اضطرابات النوم في الخرف

عند المصابين بالخرف، مثل داء ألزهايمر، غالبًا ما تكون أنماط النوم غير طبيعية.ومع تقدم حالة الخرف، يزداد الوقت الذي يمضيه الشخص في النوم الخفيف، وبالتالي يكون من السهل إيقاظه.

قد يعاني المصابين بالخرف من اضطرابات أخرى أيضًا تساهم في حدوث مشاكل النوم.يمكن لاضطرابات مثل التهاب المَفاصِل، والجفاف، وأنواع العدوى أن تسبب الألم أو الانِزعَاج، وقد تتداخل مع النوم.كما يمكن لاستخدام بعض الأدوية أو التداخلات الدوائية أن تؤثر في النوم أيضًا.