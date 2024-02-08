لمحةٌ عامة عن اضطرابات الحَركة

تنطوي كل حركة للجسم، من رفع اليد إلى الابتسام، على تفاعُلٍ معقد بين الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) والأعصاب والعضلاتِ،وقد يؤدي الضرر أو الخلل الوظيفي في أيةٍ من هذه المُكَوِّنات إلى اضطراب الحركة.

يمكن أن تحدُث أنواع مختلفةً من اضطرابات الحركة، وذلك استنادًا إلى طبيعة وموضع الضرر أو الخلل الوظيفي، وعلى النحو الآتي:

ضرر في أجزاء الدماغ التي تضبطُ الحركة الإرادِيَّة (المقصودة) أو الوصلات بين الدماغ والحبل الشوكي: ضعف أو شلل العضلات التي تمارس دورًا في الحركات الإرادِيَّة والمُنعكسات المبالغ فيها

ضرر في العقد القاعدية (مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في قاعدةِ المخ، في عمق الدماغ): الحركات اللاإرادية أو ضعف في الحركات، ولكن ليس الضعف أو التغيرات في المُنعكسات

ضرر في المخيخ: فقدان التنسيق

تُساعد العقد القاعدية على بدء وانسجام حركات العضلات الإراديَّة وكبح الحركات اللاإراديَّة، وتنسيق التغيُّرات في الوضعة.

يُنسق المخيخُ حركات الجسم ويساعد الأطراف على التحرك بسلاسة وبدقة ويساعد على الحفاظ على التوازن.

تكون بعض اضطرابات الحركة، مثل الفواق hiccups، مؤقتةً، وهي تُسبب إزعاجاً بسيطاً عادةً،بينما تكون اضطرابات أخرى مثل داء باركنسون، خطيرة ومستفحلة، وتُضعف القدرة على الكلام واستخدام اليدين والمشي والحفاظ على التوازن عند الوقوف.

العقد القاعدية القاعدية: منظر أمامي نموذج ثلاثيّ الأبعاد