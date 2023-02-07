الاعتِلاَل الدِماغِي الرَضي المُزمن (CTE)

الاعتلال الدماغي الرضي المزمن هو تدهور متفاقم في خلايا الدماغ ينجُم عن العديد من إصابات الرأس، وهو يحدث عند الرياضيين عادةً، ولكنه يحدث أيضًا عند الجنود الذين تعرضوا إلى انفجارات،

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الهذيان والخرف والخرف).

ويعتقد أن خَرَفُ ارتِجاجِ الدِّماغ (dementia pugilistica)، الذي جرى التعرف إليه عندَ الملاكمين في العشرينيات من القرن الماضي، والاعتلال الدماغي الرضي المزمن، وهو مصطلحٌ أحدث، هما نفس الاضطراب.يحدُث الاعتلال الدماغي الرضي المزمن عند بعض الرياضيين المحترفين ولاعبي الجامعات الذين يمارسون كرة القدم الأمريكية ورياضيين آخرين تعرضوا إلى إصاباتٍ متكررة في الرأس (مثل ارتجاج الدماغ).كما يحدث أيضًا عند بعض الجنود الذين تعرضوا لإصابة في الرأس بسبب انفجار (إصابة في الانفجار blast injury) في أثناء الاشتباك.

لا يعلم الخبراء حتى الآن لماذا يحدث الاعتلال الدماغي الرضي المزمن فقط عند أشخاص معيَّنين تعرضوا إلى إصابات في الرأس متكررة، وما هو عدد الإصابات ومقدار القوة اللازمة حتى يحدث هذا الاضطراب.يحدث هذا الاضطراب عند نحو 3% من الرياضيين الذين تعرضوا إلى الكثير من حالات ارتجاج الدماغ (حتى إن كانت بسيطة ظاهرياً).

أعراض الاعتلال الدماغي الرضي المزمن في البداية، قد يكون لدى المصابين بالاعتلال الدماغي الرضي المزمن واحدة أو أكثر من المشاكل التالية: تغيُّرات في المزاج : حيث يشعرون بالاكتئاب والهيجان أو اليأس، مما يؤدي إلى أفكار انتحارية أحيانًا.

تغيُّرات في السُّلُوك : حيث يتصرفون بتهور أو عدوانية أو يفقدون أعصابهم بسهولة.

تغيُّرات في الوظائف الذهنية : حيث يُصبحونَ كثيري النسيان أو يواجهونَ صعوبةً في التخطيط والتنظيم أو يُصابونَ بالتخليط الذهني؛وقد يحدث الخرف

مشاكل في العضلات: حيث يتحركونَ ببطء ويفقدون التناسُق أو يواجهونَ مشكلة في الكلام (عسر التلفُّظ). قد لا تظهر أيَّة أعراض عند المرضى إلى مرحلة لاحقة من الحياة، وأحيانًا ليس قبل بلوغ 60 عامًا من العمر؛أو قد يتغير المزاج والسلوك في أثناء مقتبل العمر (على سبيل المثال، في أثناء العقد الثالث من العمر)، وقد يحدث خلل وظيفي ذهني لاحقًا.

تشخيصُ الاعتلال الدماغي الرضي المزمن تقييم الطبيب يشتبهُ الأطباءُ في الاعتلالِ الدماغي الرضي المزمن عند الذين: تعرّضوا لإصاباتٍ عديدة في الرأس

لديهم أعراض نموذجية لهذا الاضطراب

لا يُعانون من حالاتٍ أُخرى تُفسِّرُ الأعراض لديهم بشكلٍ أفضل يلجأ الأطباء إلى تصوير الدماغ، باستخدام الرنين المغناطيسي عادةً، للتحقق من الاضطرابات الأخرى التي قد تُسبب أعراضًا مشابهة.ولكن، لا تُوجَد أية فحوصات، بما في ذلك الرنين المغناطيسي، يُمكنها أن تؤكد تشخيصَ الاعتلال الدماغي الرضي المزمن. ويمكن تشخيصُ هذا الاضطراب بشكلٍ قاطع فقط من بعد أخذ عيِّنة من نسيج الدِّماغ بعد الوفاة، وفي أثناء تشريح الجثة وتفحصها تحت المجهر. هل تعلم...

علاج الاعتلال الدماغي الرضي المزمن تدابير السلامة والدعم

المشورة

أدوية لتخفيف شدَّة الأعراض لا توجد مُعالَجَة نوعيَّة لاعتلالِ الدماغي الرضي المزمن.وقد تكون تدابير السلامة والدعم مفيدةً مثلما هي الحال مع أنواع أخرى من الخرف.

