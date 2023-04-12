صُداعُ التوتّر Tension-Type Headaches

يشعر المريضُ كما لو أنَّ شريطًا يشدُّ حول رأسه،ويبدأ الصداعُ من مقدمة الرأس أو المنطقة المحيطة بالعينين ثم ينتشر في جميع أنحاء الرأس.

هذه الصُّدَاع قد يكون نوبيًا أو مزمنًا؛

ويحدث الصُّدَاع النُّوَبي في أقلّ من 15 يومًا في الشهر،ويتراوح الألم بين الخفيف إلى المتوسط عادةً،وقد يستمرّ لفترةٍ تتراوح بين 30 دقيقة إلى أيام عديدة.يبدأ هذا الصُداعُ عادةً بعد عدّة ساعات من الاستيقاظ، ويتفاقم مع مرور ساعات اليوم،ونادرًا ما يوقظ الأشخاص من النوم.

يحدُثالصُّدَاعُ المزمن لخمسة عشر يومًا أو أكثر في الشهر،وقد تزداد الشدّة مع حدوث المزيد من الصُّدَاع.قد تتفاوت شدّةُ الألم على مدار اليوم، ولكنّه يكون موجودًا دائمًا تقريبًا.

نادرًا ما يكون صداع التوتر شديدًا وعادةً لا يُؤثِّر في النشاطات اليومية.

على النقيض من نوبات الشقيقة، لا يترافق صداع التوتر مع الغثيان والتقيُّؤ، ولا يتفاقم عند ممارسة النشاط البدني أو التعرض إلى الضوء أو الأصوات أو الروائح.

تُشبه بعضُ حالات الشقيقة الخفيفة صداعَ التوتّر.