مقدّمة عن التهاب السَّحايا

التهابُ السحايا Meningitis هو التهابُ طبقات الأنسجة التي تغطّي الدماغ والحبل الشوكي (السَّحايا) والحيّز المملوء بالسائل بين السحايا (الحيّز تحت العنكبوتية subarachnoid).

يمكن أن يكونَ التهابُ السحايا ناجمًا عن بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، أو من خلال اضطرابات غير حالات العدوى أو بسبب استعمال أدوية.

تشتمل أعراضُ التهاب السحايا على الحُمَّى والصُّدَاع وتيبُّس الرقبة، مما يجعل خفضَ الذقن إلى الصدر أمرًا صعبًا أو مُستحيلًا، على الرغم من أنَّ الرضع قد لا يعانون من تيبُّس الرقبة. وقد تختلف الأعراض عند كبار السن أو الأشخاص الذين يستعملون أدوية تُثبط جهاز المناعة.

يُجرى البزلُ الشوكي للحصول على عينِّةٍ من السَّائِل النخاعي للتحليل.

تختلف معالجةُ التهاب السحايا باختلاف السبب (مثل، استعمال المضادات الحيوية لتدبير التهاب السحايا الجرثومي)، وتشتمل على الأدوية لتخفيف شِدَّة الأعراض.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات عدوى الدماغ والتهاب السحايا عند الأطفال.)

يُغطّى الدماغُ والحبل الشوكي بثلاثِ طبقاتٍ من الأنسجة تسمّى السحايا.هذه الطبقات هي

الأُمّ الجافِيَة Dura mater (الطبقة الأبعَد outermost)

الغِشاءُ العَنكَبوتِيّ Arachnoid membrane (الطبقة الوسطى)

الأُمّ الحَنُون Pia mater (الطبقة الأعمق innermost)

الأنسجة التي تُغطي الدماغ

ويوجد بين الغشاء العنكبوتي والأمّ الحنون الحيزُ تحت العنكبوتية subarachnoid space.ويحتوي هذا الحيزُ على السَّائِل النخاعي الذي يجري عبر السحايا، ويملأ الأحياز داخل الدماغ، ويساعد على توسيد cushion الدماغ والحبل الشوكي.

ينجم التهابُ السحايا في معظم الأحيان عن:

العدوى بالكائنات الحية الدقيقة، مثل الجراثيم أو الفيروسات أو الفطريات

لكنّ بعضَ الأدوية والاضطرابات التي لا تُسبّب العدوى تُؤدِّي في بعض الأحيان إلى التهاب السحايا (يُسمى التهاب السحايا غير العدوائي noninfectious meningitis).تشمل هذه الاضطرابات كلًا مما يلي:

يظهر التهابُ السحايا بشكلٍ مفاجئ غالبًا (يسمى التهاب السَّحايا الحاد).وفي بعض الأحيان، يتفاقم خلال عدّة أيام إلى بضعة أسابيع (يُسمى التهاب السَّحايا تحت الحاد).وإذا استمرّ لفترة 4 أسابيع أو أكثر، يُعَدُّ مزمنًا.ويمكن أن يعودَ بعد أن يبدو أنه اختفى (يُسمى التهاب السَّحايا النَّاكس recurrent meningitis).

يمكن تصنيفُ التهاب السحايا من خلال أسبابه (الجراثيم أو الفيروسات أو أي شيءٍ آخر)، أو من خلال سرعة تفاقمه (الحادّ أو تحت الحاد أو المزمن).ولكنَّه يُصنف عادةً على أنه واحدٌ ممَّا يلي:

يكون التهابُ السحايا البكتيري الحاد خطيرًا بشكل خاص، ويتفاقم بسرعة.يتعافى معظمُ الأشخاص المُصابين بالتهاب السحايا الفيروسي في غضون أسابيعَ قليلة.يتفاقم التهابُ السحايا تحت الحاد والتهاب السحايا المزمن ببطء عادةً، وبشكل تدريجي، ولكن قد يواجه الأطباء صعوبة في تحديد السبب، ومن ثَمَّ ما ينبغي أن يكونَ عليه العلاج.

يشير التهابُ السحايا العقيم، الذي يُستخدَم للإشارة إلى التهاب السحايا الفيروسي عادةً، في الواقع إلى التهاب السحايا الناجم عن أي شيء آخر غير الجراثيم التي تُُسبِّبُ التهابَ السحايا البكتيري الحادّ عادةً.وهكذا، يمكن أن يشتملَ التهاب السحايا العقيم على التهاب السحايا الناجم عن:

الفَيروسَات

أو الكائنات الحية الأخرى في حالات نادرة (مثل الجرثومة التي تُسبِّب داء لايم أو مرض الزُّهري).

