عند المصابين بالخرف، مثل داء ألزهايمر، غالبًا ما تكون أنماط النوم غير طبيعية.ومع تقدم حالة الخرف، يزداد الوقت الذي يمضيه الشخص في النوم الخفيف، وبالتالي يكون من السهل إيقاظه.
قد يعاني المصابين بالخرف من اضطرابات أخرى أيضًا تساهم في حدوث مشاكل النوم.يمكن لاضطرابات مثل التهاب المَفاصِل، والجفاف، وأنواع العدوى أن تسبب الألم أو الانِزعَاج، وقد تتداخل مع النوم.كما يمكن لاستخدام بعض الأدوية أو التداخلات الدوائية أن تؤثر في النوم أيضًا.
علاج اضطرابات النوم في الخرف
علاج المشكلة المستبطنة
اتباع بعض التدابير العامة
قد يُساعد علاج الخرف أو أية حالة مستبطنة تُسبب الألم أو الإزعاج على تحسين جودة النوم.
كما يمكن للتدابير العامة التالية أن تكون مفيدة:
تجنب أخذ قيلولة في أثناء النهار، أو الحرص على أن تكون القيولة قصيرة، لأن القيلولة قد تجعل النوم أكثر صعوبة في الليل
المشي خارجًا تحت أشعة الشمس
ممارسة التمارين الرياضية
الحفاظ على درجة حرارة مريحة في غرفة النوم
تجنب المشروبات أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين أو الكحول في أثناء الليل
يمكن للأدوية المساعدة على النوم (المهدئات) أن تسبب التَّخليط الذهنِي، والسقوط، والتهيج العصبي عند الأشخاص الذين يعانون من الخرف، وبالتالي ينبغي عدم استخدامها.