يتَّسِمُ خلل التوتر العنقي cervical dystonia بتقلصات لاإرادية (مستمرة بشكل مزمن)، أو بتشنجات دورية متقطعة في عضلات العنق، مما يؤدي إلى إلتفاف الرقبة بطرائق مختلفة.

يكون سبب خلل التوتر العنقي غير معروف عادةً،

يوضع الأطباء التَّشخيص استنادًا إلى الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري.

تُستخدَمُ حقن ذِيفَانِ الوَشيقِيَّة أولاً، ولكن إذا كانت غير فعالة، يمكن استخدام أدوية تؤخذ عن طريق الفم.

قد يُساعد العلاج الطبيعي على تخفيف بعض الأَعرَاض.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحركة).

كما يمكن أن يحدُث خلل التوتر أيضًا في عضلات أخرى غير تلك الموجودة في العنق.

بالنسبة إلى خلل التوتر العنقي، يُؤدِّي تقلُّص عضلات الرقبة إلى انفتال العنق عن موضعه الطبيعي.يُعدُّ خلل التوتر العنقي النوع الأكثر شيوعًا من خلل التوتر.

قد تتحرك العنق في واحدةٍ أو أكثر من الطرائق التالية:

الاستدارة (يسمى الصعر torticollis)

الإمالة (يسمى الصعر الجانبي laterocollis)

الانحناء إلى الأمام (يُسمى الصعر الأمامي anterocollis)

الانحناء إلى الخلف (يُسمى الصَعَرُ الخَلفِيّ retrocollis)

يبدأ شكل واحد (يطلق عليه خلل التوتر العنقي البادِئُ فِي البالغين adult-onset cervical dystonia) في مرحلة البلوغ،وبما أنه يُسبب استدارة العنق، فيسمى أحيانًا الصعر التشنجي spasmodic torticollis (في اللاتينية، تشير البادئة "torti" إلى الانفتال، و "collis" إلى العنق).وهو النوعُ الأكثر شُيُوعًا لخلل التوتر العنقي.يكون السبب غير معروف عادةً، ولكن يحدث الصعر التشنجي عند بعض الأشخاص بسبب طفرة جينية،وقد تُفاقم الشدَّة والمشاكل الانفعالية من الصعر التشنجي.

يمكن أن يحدُث خلل التوتر العنقي:

عند الولادة

في وقتٍ لاحقٍ، وذلك بسبب اضطرابات عصبية مختلفة

نتيجة استخدام الأدوية التي تكبح الدوبامين (مثل هالوبيريدول وغيره من الأدوية المُضادَّة للذهان)

في حالاتٍ نادرةٍ، يرى الأطباء أن مشكلةً انفعالية قد تُسهِمُ في هذا الاضطراب.

أعراض خلل التوتر العنقي قد تبدأ أعراض خلل التوتر العنقي في أي عمر ولكنها تبدأ عادةً بين سن 20 و 60 عاماً، وفي معظم الأحيان بين سن 30 و 50 عاماً. تبدأ الأَعرَاض بشكلٍ تدريجيٍّ عادةً.وفي حالاتٍ نادرة، تبدأ بشكل مفاجئ وتتفاقم بسرعة. وفي بعض الأحيان تبدأ الأَعرَاض بهز الرأس من جانب إلى آخر، كما لو أن الأشخاص يهزون الرأس كإشارة للرفض. قد تتقلص بعض عضلات العنق وتبقى متقلصة، أو قد تذهب التقلصات وتأتي (متقطعة)، وتُسبب التواء العنق.وقد تكون التقلصات مؤلمةً.قد يلتف الرأس إلى جانب واحد أو يكون مشدوداً إلى الأمام أو الخلف،وفي بعض الأحيان يكون أحد الكتفين مرتفعاً. في أثناء النوم، تختفي التشنجات العضلية. تتراوح الأَعرَاض بين الخفيفة إلى الشديدة،وعادةً تتفاقم التشنجات ببطء على مدى سنة إلى خمس سنوات ثم تصل إلى ذروتها،وعند نَحو 10 إلى 15% من الأشخاص، تختفي التشنجات من تلقاء نفسها أو تخف بدرجة كبيرة في غضون 5 سنوات من بدء الأَعرَاض.تكون التشنجات أكثر ميلاً للزوال عندما تكون خفيفةً وتبدأ في سن مبكرة،ولكن، قد تعود التشنجات مجددًا لدى هؤلاء الأشخاص.قد تستمر التشنجات طيلة الحياة وتحدُّ من الحركة وتُسبب التواءً دائمًا في الرأس والعنق، ويكون موضع الكتفين مشوهاً.

تشخيص خلل التوتر العنقي تقييم الطبيب يستند تشخيص خلل توتر العنق إلى الأَعرَاض والفحص العصبي.