الاضطرابات الالتهابية غير العدوائيّة (مثل السَّاركويد sarcoidosis)

التفاعل للأَدوِيَة

أعراض التهاب السحايا يمكن أن يؤدّي اختلافُ أنواع التهاب السحايا إلى ظهور أعراض مختلفة.كما تختلف الأعراضُ في شدتها وسرعة تفاقمها.ولكنَّ جميع الأنواع تتسبَّبُ في حدوث ما يلي: حدوث تيبُّس وشعور بالألم في الرقبة، ممَّا يجعل من انحناء أو خفض الذقن إلى الصدر أمرًا صعبًا أو مستحيلًا

الصُّداع

الحُمَّى ولكن غالبًا ما تكون هذه الأَعرَاض غائبة أو يتعذَّر تمييزها عند الرُّضَّع.كما قد لا تظهر الحُمَّى وتيبُّس الرقبة عند كبار السن، أو عند الأشخاص المصابين بحالات تثبط المناعة أو يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة. وقد يبدو المرضى خاملين أو غير مستجيبين.

تشخيص التهاب السحايا البزل الشوكي وتحليل السَّائِل النخاعي يشتبهُ الأطباءُ بالتهاب السَّحايا بناءً على الأعراض غالبًا.ولكن، تُجرى الاختباراتُ لأنَّ التهاب السحايا يمكن أن يكون خطيرًا. وإذا اشتبه الأطباءُ بالتهاب السَّحايا البكتيري، فإنَّهم يقومون بسحب عينة من الدّم أولًا لاختبارها وزرعها (لإنماء الأحياء الدقيقة) وتحديد ما إذا كانت البكتيريا موجودة، وإذا كان الأمر كذلك، تحديد نوعها.ولكن، لا يمكن تشخيصُ التهاب السحايا الجرثومي من خلال الاختبارات الدَّمويَّة. بالنسبة لجميع أنواع التهاب السحايا، يقومُ الأطباءُ بإجراء البَزل النخاعي (البزل القطني) لتأكيد التَّشخيص وتحديد السبب،حيث يجري سحب عَيِّنَة من السَّائِل النخاعي وإرسالها إلى المختبر ليجري فحصها وتحليلها وزرعها. في أثناء إجراء البزل الشوكي، يَجرِي إدخالُ إبرة رفيعةٍ بين عظمتين (فقرتين) في العمود الفقري السفلي لسحب السَّائِل النخاعي؛ ثم يُجرى ما يلي: معاينة السائل النخاعي: يكون السَّائِلُ شفافًا عادة، ولكن قد يكون عَكِرًا عند الأشخاص المُصابين بالتهاب السحايا.

قياس الضغط في الحيّز تحت العنكبوتية (الذي يحتوي على السَّائِل النخاعي) قبل سحب السَّائِل النخاعي: يكون الضغط ُمرتفعًا في التهاب السحايا عادة.

تحليل السَّائِل النخاعي في المختبر: يَجرِي تحديدُ مستويات السكر والبروتين وعدد ونوع الكريَّات البيض في السائل.تساعد هذه المعلوماتُ الأطباءَ على تشخيص التهاب السحايا، والتمييز بين التهاب السحايا الجرثومي والفيروسي.

فحص السَّائِل النخاعي تحت المجهر للتَّحرِّي عن الجراثيم وتحديد نوعها.يستخدم ملوِّنٌ خاص (يسمى مُلَوِّنُ غرام Gram stain) لإظهار الجراثيم بشكلٍ أكثر وضوحًا، وللمساعدة على التعرُّف إليها.

الاختباراتُ الأخرى ولكن، إذا كانوا يشتبهون في أنَّ الضغط داخل الجمجمة مرتفع بشكلٍ كبيرٍ (مثلًا، بسبب خُراج أو ورم أو كتلة أخرى في الدماغ)، فيمكن إجراء التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أولًا للتَّحرِّي عن هذه الكُتل؛فقد يكون إجراءُ البزل الشوكي عند زيادة الضغط داخل الجمجمة خطيرًا.وقد تنزاح أجزاء من الدماغ إلى الأسفل.وإذا جَرَى الضغط على هذه الأجزاء من خلال فتحات صغيرة في الأنسجة التي تفصل الدماغ إلى أحياز، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث اضطرابٍ يُهدِّدُ الحياة يُسمَّى انفتاق الدماغ. إذا تعذَّر إجراءُ البزل الشوكي مباشرةً، ويشتبه الأطباء في وجود التهاب السحايا الجرثومي، يبدأون بالمُعالَجة بالمضادَّات الحيوية دون انتظار نتائج الاختبار.بعدَ انخفاض الضغط داخل الجمجمة أو في حال عدم اكتشاف وجود كتلة، يقوم الأطباءُ بإجراء البزل النخاعي، وتعديل العلاج عندَ الضرورة بعد الحصول على النتائج.