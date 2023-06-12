التشوه الشرياني الوريدي هو تشابك الأوعية الدموية المتوسعة التي تصل بين الشرايين والأوردة بشكل مباشر، وتتجاوز الشعيرات الدموية (التي تربط الشرايين والأوردة عادة).

يمكن للتشوهات الشريانيَّة الوريديَّة الدماغيَّة أن تُسبب نزفًا في الدماغ أو لا تُسببه.

وقد تُسبب الصداع مع أو بدون نزف في الدماغ.

يُجري الأطباء اختبارات دموية لتشخيص التشوهات الشريانية الوريدية الدماغية

قد تنطوي المُعالَجة على الجراحة لإزالة التشوه الشرياني الوريدي، أو الجراحة بالأشعَّة لتخريبه، أو وضع مواد تمنع التروية الدموية للتشوه الشرياني الوريدي، أو توليفة من العلاجات، ولكن المراقبة هي خيار أيضًا.

تُعد التشوهات الشِريانِية الوَريدِيّة الدماغية من الحالات غير الشائعة.يمكن للتشوُّهات الشريانية الوريدية أن تُسبب النزف أو لا تسببه.

يحدث النزفُ الناجم عن التشوه الشرياني الوريدي عادةً في أنسجة الدماغ (نزف داخل الدماغ)، ولكنه قد يحدث في الحيِّز (الحيز تحت العنكبوتي) بين الطبقات الداخلية والمتوسطة من الأنسجة التي تغطي الدماغ (نزف تحت العنكبوتية) أو في الفراغات المليئة بالسوائل داخل الدماغ.

يُمكن أن تُؤدِّي التشوهاتُ الشريانية الوريدية إلى حدوث اختلاجات أو صداع، وذلك عند البالغين الشباب عادةً.يمكن للتشوُّهات الشريانية الوريدية أن تُسبب الصُّدَاع بدون نزف.

تشخيص التشوهات الشريانية الوريدية الدماغية تصوير الدماغ يستخدم الأطباء التصوير الدماغي لتشخيص التشوهات الشريانية الوريدية في الدماغ.يمكن للعديد من التشوهات الشريانية الوريدية الدماغية أن تُكتشف عن طريق مايلي: التصوير المقطعي المحوسب، الذي يُجرى مع أو بدون حقن عامل تباين ظليل على الأشعة (يمكن رؤيته في صور الأشعة السينية) في الوريد للتأكد من أن أم الدم ظاهرة على صورة الأشعة السينية

التصوير بالرنين المغناطيسي

تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي

تصوير الأوعيَة المقطعي المحوسب CT angiography

تصويرُ الأوعيَة بالطرح الرقمي يُجرى تصوير الأوعية بالطرح الرقمي لتأكيد التَّشخيص.لتنفيذ هذا الإجراء، تؤخذ صورٌ بالأشعَّة السِّينية للأوعيَة الدموية قبلَ وبعد حقن عامل تباين ظَليل للأشعَّة؛ثمّ يطرح الكمبيوتر صورةً واحدة من الأخرى.تُحذف صور البنى الأخرى غير الشرايين (مثل العظام).ونتيجةً لذلك، يمكن رؤية الشرايين بشكل أكثر وضوحًا. تُكتشف التشوهات الشريانية الوريدية غير المتمزقة عندما يُجرى التصوير الدماغي لأسباب أخرى.