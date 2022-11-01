التهابُ السحايا غير العدوائي Noninfectious Meningitis

البزل الشوكي وتحليل السَّائِل النخاعي

يشتبهُ الأطباءُ في التهاب السحايا عندما يشتكي الأشخاص من الصُّدَاع وتيبُّس الرقبة، وخصوصًا مع الحُمَّى؛ثمّ يحاولون معرفة ما إذا كان التهاب السحايا جرثوميًّا (يتطلَّب المعالجة الفوريَّة) أم لا.وإذا كانت الأَعرَاضُ أقل شدّة، يتراجع احتمال أن يكون الالتهاب جرثوميًّا.

يُجرَى البَزل النخاعي (البزل القطني) للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل النخاعي.يُجرى التصويرُ المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أولًا إذا اشتبه الأطباءُ في زيادة الضغط داخل الجمجمة، أو إذا كانت كيسة دماغية أو كتلة أخرى في الدماغ هي السَّبب.وفي مثل هذه الحالات، قد يُسبِّبُ إجراءُ البزل النخاعي اضطرابًا يُهدِّد الحياة يُسمَّى انفتاق الدماغ.بعدَ خفض الضغط داخل الجمجمة أو في حال عدم اكتشاف كتلة، يُجرى البزل النخاعي.

تُرسَل عَيِّنَة السَّائِل النخاعي إلى مختبر لفحصها وتحليلها.ويتمُّ تحديد مستويات السكر والبروتين وعدد خلايا الدَّم البيضاء ونوعها في السائل.يُزرعُ السَّائِل للتَّحرِّي عن وجود بكتيريا، ومن ثَمَّ استبعاد أو تأكيد التهاب السحايا الجرثومي.يحتمل أن يكونَ التهابُ السحايا غيرَ العدوائي هو السبب عند احتواء السَّائِل على كريَّات بيض زائدة (ممَّا يشير إلى الالتهاب)، ولا يحتوي على أيِّ جرثومة يمكن أن تكون السبب؛ثم تُجرى اختبارات أُخرى لتحديد الكائنات المُعدية الأخرى غير الجراثيم، مثل الفيروسات والفطريّات في السَّائِل النخاعي.

يكون التهابُ السحايا غير العدوائي مُرجَّحًا إذا كان لدى الشخص اضطراب ما أو يتناول دواء قد يسبِّب التهابُ السحايا، ولم تكن أعراضُ الشخص ونتائج الاختبارات يشيرات إلى أن السبب هو عدوى.