حالة الوَعي بالحدّ الأدنى

تقييم الطبيب

إجراء اختبارات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي

يشتبه الأطباءُ بتشخيص حالة الحدّ الأدنى من الوعي وفقًا للأعراض؛إلَّا أنَّه ينبغي مراقبةُ الأشخاص لفترةٍ زمنيَّة وفي أكثر من مناسبة قبل وضع تشخيص حالة الحدِّ الأدنى من الوعي.

تُجرى اختبارات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير المقطعي المُحوسب (CT)، للتَّحرِّي عن الاضطرابات التي قد تُسبِّبُ المشكلة، وخصوصًا التي يمكن علاجها.

وإذا كان التشخيصُ غيرَ مُؤكَّد، قد يقوم الأطباء بإجراء فحوصات تصوير أخرى - التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) أو التصوير المقطعي المحوسَب بالاصدار أحادي الفوتون (SPECT).ويمكن أن تساعدَ هذه الاختباراتُ على تحديد كفاءة الدماغ؛

قد يُجرى تخطيط كهربية الدماغ (EEG) للتحري عن وجود شذوذات في النشاط الكهربائي للدماغ، وهي تبدو على شكل اختلاجات قد تؤدي إلى إضطراب الوعي.