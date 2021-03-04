تُسَمَّى الأعصابُ التي تربط الدماغ وجذع الدماغ بشكل مباشر بالعينين، والأذنين، والأنف، والحلق، وبأجزاء مختلفة من الرأس والرقبة والجذع، بالأعصابَ القحفيَّة.هناك 12 زوجًا منهم (انظر لمحة عامة عن الأعصاب القِحفية).تنقل الأعصاب القحفية المعلومات الحسية، بما في ذلك اللمس، والرؤية، والتذوق، والشم، والسمع.

وتسمَّى الأعصابُ التي تربط الحبلَ الشوكي مع أجزاء أخرى من الجسم الأعصاب النخاعيَّة.ويتَّصل الدماغ مع معظم الجسم من خلال تلك الأعصاب النخاعيَّة.وهناك 31 زوجًا منها، تقع على مسافاتٍ مختلفة على طول الحبل الشوكي (انظر لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي).وتشارك العديدُ من الأعصاب القحفية ومعظم الأعصاب النخاعيَّة في كلٍّ من الأجزاء الجسدية والمستقلَّة من الجهاز العصبي المحيطي.

وتنشأ الأعصابُ النخاعيَّة من الحبل الشوكي عبر المسافات أو الأحياز بين الفقرات؛ويُعطِي كلُّ عصب فرعَين قصيرين (يُسمَّيان الجذرين العصبين الشوكيين أو النُّخاعيين): واحد في الجزء الأمامي من الحبل الشوكي والثاني في الخلف.

جذر العصب الحركي (الأمامي) : ينشأ الجذر المحرِّك من أمام الحبل الشوكي.وتحمل الأليافُ العصبية الحركيَّة الأوامرَ من الدماغ والحبل الشوكي إلى أجزاء أخرى من الجسم، وخاصَّة إلى العضلات الهيكلية.

جذر العصب الحركي (جذر العصب الخلفي):: يدخل الجذرُ الحسِّي الجزءَ الخلفي من الحبل الشوكي.تحمل الأليافُ العصبية الحسِّية المعلوماتِ الحسيةَ (حول وضعيَّة الجسم والضَّوء واللمس ودرجة الحرارة والألم) إلى الدِّماغ من الأجزاء الأخرى من الجسم.كما تحمل الأليافُ العصبية الحسِّية في كل جذر عصبي حسِّي المعلوماتِ من منطقة معيَّنة من الجسم، تُدعَى القِطاع الجلدي dermatome (انظر الشكل القطاعات الجلدية).

وبعد مغادرةِ الحبل الشوكي، تلتحم جذورُ الأعصاب الحركيَّة والحسِّية المتوافقة وتشكِّل عصبًا نخاعيًا مفردًا.

وتشكِّل بعضُ الأعصاب النخاعيَّة شبكاتٍ من الأعصاب المتشابكة، تُسمَّى الضَّفائرَ العصبية nerve plexuses.وفي الضَّفيرة، يَجرِي فرزُ الألياف العصبية من الأعصاب النخاعيَّة المختلفة وإعادة تَجميعها بحيث تُوضَع جميعُ الألياف المتَّجهة إلى أو القادمة من منطقة واحدة لجزءٍ معيَّن من الجسم معًا في عصبٍ واحد (انظر الشكل صناديق المَواصِل العصبية: الضفائر).

هناك نوعان من الضفائر العصبية: