِّع توصيلَ النبضات العصبية على طول الألياف العصبيَّة.تنقل الأعصابُ النبضات بسرعاتٍ مختلفة اعتمادًا على قطرها، وعلى كمِّية الميالين من حولها.
يحتوي الجهازُ العصبي المحيطي على جزأين:
الجهاز العصبي الجَسَدي somatic
الجهاز العصبي اللاإرادي أو المستقلّ autonomic
الجهاز العصبي الجسدي
يتكوَّن هذا الجهازُ من الأعصاب التي تربط الدماغَ والحبل الشوكي مع العضلات التي يتحكَّم عليها الجهدُ الواعي (العضلات الإرادِيَّة أو الهيكليَّة)، ومع المستقبلات الحسِّية في الجلد.(المستقبلات الحسِّية هي النهاياتُ المتخصِّصة من الألياف العصبية، والتي تكشف المعلومات في الجسم وما حوله).
الجِهازُ العصبي اللاإرادي أو المستقلّ
يربط هذا الجهازُ جذعَ الدماغ والحبل الشوكي بالأعضاء الداخلية، وينظِّم عمليَّات الجسم الداخلية التي لا تتطلَّب جهدًا واعيًا، والتي لا يدركها الناس عادة (انظر لمحة عامة عن الجهاز العصبي اللاإرادي).ومن الأمثلة على ذلك سرعة وتقلُّصات القلب، وضغط الدم، ومعدَّل التنفُّس، والسرعة التي يمرّ بها الطعامُ عبرَ القناة الهضمية.
يحتوي الجهازُ العصبي اللاإرادي على قسمين:
القِسم الودِّي Sympathetic division : وتتمثَّل مهمَّتُه الرئيسيَّة في إعداد أو تحضير الجسم لحالات الإجهاد أو الشدَّة أو الطوارئ - للمواجهة أو الهروب.
القِسم اللاودِّي Parasympathetic division : وتتمثَّل مهمتُه الرئيسية في الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية خلال الحالات العاديَّة.
ويعمل هذان القِسمان معًا، حيث يفعِّل أحدُهما أعمال الأعضاء الداخلية، بينما يقوم الآخر بتثبيطِها؛فعلى سَبيل المثال، يزيد القسمُ الودِّي النبض وضغط الدم ومعدَّلات التنفُّس، بينما يقلِّل القسمُ الودِّي كلَّ واحدٍ منها.
البنية النموذجية للخليَّة العصبيَّة
تتكوَّن الخليَّةُ العصبية (العَصَبون neuron) من جسم الخلية الكبير والألياف العصبية - وأحدُها يكون بشكل استطالة ممدودة—محوار عصبي واحد (axon) لإرسال النبضات أو الإشارات، مع العديد من الفروع (التغصُّنات dendrites) عادة لتلقي النبضات أو الإشارات.تتجاوز الإشارةُ الواردة من المحور العصبي المشبكَ (الوصلة بين خليتين عصبيتين) إلى تغصّن خلية أخرى.
ويُحَاط كلُّ محور عصبي كبير بدِبقِيَّات قَليلَةُ التَّغَصُّن في الدماغ والحبل الشوكي، وبخَلايا شوان Schwann cells في الجهاز العصبي المحيطي.وتتكوَّن أغشية هذه الخلايا من دهن (بروتين دهني) يُسمَّى الميالين myelin.وتلتفُّ الأغشية بإحكام حولَ المحور العصبي (المِحوَار)، مشكِّلةً غمدًا متعدِّد الطبقات.ويشبه غمدُ الميالين هذا العزلَ، مثل ذلك الموجود حولَ الأسلاك الكهربائية.تسير النبضاتُ العصبيَّة بشكلٍ أسرع بكثير في الأعصاب ذات الغمد المياليني منها في تلك التي ليس حولها هذا الغِمد.
الأعصاب القحفية والنخاعيَّة
تُسَمَّى الأعصابُ التي تربط الدماغ وجذع الدماغ بشكل مباشر بالعينين، والأذنين، والأنف، والحلق، وبأجزاء مختلفة من الرأس والرقبة والجذع، بالأعصابَ القحفيَّة.هناك 12 زوجًا منهم (انظر لمحة عامة عن الأعصاب القِحفية).تنقل الأعصاب القحفية المعلومات الحسية، بما في ذلك اللمس، والرؤية، والتذوق، والشم، والسمع.
وتسمَّى الأعصابُ التي تربط الحبلَ الشوكي مع أجزاء أخرى من الجسم الأعصاب النخاعيَّة.ويتَّصل الدماغ مع معظم الجسم من خلال تلك الأعصاب النخاعيَّة.وهناك 31 زوجًا منها، تقع على مسافاتٍ مختلفة على طول الحبل الشوكي (انظر لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي).وتشارك العديدُ من الأعصاب القحفية ومعظم الأعصاب النخاعيَّة في كلٍّ من الأجزاء الجسدية والمستقلَّة من الجهاز العصبي المحيطي.
وتنشأ الأعصابُ النخاعيَّة من الحبل الشوكي عبر المسافات أو الأحياز بين الفقرات؛ويُعطِي كلُّ عصب فرعَين قصيرين (يُسمَّيان الجذرين العصبين الشوكيين أو النُّخاعيين): واحد في الجزء الأمامي من الحبل الشوكي والثاني في الخلف.
جذر العصب الحركي (الأمامي): ينشأ الجذر المحرِّك من أمام الحبل الشوكي.وتحمل الأليافُ العصبية الحركيَّة الأوامرَ من الدماغ والحبل الشوكي إلى أجزاء أخرى من الجسم، وخاصَّة إلى العضلات الهيكلية.
جذر العصب الحركي (جذر العصب الخلفي):: يدخل الجذرُ الحسِّي الجزءَ الخلفي من الحبل الشوكي.تحمل الأليافُ العصبية الحسِّية المعلوماتِ الحسيةَ (حول وضعيَّة الجسم والضَّوء واللمس ودرجة الحرارة والألم) إلى الدِّماغ من الأجزاء الأخرى من الجسم.كما تحمل الأليافُ العصبية الحسِّية في كل جذر عصبي حسِّي المعلوماتِ من منطقة معيَّنة من الجسم، تُدعَى القِطاع الجلدي dermatome (انظر الشكل القطاعات الجلدية).
وبعد مغادرةِ الحبل الشوكي، تلتحم جذورُ الأعصاب الحركيَّة والحسِّية المتوافقة وتشكِّل عصبًا نخاعيًا مفردًا.
وتشكِّل بعضُ الأعصاب النخاعيَّة شبكاتٍ من الأعصاب المتشابكة، تُسمَّى الضَّفائرَ العصبية nerve plexuses.وفي الضَّفيرة، يَجرِي فرزُ الألياف العصبية من الأعصاب النخاعيَّة المختلفة وإعادة تَجميعها بحيث تُوضَع جميعُ الألياف المتَّجهة إلى أو القادمة من منطقة واحدة لجزءٍ معيَّن من الجسم معًا في عصبٍ واحد (انظر الشكل صناديق المَواصِل العصبية: الضفائر).
هناك نوعان من الضفائر العصبية:
الضفيرة العضدية brachial plexus: تُصنَّف وتُجمَع فيها الأليافُ العصبيَّة المتَّجهة إلى الذِّراعين واليدين
الضَّفيرة القطنية العجزيَّة lumbosacral plexus: تُصنَّف وتُجمَع فيها الأليافُ العصبية المتَّجهة إلى السَّاقين والقدمين