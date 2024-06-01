يمكن لأسباب اضطرابات النوم المتعلقة بالنظم اليوماوي أن تكون داخلية أو خارجية.

تشمل الأَسبَاب الداخلية كلًا مما يلي:

الأضرار التي تلحق بالدماغ - مثل تلك الناجمة عن عدوى الدماغ (التهاب الدماغ )، السكتة الدماغية، إصابات الرأس، أو داء ألزهايمر)

عدم الحساسية لدورة الليل والنهار

أما الأَسبَاب الخارجية فتشمل ما يلي:

الرحلات الجوية الطويلة (خاصة عند السفر من الغرب إلى الشرق)

ورديات العمل غير المنتظمة

عدم الالتزام بجدول منتظم للنوم والاستيقاظ

البقاء على السرير لفترة طويلة

العمى أو عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة من الزمن

استعمال أدوية معينة (أو عقاقير غير مشروعة)

تشيع اضطرابات النوم واليقظة بين المصابين بالمشافي، لأنهم غالبًا ما يُوقظون في أثناء الليل، ولأن عيونهم لا تتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة بما فيه الكفاية في أثناء النهار.

هناك عدة أنواع من اضطرابات النظم اليوماوي.

اضطراب النوم الناجم عن الرحلات الجوية الطويلةوالذي ينجم عن السفر السريع عبر أكثر من منطقتين زمنيتين.

اضطراب النوم الناجم عن تبديل وردية العمل أو المناوبة، ويختلف في الشدة اعتمادًا على

عدد مرات تغيير موعد الوردية

مقدار التغيير في توقيت الوردية

ما إذا كان توقيت الوردية الجديد يؤخر النوم أو يُبكره

عدد الأيام المتتالية التي تتضمن وردية عمل ليلي أو مناوبة ليلية

عدد ساعات وردية العمل أو المناوبة الليلية

من المفضل دائمًا النوم والاستيقاظ في أيام العطل في نفس توقيت النوم والاستيقاظ في أيام العملولكن مع ذلك، يمكن لضجيج النهار والضوء أن يتداخلا مع النوم.أضف إلى ذلك أن عمال الورديات الليلية غالبًا ما يقصرون من فترات نومهم، وينامون في أوقات مختلفة من اليوم للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والعائلية.

يحدث اضطراب طور النوم المتأخر عندما ينام الشخص متأخرًا ويستيقظ متأخرًا باستمرار، كما لو كان يذهب إلى النوم في الساعة 3 صباحًا ويستيقظ في الساعة 10 صباحًا أو يستيقظ في وقت متأخر مثل الساعة 1 مساءً).تكون هذه المُتلازمة أكثر شُيُوعًا بين المراهقين والبالغين الشباب مما هي عند البالغين.لا يتمكن الأشخاص المصابون باضطراب طور النوم المتأخر من النوم في وقت مبكر، حتى وإن حاولوا ذلك.

يحدث اضطراب طور النوم المتقدم عند الأشخاص الذين ينامون دائمًا بشكل مبكر ويستيقظون في وقت مبكر، دون أن يتمكنوا من تغيير هذا النمط.ويكون أكثرَ شُيُوعًا عند البالغين الأكبر سنًأ.لا يمكن للأشخاص المصابين باضطراب طور النوم المتأخر البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر، حتى ولو حاولوا ذلك.

وتحدث مُتلازمة النوم غير المنتظم على مدى 24 ساعة عند الأشخاص الذين يغيرون من نمط نومهم واستيقاظهم كل يوم.وفي هذه الحالة، يبقى طول دورة النوم والاستيقاظ نفسه، ولكنه يمتد على مدى أكثر من 24 ساعة.وهكذا، يَجرِي تأخير النوم والاستيقاظ مرات بمعدل 1-2 ساعة كل يوم.تكون هذه المُتلازمة أقل شُيُوعًا بكثير، وتميل للحدوث عند الأشخاص المكفوفين.