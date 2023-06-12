النزف تحت العنكبوتية (SAH)

عادةً ما ينجم النزف تحت العنكبوتية عن إصابات الرأس.ومع ذلك ، فإن النزف تحت العنكبوتية بسبب إصابة في الرأس يسبب أعراضًا مختلفة، ويختلف في تشخيصه وعلاجه بشكل كامل، ولا يُعَدّ سكتة دماغية.

ولا يُعد النزف تحت العنكبوتية سكتة دماغية إلا إذا حدث بشكل عفوي، بمعنى أن النزف لم ينجم عن قوة خارجية، مثل حادث سقوط أو اصطدام.ينجم النزف العفوي عادة عما يلي:

تمزق مفاجئ لأُمَّ دم في أحد شرايين الدماغ.

أمهات الدَّم هي انتفاخات تحدث في منطقة ضعيفة من جدار أحد الشرايين.تحدث أُمَّهات الدَّم عادة في الفروع الشريانية.يمكن لأُمَّهات الدَّم أن تكون موجودة منذ الولادة (خلقية)، وقد تتطور في وقت لاحق، بعد سنوات من الإصابة بارتفاع ضغط الدَّم الذي يُسبب ضعف جدران الشرايين.تنجم معظم حالات النزف تحت العنكبوتية العفوية عن أُمَّهات الدَّم الخلقية.ويُمكن أن يسري الميل للإصابة بأمهات الدم الدماغية بشكل وراثي في العائلاتقد ينجم حَوالى 6 إلى 20٪ من أمهات الدَّم في الدماغ عن عيبٍ وراثي في جدار الشريان.

قد يحدث النزف الناجم عن تمزق أم الدم في أي عمر، إلا أنه يكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 65 عامًا.

وفي حالات أقل شيوعًا، ينجم النزف تحت العنكبوتية عن تمزق اتصال غير طبيعي بين الشرايين والأوردة (تشوه شرياني وريدي) داخل الدماغ أو حوله.قد يكون التشوه الشرياني موجودًا منذ الولادة، دون أن يُكتشف إلا عند ظهور الأَعرَاض.كما يمكن أن ينجم النزف تحت العنكبوتية عن اضطرابات النزف.