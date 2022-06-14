لمحة عامة عن الألم

يبدأ الإحساس بالألم الناجم عن أذية جسدية في المستقبلات الحسية الخاصة بالألم التي تكون منتشرة في أنحاء الجسم.تقوم هذه المستقبلات الألمية بنقل الإشارات بشكل نبضات كهربائية على امتداد الأعصاب وصولاً إلى الحبل الشوكي، ومن ثم إلى الدماغ.وقد تثير هذه الإشارة أحيانًا استجابة انعكاسية (انظر الشكل القوس الانعكاسيَّة: من دون تدخُّل الدماغ).عندما تصل الإشارة إلى الحبل الشوكي، فإنه يُعاد إرسالها مباشرةً عن طريق الجذر المُحرك من العصب إلى موقع الألم الرئيسي، حيث تؤدي إلى تحفيز العضلات للتقلص دون تدخل الدماغ.على سبيل المثال، إذا قام الشخص بلمس سطح ساخن جدًا دون قصد، فسوف يقوم بسحب يده بشكل مباشر.يُساعد هذا المُنعكس على الوقاية من حدوث ضرر دائم في العضو المتأثر.كما تُرسل الإشارة العصبية إلى الدماغ أيضًا.عندما يُعالج الدماغ الإشارة العصبية ويُفسرها على أنها إحساس بالألم، يُصبح الشخص مدركًا للألم.

تتباين مُستقبلات الألم ومساراتها العصبية في مناطق الجسم المختلفة.ولهذا السبب، فإن الإحساس بالألم يختلف بحسب نوع وموضع الإصابة.على سبيل المثال، تكون مستقبلات الألم في الجلد وفيرة العدد وقادرة على نقل معلومات دقيقة، بما في ذلك مكان الإصابة وما إذا كان المصدر حادًا، مثل جرح سكين، أو كليلًا، مثل الضغط، أو الحرارة، أو البرودة، أو الحكة.بالمقابل، فإن مستقبلات الألم في الأعضاء الداخلية، مثل الأمعاء تكون محدودة العدد وغير دقيقة.ولذلك، قد تنقرص الأمعاء، أو تُقطّع، أو تحترق دون توليد إشارات ألمية.ولكن، يمكن للشد والضغط أن يُسببا آلامًا شديدة في الأمعاء، حتى وإن كان مصدر ذلك هو شيء غير ضار نسبيًا، مثل فقاعة غازية.لا يمكن للدماغ تحديد مصدر أو موضع الألم المعوي بدقة، وغالبًا ما يشعر به المريض على مساحة واسعة.

قد يشعر الشخص أحيانًا بالألم في إحدى مناطق الجسم التي لا تعكس بدقة مكان المشكلة لأن الألم انعكس إليها من منطقة أخرى.قد ينعكس الألم إلى تلك المنطقة لأن الإشارات العصبية القادمة من مختلف أنحاء الجسم كثيرًا ما تنتقل على نفس المسارات العصبية في الحبل الشوكي والدماغ.على سبيل المثال، قد يشعر المريض بالألم الناجم عن النوبة القلبية في الرقبة، أو الفك، أو الذراعين، أو البطن.كما يمكن أن يشعر المريض بالألم الناجم عن المرارة في مؤخرة الكتف.

القوس الانعكاسيَّة: من دون تدخُّل الدماغ