تدابيرُ السلامة والدعم إذا حدث الخرف، يمكن أن يكون إنشاء بيئة آمنة وداعمة مفيدًا جدًا. وبشكلٍ عام، ينبغي أن تكون البيئة مُضاءةً وتبعث على البهجة وآمنةً ومستقرةً ومُصممة بحيث تُساعد المرضى على الاهتداء.ويكون بعض التحفيز مفيدًا، مثل وجود مذياع أو جهاز تلفاز، ولكن ينبغي تجنُّب التحفيز المفرط. يُساعد وضع بنى في المكان وإنشاء روتين المصابين بالخرف على البقاء في حالة اهتداء، ويمنحهم إحساسًا بالأمان والاستقرار؛وينبغي شرح أي تغيير في البيئة المحيطة أو في الروتين أو في مقدمي الرعاية للأشخاص بوضوح وبساطة. يُساعِدُ اتباع روتين يومي لمهمَّات مثل الاستحمام والأكل والنوم المصابين بالخرف على التذكر؛وقد يُساعدهم اتباع روتين منتظم لموعد النوم على النوم بشكلٍ أفضل. يمكن أن تُساعد النشاطات المجدولة على أساسٍ منتظم الأشخاص على الشعور بالاستقلالية، وأن هناك حاجة إليهم من خلال تركيز انتباههم على مهمَّات ممتعة أو مفيدة،وينبغي أن تنطوي هذه النشاطات على النشاط البدني والذهنيّ،وينبغي تقسيم النشاطات إلى أجزاء صغيرة أو تبسيطها مع تفاقم الخرف.

تدابيرُ أخرى قد يستفيدُ المصابين بالاعتلال الدماغي الرضي المزمن من الاستشارة النفسية التي قد تساعدهم على التعاملِ مع التغيرات في المزاج؛كما قد تكون مضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج مفيدةً أيضًا، خصوصًا في ضبط الأفكار الانتحارية. للمساعدة على التقليل من خطر الإصابة بالاعتلال الدماغي الرضي المزمن، يطلب الأطباء من الأشخاص الذين تعرضوا إلى ارتجاجٍ في الدماغ أن يرتاحوا ويمتنعوا عن ممارسة النشاطات الرياضية ونشاطات أخرى معيَّنة لفترةٍ من الزمن.ينبغي أن تكون عودتهم إلى النشاط الرياضي تدريجية وتحت إشراف ممارس الرعاية الصحية.

الرعايَة المُوجَّهة لمُقدِّمي الرعاية تُعدُّ رِعاية المصابين بالخرَف من الأمور المتطلِّبة والمرهقة، والتي تُسبب الشدَّة، وقد يُصبِح مُقدِّمو الرعاية مكتئبين ومُرهَقين، وغالبًا ما يُهملون صحتهم الذهنية والبدنية،ويمكن أن تُساعدَ التدابير التالية مقدمي الرعاية (انظر جدول رعاية مقدمي الرعاية): تعلم كيفية تلبية احتياجات المصابين بالخرَف بشكلٍ فعال، وما الذي يمكن توقعه منهم : يمكن أن يحصل مقدِّمُو الرعاية على هذه المعلومات من الممرضات والعاملين الاجتماعيين والمُنظمَات والمواد المنشورة والمُتوفرة على شبكة الإنترنت.

طلب المساعدة عند الحاجة : یستطيع مقدِّمُو الرعایة التحدث إلی العاملين الاجتماعیین (بما في ذلك العاملین في المستشفيات المحلية) حول المصادر المناسبة للمُساعَدة، مثل برامج الرعایة النهارية والزيارات من قبل الممرضات اللواتي يقدمن الرعاية في المنازل والمساعدة على التدبير المنزلي بدوامٍ جزئيّ أو كامل والمُساعدة على رعاية المسنين على مدار الساعة.كما يمكن أن تكون مجموعات الاستشارة والدعم مفيدةً أيضًا.

رعاية الذات: يحتاجُ مقدمو الرعاية إلى تذكر الاعتناء بأنفسهم،ولا ينبغي أن يتخلَّوا عن أصدقائهم وهواياتهم ونشاطاتهم.

مسائل نهاية الحياة قبل أن يصبح المصابين بالاعتلال الدماغي الرضي المزمن عاجزين بشكلٍ كبيرٍ، ينبغي اتخاذ القرارات حول الرعاية الطبية، كما ينبغي إجراء ترتيبات مالية وقانونية؛وتسمّى هذه الترتيبات التوجيهات المُسبَقة.ينبغي على المرضى تعيين شخص مخول قانونيًا لاتخاذ قرارات المُعالجة نيابةً عنهم (وكيل الرعاية الصحية)،كما ينبغي عليهم مناقشة رغبات الرعاية الصحية مع هذا الشخص والطبيب،ومن الأفضل مناقشة هذه المسائل مع جميع المعنيين بالأمر وقبل فترةٍ من أن تصبح القرارات ضروريةً. مع تفاقم الخرف، تميلُ المُعالَجة إلى أن تكون موجهةً نحو الحفاظ على راحة الشخص بدلًا من محاولة إطالة حياته.