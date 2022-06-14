ينجم ألم الاعتلال العصبي عن ضرر أو خلل وظيفي في الأعصاب، أو الحبل الشوكي، أو الدماغ.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الألم).

قد ينجم ألم الاعتلال العصبي عن:

انضغاط أحد الأعصاب، بسبب ورم مثلاً، أو انفتاق قرص في العمود الفقري (مما يُسبب ألمًا في أسفل الظهر و/أو ألمًا متشععًا نحو الساق)، أو انضغاط أحد الأعصاب في المعصم (مما يُسبب متلازمة النفق الرسغي carpal tunnel syndrome)

أذية عصبية، كما يحدث في الاضطرابات التي تؤثر في الأعصاب (مثل داء السكري أو الهربس النطاقي)

المعالجة غير الطبيعية أو المشوشة للإشارات الألمية من قبل الدماغ أو الحبل الشوكي

يتم التعامل مع الألم بصورة غير طبيعية في سياق الإصابة بألم الطرف الشبحي، والألم العصبي التالي للهربس (الألم بعد القوباء المنطقية)، ومتلازمة الألم النطاقي المعقد.

قد يحدث ألم الاعتلال العصبي بعد الجراحة، مثل استئصال الثدي أو جراحة الرئة (بضع الصدر thoracotomy).

يمكن لألم الاعتلال العصبي أن يُساهم في حدوث القلق و/أو الاكتئاب.كما يمكن للقلق والاكتئاب أن يُفاقما من شدة الألم.

أعراض ألم الاعتلال العصبي يمكن الشعور بألم الاعتلال العصبي كإحساس حارق أو واخز أو فرط حساسية للمس أو البرودة.يُسمَّى فرط التحسُّس للّمس بـ allodynia.يمكن حتى للمسة بسيطة أن تُسبب الألم. قد يكون ألم الأعصاب في بعض الأحيان عميقًا وموجعًا. إذا كانت الحركة مؤلمة، فقد يقاوم الشخص تحريك الجزء المؤلم من جسده.في مثل هذه الحالات، قد تضمر العضلات المُحركة للجزء المصاب، وتصبح الحركة أكثر محدودية. قد يستمر المريض بالشعور بالألم لفترة طويلة بعد زوال السبب، بسبب تضرر البنى التشريحية في الجهاز العصبي، مما يجعل هذه البُنى أكثر حساسية للألم.

تشخيص ألم الاعتلال العصبي تقييم الطبيب يستند تشخيص ألم الاعتلال العصبي بشكل رئيسي على ما يلي: الأعراض

احتمال حدوث أذية عصبية

نتائج الفحص السريري بناءً على الأعراض، يمكن للطبيب إجراء اختبارات لتحري الاضطرابات التي قد تُسبب الألم.قد تشتمل هذه الاختبارات على التصوير بالرنين المغناطيسي والاختبارات الدموية ودراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل (EMG)، والاختبارات الدموية.تساعد دراسات التوصيل العصبي و تخطيط كهربية العضل EMG الأطباءَ على تحديد ما إذا كان الألم ناجمًا عن مشكلة في العضلات أو الأعصاب وتساعد في تحديد موضع الإصابة أو الاعتلال الوظيفي.