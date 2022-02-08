الرَقَص والكَنع والزَّفن الشقِّي

ينجم الرقص والكنع عن فرط في نشاط العقد القاعدية، أي جزء الدماغ الذي يُساعد على البدء بالحركات الإراديَّة وتنظيمها وتنسيقها والتي تنشأ عن النبضات العصبية من الدماغ.في معظم أنواع الرقَص، تحول كمية زائدة من الدوبامين، وهو الناقل العصبي الرئيسي المستخدم في العقد القاعدية، دُون أن تعمل العقد القاعدية بشكل طبيعي.تميلُ الأدوية والاضطرابات التي تزيد من مستويات الدوبامين أو تزيد من حساسية الخلايا العصبية للدوبامين، إلى أن تُفاقم الرقصَ والكنع.

تحديد موضع العقد القاعدية

يحدث الرقص والكنع في داء هنتنغتون Huntington، وهو اضطراب تنكسي وراثي.

كما قد يحدُث الرقص في الحالات التالية أيضًا:

رقص سيدينهام Sydenham chorea (يُسمى أيضًا رقصة سانت فيتوس St. Vitus’ dance أو داء سيدينهام Sydenham disease)، وهُو مُضَاعَفة للحُمَّى الروماتيزمية (عدوى في الطفولة تسببها عقديات معينة)، ويتَّسِمُ بحركات نفضية لا يُمكن ضبطها ويُمكن أن تستمر لأشهر عديدة.

اضطرابات المناعة الذاتية، مثل الذئبة (الذئبة الحمامية الجهازية)

فرط نشاط الغُدَّة الدرقية (فَرطُ الدَّرَقِيَّة hyperthyroidism)

ارتفاع مستوى السكر في الدَّم (فرط سكَّر الدَّم hyperglycemia)

انخفاض مستوى هرمون الدُّريقات (قصور الدُّريقات)

وَرم أو سكتة في جزء من العقد القاعدية يُسمى النواة المذنبة caudate nucleus

مُتلازمات الأباعد الورميَّة (وهِيَ أعراض تنجم عن هرمونات تنتجها أنواع محددة من الأورام أو أجسام مُضادَّة يُنتجها الجهاز المناعيّ كاستجابةٍ منه للورم)

الحمل، حيث يتسبب في حالة تسمى الرقص الحملي chorea gravidarum وهي تحدث في أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ولكنها تختفي من دون مُعالَجَة بعد فترة وجيزة من الولادة

في حالاتٍ نادرةٍ، استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم

استخدام أدوية مُعيَّنة، مثل ليفودوبا عند أشخاص داء باركنسُون، والفينيتوين، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، والكوكايين.

بالنسبة إلى عدد قليل من الأشخاص، يُمكن أن تُسبب الأدوية المُضادَّة للذهان رقَصاً يُسمى خلل الحركة المتأخر tardive dyskinesia (يتَّسِمُ، على سبيل المثال، بتجعيد الشفتين واللسان أو الكَنَع الرَقَصِيّ).

قد يحدُث الرقَص أحيانًا عند كبار السن من دون سببٍ واضح،ويميل هذا الرقَص الذي يُسمى الرقص الشيخوخي، إلى التأثير في العضلات داخل الفم وحوله؛ولكن إذا ظهرت هذه الحركات، ينبغي على الأشخاص زيارة الطبيب.

ينجم الزفن الشقي عادةً عن سكتة تُصيبُ منطقة صغيرة تحت العقد القاعدية مباشرةً وتسمى النَّواةُ تَحتَ المِهادِ subthalamic nucleus،تُساعد النواة تحت المهاد على ضبط الحركات الإرادِيَّة.