لمحةٌ عامة عن الاضطرابات المُزيلة للمَيالين

تُغلَّف معظمُ الألياف العصبية داخل وخارج الدماغ بالكثير من طبقات النسيج المُكوَّن من دهن (البروتين الشحمي lipoprotein)، والذي يسمَّى الميالين.تُشكِّل هذه الطبقات الغِمد المَيَالِينيّ myelin sheath.على منوال المواد العازلة حول السلك الكهربائي، فإن غمد الميالين يمكّن من نقل الإشارات العصبية (النبضات الكهربائية) على طول الألياف العصبية بسرعة ودقة.عندما يتعرَّض الغمد المياليني إلى ضرر، لا تنقل الأعصاب التبضات الكهربائيَّة بشكلٍ طبيعيّ،كما يمكن للألياف العصبيَّة أن تتضرَّرَ في بعض الأحيان أيضًا.

إذا كان الغمد قادرًا على إصلاح وتجديد ذاته، قد تعود وظيفة العصب الطبيعية إلى سابق عهدها.ولكن، إذا كان ضرر الغمد شديدًا، قد تموت الألياف العصبية تحته.لا يمكن للألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) أن تُجدِّدَ نفسها بشكلٍ كامل،وبذلك تتعرض هذه الخلايا العصبية إلى الضرر بشكلٍ دائمٍ.

عزلُ الليف العصبي

تُؤثِّرُ بعض الاضطرابات التي تُؤدِّي إلى زوال الميالين في الجهاز العصبي المركزي بشكلٍ رئيسي،بينما تُؤثِّرُ اضطرابات أخرى، مثل اعتلال الأعصاب المُزيل للميالين الالتهابيّ المُزمن chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy، في أعصاب في أجزاء أخرى من الجسم بشكلٍ رئيسيّ.