الألم المزمن هو الألم الذي يدوم أو يتكرر لأشهر أو سنوات.

يُعد الألم مزمنًا إذا كان يتصف بإحدى الصفات التالية:

يستمرُّ لأكثر من 3 أشهر

يستمر لأكثر من شهر بعد تعافي الإصابة أو المشكلة التي سببت الألم

يتكرر حدوثه على مدى أشهر أو سنوات

يترافق مع اضطراب مزمن (مثل السرطان، أو التهاب المفاصل، أو السكري، أو الألم العضلي الليفي fibromyalgia) أو مع إصابة لا تتعافى

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الألم).

يحدث الألم المزمن أحيانًا عندما تصبح الأعصاب أكثر حساسية تجاه الألم.على سبيل المثال، قد يُحفز السبب الأصلي للألم الألياف العصبية والخلايا المسؤولة عن اكتشاف، واستقبال، وإرسال الإشارات الألمية.يمكن للتحفيز المتكرر أن يُبدل من بنية الألياف والخلايا العصبية (إعادة تشكيل remodeling) أو يجعلها أكثر نشاطًا.وكنتيجة لذلك، قد ينجم الألم عن التحفيز الذي لا يكون مؤلمًا بشكل عادي، أو تكون شدة الألم أكبر تجاه المُحفز الألمي.يُدعى هذا التأثير بالتحسيس sensitization.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تصبح أجزاء من العضلات أو النسيج الضام أكثر حساسية للمس ومؤلمة بالجس.تُدعى هذه الأجزاء بنقاط التحفيز trigger points، وذلك لأن لمس هذه الأجزاء أو المناطق يثير شعورًا غير مفسر بالألم يمكن أن يتشعع إلى أجزاء أخرى من الجسم.

هل تعلم...

يمكن للاضطرابات المزمنة (مثل السرطان، أو التهاب المفاصل، أو السكري أو الألم العضلي الليفي) أن تُسبب الألم المزمن.كما يمكن للألم المزمن أن ينشأ عن إصابة، حتى وإن كانت خفيفة، في حال تحسس الألياف والخلايا العصبية.

يمكن للقلق، والاكتئاب، وغيره من العوامل النفسية أن تساعد على تفسير سبب شعور بعض الأشخاص بألم أشد من أشخاص آخرين، ولماذا يحد من نشاطاتهم بشكل أكبر.على سبيل المثال، يعلم الأشخاص المصابون بألم مزمن بأن هذا الألم سوف يتكرر، مما يدفعهم إلى الخوف والقلق لدى ترقب عودة الألم.يمكن للخوف والقلق أن يُقلل من إنتاج المواد التي تُقلل من حساسية الخلايا العصبية للألم.يمكن لهذه التغيرات في الحساسية تجاه الألم أن تكون مسؤولة جزئيًا عن الألم الذي يستمر بعد تعافي سببه، وعن الألم الذي يبدو أشد مما ينبغي أن يكون عليه في الحالات العادية.

يكون سبب حدوث الألم واضحًا في بعض الأحيان - على سبيل المثال، عندما يكون لدى الشخص إصابة أسفرت عن ألم مزمن في الظهر.أو قد يكون السبب غير معروف - على سبيل المثال، عندما يعاني الشخص من صداع مزمن.

أعراض الألم المزمن قد يحدث الألم المزمن في أجزاء مختلفة من الجسم عند أشخاص مختلفين (على سبيل المثال، قد يحدث في الظهر عند شخص واحد وفي رؤوس الأصابع عند شخص آخر).كما قد يكون الإحساس بالألم مختلفًا أيضًا.على سبيل المثال، قد يكون الألم نابضًا، أو طاعنًا، أو واخزًا.قد يكون مستمرًا أو قد يأتي ويذهب، وقد تتباين شدة الألم من حالة لأخرى. بالإضافة لذلك، كثيرًا ما يشعر الأشخاص المصابون بألم مزمن بالتعب، ويعانون من مشاكل في النوم، ويفقدون شهيتهم للطعام أو حاسة الذوق، أو يخسرون أوزانهم.وقد تنخفض الرغبة الجنسية لديهم.يمكن لهذه المشاكل أن تتطور تدريجيًا.يمكن للألم المستمر أن يمنع الأشخاص من القيام بهواياتهم والأنشطة التي يستمتعون بها.وقد يُؤدي إلى إصابتهم بالاكتئاب والقلق.قد يتوقف هؤلاء المرضى عن ممارسة أنشطتهم الاعتيادية، وينسحبون من المجتمع، ويصبحون منشغلين بحالتهم الصحية.

تشخيص الألم المزمن تقييم الطبيب

تقييم الصحة النفسية في بعض الأحيان يقوم الطبيب بتقييم حالة الشخص بشكل شامل لتحديد سبب الألم وأثره على حياته اليومية.في حال عدم العثور على سبب، فإن الطبيب يُركز على تسكين الألم ومساعدة الشخص على القيام بمهامه بشكل أفضل. يسأل الطبيب الشخص ما إذا كان يشعر بالاكتئاب، أو القلق، وما إذا كان ينام بشكل جيد.يُعدُّ تحديد هذه الأَعرَاض أمرًا بالغ الأهمية، لأنها قد تفاقم الألم، إذا كان موجودًا، وينبغي علاجها إذا كان من الضروري علاج الألم بشكل فعال. قد يكون من الضروري تقييم الصحة النفسية بشكل رسمي.