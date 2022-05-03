مُتَلاَزِمَةُ المُنحَبِس (الشلل الرباعي مع بقاء الوعي)

يتعذَّر على المرضى المُصابين بمُتَلاَزِمَة المُنحَبِس تحريك الجزء السفلي من الوجه أو المضغ أو البلع أو التحدث أو تحريك أطرافهم أو تحريك أعينهم من جانبٍ إلى آخر.وقد تكون لديهم صعوبةً في التنفُّس، ولكن يمكنهم النظر والسمع.

وتشبه متلازمة المُنحَبِس Locked-in الذُّهول أو الغيبوبة، لأنه ليس للأشخاص طريقة واضحة للاستجابة على الرغم من أنَّهم في كامل وعيهم؛إلَّا أنَّه يمكن لمعظمهم تحريك أعينهم نحو الأعلى والأسفل ويمكنهم التَّرميش.وإذا لم يلاحظ مقدّمو الرعاية حركات العينين، فقد يَعتقدون خطأً أنَّ الأشخاص المُصابين بمُتَلاَزِمَة المُنحَبِس غيرَ مدركين لما يحيط بهم وغيرَ قادرين على التفكير أو التواصل.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من متلازمة المنحبس تعلّم التواصل من خلال فتح وإغلاق أعينهم ردًّا على الأسئلة.كما يمكن لبعض الأشخاص المُصابين بمُتَلاَزِمَةُ المُنحَبِس أن يتعلموا التواصل باستخدام جهاز حاسوب يفسِّر نشاطَ الدماغ، ويجري التحكُّم فيه من خلال حركات العين، أو وسائل أخرى أحيانًا.