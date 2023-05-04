لمحةٌ عامة عن الاضطرابات المُزيلة للمَيالين

تُغلَّف معظمُ الألياف العصبية داخل وخارج الدماغ بالكثير من طبقات النسيج المُكوَّن من دهن (البروتين الشحمي lipoprotein)، والذي يسمَّى الميالين.تُشكِّل هذه الطبقات الغِمد المَيَالِينيّ myelin sheath.على منوال المواد العازلة حول السلك الكهربائي، فإن غمد الميالين يمكّن من نقل الإشارات العصبية (النبضات الكهربائية) على طول الألياف العصبية بسرعة ودقة.عندما يتعرَّض الغمد المياليني إلى ضرر، لا تنقل الأعصاب التبضات الكهربائيَّة بشكلٍ طبيعيّ،كما يمكن للألياف العصبيَّة أن تتضرَّرَ في بعض الأحيان أيضًا.
إذا كان الغمد قادرًا على إصلاح وتجديد ذاته، قد تعود وظيفة العصب الطبيعية إلى سابق عهدها.ولكن، إذا كان ضرر الغمد شديدًا، قد تموت الألياف العصبية تحته.لا يمكن للألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) أن تُجدِّدَ نفسها بشكلٍ كامل،وبذلك تتعرض هذه الخلايا العصبية إلى الضرر بشكلٍ دائمٍ.
عزلُ الليف العصبي
تُغلَّف معظمُ الألياف العصبية داخل وخارج الدماغ بالعديد من طبقات النسيج المُكوَّن من الدهون (البروتين الشحمي lipoprotein)، والذي يسمَّى الميالين.تُشكِّل هذه الطبقات الغِمد المَيَالِينيّ myelin sheath.وعلى منوال المادَّة العازلة حول السلك الكهربائي، فإن غمد الميالين يمكّن من توصيل الإشارات العصبية (النبضات الكهربائية) على طول الألياف العصبية بسرعة ودقة.عندما يتعرَّض الغمد المياليني إلى ضرر (يُسمَّى الضرر زوال الميالين)، لا تقوم الأعصاب بتوصيل النبضات الكهربائية بشكلٍ طبيعيّ.
تُؤثِّرُ بعض الاضطرابات التي تُؤدِّي إلى زوال الميالين في الجهاز العصبي المركزي بشكلٍ رئيسي،بينما تُؤثِّرُ اضطرابات أخرى، مثل اعتلال الأعصاب المُزيل للميالين الالتهابيّ المُزمن chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy، في أعصاب في أجزاء أخرى من الجسم بشكلٍ رئيسيّ.
هل تعلم
أسباب الاضطرابات المُزيلة للمَيالين
عندما يولد الصغار، يفتقِرُ الكثير من أعصابهم إلى أغمدة الميالين الناضجة،ونتيجة لذلك، تكون حركاتهم نفضيَّةً وغير متناسقة وخرقاء.ومع تشكُّل أغلفة الميالين، تصبح الحركات سلسةً وهادفةً ومتناسقةً بشكلٍ أكثر.
لا تتشكَّل أغماد الميالين بشكلٍ طبيعي عند الأطفال المُصابين بأمراض وراثية مُعيَّنة نادرة، مثل داء تاي زاكس Tay-Sachs disease وداء نيمان بِيك Niemann-Pick disease وداء غوشيه Gaucher disease ومُتلازمة هيرلر Hurler syndrome.قد يكون لدى الأطفال المصابين بمثل هذه الاضطرابات مشاكل عصبية دائمة، تكون شديدة غالبًا.
بالنسبة إلى البالغين، يُمكن أن يتضرَّر غمد الميالين أو يتخرَّب بسبب ما يلي:
العدوى
اضطرابات المناعة
اضطرابات عمليَّة الاستقلَاب
حالات نقص التغذية (مثل: نقص فيتامين B12)
السموم، مثل أحادي أكسيد الكربون
العقاقير أو الأدوية (مثل المضاد الحيوي إيثامبوتول)
يسمى تخريب غمد الميالين بزوزال الميالين (demyelination).
لا يوجد سببٌ معروفٌ لبعض الاضطرابات التي تُسبِّبُ زوال الميالين،وتسمَّى هذه الاضطرابات اضطرابات زوال الميالين الأوَّلية.أكثر هذه الاضطرابات شُيُوعًا هو
وتنطوي اضطرابات زوال الميالين الأوَّلية الأخرى على:
التِهاب الدِّماغِ والنُّخاعِ المُنتَثِر الحادّ Acute disseminated encephalomyelitis
حَثَل الكُظر وبَيضَاءِ الدِّمَاغ واعتلال الكظر والنخاع والأعصاب Adrenoleukodystrophy and adrenomyeloneuropathy
ضُمورُ ليبَر العصبي الوراثي البَصَرِيّ Leber hereditary optic neuropathy
طيف اضطراب النخاع والعصب البصريّ Neuromyelitis optica spectrum disorder (اضطراب النخاع والعصب البصري)
تحدث اضطرابات زوال الميالين الأوَّلية في بعض الأحيان بعد الإصابة بعدوى فيروسية أو أخذ لقاح ضد عدوى فيروسية.ويوجد تفسير محتمل هو أن الفيروس أو مادة أخرى تُحرِّضُ الجهاز المناعي بطريقة ما لمهاجمة نُسج الجسم (تَفاعُل مَناعِيّ ذاتِيّ).تؤدي ردَّة فعل المناعة الذَّاتيَّة إلى حدوث التِهاب يُلحِق الضَّرر بالغمد المياليني وبالألياف العصبية تحته.