الرَقَص، والكَنع، والزَّفن الشقِّي

ينجم الرقص والكنع عن فرط في نشاط العقد القاعدية، أي جزء الدماغ الذي يُساعد على البدء بالحركات الإراديَّة وتنظيمها وتنسيقها والتي تنشأ عن النبضات العصبية من الدماغ.في معظم أنواع الرقَص، تحول كمية زائدة من الدوبامين، وهو الناقل العصبي الرئيسي المستخدم في العقد القاعدية، دُون أن تعمل العقد القاعدية بشكل طبيعي.تميلُ الأدوية، والمواد الأخرى، والاضطرابات التي تزيد من مستويات الدوبامين أو تزيد من حساسية الخلايا العصبية للدوبامين، إلى أن تُفاقم الرقصَ والكنع.

تحديد موضع العقد القاعدية

يحدث الرقص والكنع في داء هنتنغتون Huntington، وهو اضطراب تنكسي وراثي.داء هنتغتون هو أكثر الاضطرابات التنكسية شُيُوعًا التي تُسبب الرقص.

كما قد يحدُث الرقص في الحالات التالية أيضًا:

بالنسبة إلى عدد قليل من الأشخاص، يُمكن أن تُسبب الأدوية المُضادَّة للذهان رقَصاً يُسمى خلل الحركة المتأخر (tardive dyskinesia) (يتَّسِمُ، على سبيل المثال، بتجعيد الشفتين واللسان أو الكَنَع الرَقَصِيّ).

قد يحدُث الرقَص أحيانًا عند البالغين الأكبر سنًا من دون سببٍ واضح.ويميل هذا الرقَص الذي يُسمى الرقص الشيخوخي، إلى التأثير في العضلات داخل الفم وحوله؛إذا ظهرت هذه الحركات، ينبغي على الأشخاص زيارة الطبيب.

ينجم الزفن الشقي عادةً عن سكتة تُصيبُ منطقة صغيرة تحت العقد القاعدية مباشرةً وتسمى النَّواةُ تَحتَ المِهادِ subthalamic nucleus،تُساعد النواة تحت المهاد على ضبط الحركات الإرادِيَّة.