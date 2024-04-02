انفِتاق الدماغ

يحدث انفتاق الدماغ عندما يزداد الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف)، فيدفع الدماغ إلى الجوانب والأسفل من خلال الفتحات الطبيعية في الطبقات النسيجية الصلبة نسبيًا التي تُقسم الدماغ إلى أحياز.يُعد انفتاق الدماغ حالة طبية طارئة.

قد يحدث انفتاق الدماغ عندما يُسبب الورم الدماغي، أو النزف في الدماغ، أو كتلة أخرى، أو اضطراب (مثل الفشل الكبدي أو الكلوي) زيادة مفرطة في الضغط داخل الجمجمة.

تختلف الأَعرَاض اعتمادًا على جزء الدماغ الذي يتعرض للضغط، ويمكن أن تشمل التنفس غير الطبيعي، والتقلصات العضلية غير الطبيعية، ومشاكل العين، واعتلال الوظيفة الذهنية، والغيبوبة.

يُجرى التصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص انفتاق الدماغ.

يقوم الأطباء بمُعالَجة الأسباب إن كان ذلك ممكنًا، ويتخذون تدابير لدعم التنفس (مثل التهوية الميكانيكية) ولتقليل الضغط المتزايد داخل الجمجمة.

يمكن لكتلة كبيرة، مثل ورم دماغي، أو تجمع للدم (ورم دموي)، أو تورم أن يدفع الدماغ بمواجهة الطبقات النسيجية الصلبة نسبيًا التي تقسم الدماغ إلى أحياز.ونتيجة لذلك، فقد يتضرر النسيج الدماغي.إذا كان الضغط يُطبق على مناطق الدماغ التي تتحكَّم في الوعي، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الذُهول أو الغيبوبة.وإذا كان الضغطُ مرتفعًا بما فيه الكفاية، فقد يُدفَع الدماغ من خلال الفتحات الطبيعية الصغيرة الموجودة في هذه المُقسّمات.ويُسمَّى هذا الاضطرابُ المُهدِّد للحياة انفتاقَ الدِّماغ brain herniationيمكن للانفِتاق أن يزيدَ من تضرُّر أنسجة الدماغ، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة السيِّئة.

هناك نوعان شائعان من الانفتاق.جرت تسمية كل نوع على اسم البنية التي يُدفَع الدماغ من خلالها:

انفتاق خلال الخيمة : حيث يبرز الجزء العلويّ من الدِّمَاغ (المخ) عبر الثُّلمة الخيمية tentorial notch، التي تفصل المخّ عن الأجزاء السفليَّة من الدِّماغ (المخيخ وجذع الدِّماغ).وينخفض الوعي عندَ الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الانفتاق،وقد يُصبِح جانب الجسم المُقابل للورم مشلولًا.قد تكُون حدقة العين على جهة الانفتاق متسعة، وقد لا تتضيَّق استجابة للضوء.

الانفتاق اللوزيّ: كتلة (ورم أو نزف) في الجزء السفليّ من الدماغ يدفع الجزء الاسفل من المخيخ (اللوزتان المخيخيتان cerebellar tonsils) عبر الفتحة في جذر الجمجمة (الثُّقبة العُظمى foramen magnum)؛ونتيجةً لذلك، يحدُث انضغاط وخلل وظيفيّ في جذر الدِّماغ الذي يضبط التنفُّس ومعدَّل ضربات القلب وضغط الدَّم،

انفتاق الدماغ: الدماغ تحت الضغط

ينجم انفتاق الدماغ عن اضطرابات يمكنها التسبب بزيادة الضغط في داخل الجمجمة.وتشتمل على

كتل في الدماغ، مثل: الأورام الدماغية، أو مناطق من التورم (وذمة)، أو تراكم الدم (ورم دموي) ، أو جيب قيحي (خراج)

تورم واسع الانتشار ناجم عن فشل كبدي أو كلوي

زيادة الضغط في الأوردة التي تحمل الدَّم بعيدًا عن الدماغ (مثل الأوردة الوداجية)

عدم تصريف السائل النُّخاعي (السائل الذي يتدفق عبر الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي ويملأ المسافات ضمن الدماغ).

قد ينجم ارتفاع الضغط في الأوردة التي تحمل الدَّم من الدماغ عن فشل قلبي، أو انسداد في الأوردة، أو خُثار الجيب الوريدي (جلطة دمويَّة في الأوردة الكبيرة التي تُصرف الدَّم من الدماغ).

أعراض انفتاق الدماغ قد يعاني الأشخاص المصابون بانفتاق الدماغ من أعراض الاضطراب الذي سبب المشكلة.وقد يعانون أيضًا من أعراض متنوعة بحسب جزء الدماغ الذي يتعرض للضغط.وتنطوي هذه الأَعرَاضُ على: نمط تنفسي غير طبيعي

تقلصات عضلية غير مقصودة (لا إرادية): فمثلًا، يميل الرأسُ إلى الخلف، وتكون الساقان والذراعان في وضعيَّة البسط - وهي وضعيّة تُسمى صَمَلُ فَصلِ الدِّماغ.أو قد تنحني الذراعان مع بسط الساقين - وهي وضعيّة تُسمى وَضعِيَّة صمل مَنزُوع القِشرَة decorticate rigidity؛أو يمكن أن يرتخي الجسمُ بأكمله.

مشاكل عينية: قد تتوسَّع إحدى الحدقتين أو كلتيهما، كما يمكن ألَّا تتضيق استجابةً للضوء.أو قد تكون الحدقتان صغيرتين جدًا.وقد لا تتحرّك العينان، أو قد تتحركان بطرائقٍ غير طبيعية.

ضعف الوعي، بما في ذلك الذهول والغيبوبة قد تتضمن الأَعرَاضُ الأخرى الغثيان، والتقيؤ، وتيبس الرقبة، والصداع، وزيادة النعاس. إذا لم يَجرِ تشخيص الانفتاق ومعالجته على الفور، فقد تكون له عواقب كارثية، بما في ذلك الشلل، وعدم انتظام ضربات القلب، وصعوبة التنفس.قد يتوقف التنفُّس (فشل تنفُّسي)، ويتوقَّف القلب عن ضخ الدم (نوبة قلبية)، مما يُفضي إلى الموت.

تشخيص انفتاق الدماغ اختبارات التصوير يُعدُّ انفتاق الدماغ حالات طارئة.وإن اكتشافه بشكل فوري يُعد أمرًا حاسمًا لجعل المعالجة المنقذة للحياة ممكنة. يستطيع الأطباء عادةً تحديد اعتلال الوعي بناءً على مراقبة الشخص والفحص السريري، مع التركيز على الجهاز العصبي (يُسمَّى الفحص العصبي).قد تقترح الموجودات السريرية بأن الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف) قد ازداد قبل حدوث الانفتاق.إذا اشتبه الأطباء في حدوث تلك الزيادة، فسوف يلجؤون إلى التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بشكل فوري للتحقق من الأسباب المحتملة، بما في ذلك التورم، أو النزف، أو الشذوذات البنيوية، أو وجود كتلة في الدماغ (مثل الورم، أو تراكم الدَّم، أو خراج).وإذا أشارت نتائج الاختبار إلى ازدياد الضغط، فقد يقوم الأطباء بحفر ثقب صغير في الجمجمة وإدخال جهازٍ في أحد الأحياز المملوءة بالسوائل (البُطينات) في الدماغ.يُستخدم هذا الجهاز لخفض الضغط ومراقبته في أثناء العلاج. يمكن للتصوير المقطعي المحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أن يظهر أيضًا انفتاق الدماغ ويؤكد التشخيص.