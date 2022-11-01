التهابُ السحايا غير العدوائي Noninfectious Meningitis

التهابُ السحايا غير العدوائي هو التهاب طبقات الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي (السحايا) والحيِّز المملوء بالسائل بين السحايا (الحيِّز تحت العنكبوتية) عندما يكون ناجمًا عن اضطراباتٍ ليست مُعدية أو أدوية أو لقاحات.
(انظر أيضًا مقدمة عن التهاب السحايا).
يُغطى الدماغ والحبل الشوكي بثلاثِ طبقاتٍ من الأنسجة تُسمَّى السحايا.يقع الحيزُ تحت العنكبوتية بين الطبقة الوسطى والطبقة الداخلية من السحايا.يحتوي هذا الحيّزُ على السَّائِل النخاعي الذي يجري عبر السحايا، ويملأ الأحياز داخل الدماغ، ويساعد على توسيد الدماغ والحبل الشوكي.
التهابُ السحايا غير العدوائي هو أحدُ أنواع التهاب السحايا العقيم (التهاب السحايا الناجم عن شيء آخر غير الجراثيم التي تُسبِّبُ التهابَ السحايا الحاد عادةً).
الأنسجة التي تُغطي الدماغ
يُغطَّى الدماغ داخل الجمجمة بثلاث طبقات من الأنسجة تُسمّى السَّحايا.
أسباب التهاب السَّحايا غير العدوائي
ينجم التهابُ السَّحايا غير العدوائي عن اضطراباتٍ غير مُعدية أو عن طريق الأدوية أو اللقاحات.وعمومًا، تُعدُّ هذه الحالاتُ أسبابًا غيرَ شائعة لالتهاب السحايا.
تنطوي الاضطراباتُ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب السحايا غير العدوائي على الاضطرابات التي تُسبّب الالتهاب، مثل الالتهاب الذي يحدث عندما يتعطل الجهاز المناعي للجسم ويهاجم أنسجة الجسم (اضطرابات المناعة الذاتية).وتشمل هذه الاضطراباتُ على التهاب المَفاصِل الروماتويدي rheumatoid arthritis والذئبة الحمامية المجموعية systemic lupus erythematosus (الذئبة lupus).
تتضمَّن الأدويةُ التي يُمكن أن تُسبِّبَ التهاب السحايا غير العدوائي على مضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) وبعض المضادَّات الحيويَّة.يمكن أن يحدث التهابُ السحايا غير العدوائي بسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عند الأشخاص المُصابين باضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية المجموعية (الذئبة).
كما يحدُث التهاب السحايا غير العدوائي بعد تسرُّب السائل من كيسة دماغية إلى الحيِّز تحت العنكبوتية.قد تكون هذه الكيساتُ موجودة منذ الولادة أو تكون ناجمة عن عدوى الدودة الشَّريطِيَّة والتي تُسمّى داء الكيسات المذنبة cysticercosis.
أعراض التهاب السَّحايا غير العدوائي
يُسبِّب التهابُ السحايا غير العدوائي عادةً أعراضًا تُشبه أعراضَ التهاب السحايا الجرثومي، ولكنها أكثر اعتدالًا، وقد تتقدّم ببطءٍ أكبر.تشتمل الأَعرَاضُ على الصُّدَاع وتيبُّس الرقبة، والحُمَّى غالبًا.عندما يُصبح العنقُ مُتيبِّسًا، يصبح خفضُ الذقن إلى الصدر مؤلمًا.
يتعافى معظمُ الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين.
تشخيص التهاب السَّحايا غير العدوائي
البزل الشوكي وتحليل السَّائِل النخاعي
يشتبهُ الأطباءُ في التهاب السحايا عندما يشتكي الأشخاص من الصُّدَاع وتيبُّس الرقبة، وخصوصًا مع الحُمَّى؛ثمّ يحاولون معرفة ما إذا كان التهاب السحايا جرثوميًّا (يتطلَّب المعالجة الفوريَّة) أم لا.وإذا كانت الأَعرَاضُ أقل شدّة، يتراجع احتمال أن يكون الالتهاب جرثوميًّا.
يُجرَى البَزل النخاعي (البزل القطني) للحصول على عَيِّنَة من السَّائِل النخاعي.يُجرى التصويرُ المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أولًا إذا اشتبه الأطباءُ في زيادة الضغط داخل الجمجمة، أو إذا كانت كيسة دماغية أو كتلة أخرى في الدماغ هي السَّبب.وفي مثل هذه الحالات، قد يُسبِّبُ إجراءُ البزل النخاعي اضطرابًا يُهدِّد الحياة يُسمَّى انفتاق الدماغ.بعدَ خفض الضغط داخل الجمجمة أو في حال عدم اكتشاف كتلة، يُجرى البزل النخاعي.
تُرسَل عَيِّنَة السَّائِل النخاعي إلى مختبر لفحصها وتحليلها.ويتمُّ تحديد مستويات السكر والبروتين وعدد خلايا الدَّم البيضاء ونوعها في السائل.يُزرعُ السَّائِل للتَّحرِّي عن وجود بكتيريا، ومن ثَمَّ استبعاد أو تأكيد التهاب السحايا الجرثومي.يحتمل أن يكونَ التهابُ السحايا غيرَ العدوائي هو السبب عند احتواء السَّائِل على كريَّات بيض زائدة (ممَّا يشير إلى الالتهاب)، ولا يحتوي على أيِّ جرثومة يمكن أن تكون السبب؛ثم تُجرى اختبارات أُخرى لتحديد الكائنات المُعدية الأخرى غير الجراثيم، مثل الفيروسات والفطريّات في السَّائِل النخاعي.
يكون التهابُ السحايا غير العدوائي مُرجَّحًا إذا كان لدى الشخص اضطراب ما أو يتناول دواء قد يسبِّب التهابُ السحايا، ولم تكن أعراضُ الشخص ونتائج الاختبارات يشيرات إلى أن السبب هو عدوى.
علاج التهاب السَّحايا غير العدوائي
معالجة السبب
إذا بدا على الأشخاص المرض الشديد، يبدأ الأطباءُ بالمعالجة مباشرةً دون انتظار نتائج الاختبار لتحديد السبب.تنطوي المعالجةُ على استعمال المضادَّات الحيويَّة، إلى أن يتأكد الأطباء من أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مُصابينَ بالتهاب السحايا الجرثومي الذي يمكن أن يُسبب بسرعة ضررًا دائمًا في الدماغ أو الوفاة عندَ إهمال علاجه.كما يتمُّ استعمال الأسيكلوفير (دواء مضاد للفيروسات) في حال كانت الإصابة ناجمة عن العدوى بفيروس الهربس البسيط HSV.
بعد تحديد السبب، يعالج الأطباءُ هذا السبب بحسب نوعه - مثلًا، من خلال مُعالَجَة الاضطراب أو إيقاف استعمال دواء.وتُعالج الأَعرَاض بحسب الضرورة.