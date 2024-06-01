تحدث اضطرابات النوم المتعلقة بالنظم اليوماوي عندما لا تتزامن الساعة الداخلية للجسم أو دورة النوم والاستيقاظ مع دورة الليل والنهار في الأرض.
يمكن للرحلات الجوية الطويلة وتبدل ورديات العمل أن تُفسد نظام النوم والاستيقاظ الاعتيادي عند الشخص.
لا يمكن للمرضى الذين يعانون من اضطراب ساعة النوم الداخلية أن يستيقظوا أو يذهبوا إلى النوم في الساعات الاعتيادية.
يضع الطبيب تشخيصه بناءً على الأعراض، وفي بعض الأحيان على بيانات سجل النوم ونتائج اختبارات النوم في المختبر.
يمكن لعادات النوم الجيدة والتعرض لضوء النهار مباشرةً بعد الاستيقاظ أن يساعد هؤلاء الأشخاص على إعادة ضبط دورة النوم والاستيقاظ.
(انظُر أيضًا لمحة عامة عن النوم).
والإيقاع اليوماوي circadian rhythms هو التغيرات المنتظمة في الحالة الذهنية والجسدية التي تحدث على مدار 24 ساعة، أو بمعنى آخر، هو ساعة الجسم الداخلية.يتم التحكم في هذه الإيقاعات من قبل منطقة من الدماغ تتأثر بالضوء (وتسمى الناظمة اليوماوية circadian pacemaker).بعد دخول العين، يُحفز الضوء يحفز الخلايا في الجزء الخلفي من العين (الشبكية) لإرسال إشارات عصبية إلى هذه المنطقة.تُنبّه هذه الإشارات الدماغ لوقف إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يُعزز النوم.
يتباين البشر عادة في أنماط نومهم واستيقاظهم.يُفضل بعض الناس (طيور الصباح أو الأشخاص الصباحيون) الذهاب إلى النوم باكرًا والاستيقاظ باكرًا.في حين يُفضل آخرون الذهاب إلى النوم متأخرًا والاستيقاظ متأخرًا.لا تُعد هذه الاختلافات اضطرابًا ما دام الشخص يمكنه القيام بما يلي:
الاستيقاظ عندما يحتاج إلى القيام بشيء ما في الصباح، والنوم قبل الموعد الاعتيادي في الليلة السابقة للحصول على قسط كاف من النوم قبل الحاجة إلى الاستيقاظ المبكر
النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، إذا كان يريد ذلك
التكيف مع أوقات النوم والاستيقاظ الجديدة في غضون بضعة أيام بعد بدء نظام روتيني جديد
ينام الأشخاص الذين يُعانون من أحد اضطرابات النظم اليوماوي في أوقات غير مناسبة، وبالتالي لا يستطيعون النوم أو الاستيقاظ عندما يحتاجون ذلك أو يقصدونه.بمعنى آخر، هم يعانون من اضطراب دورة النوم.
أسباب اضطرابات النوم المتعلقة بالنظم اليوماوي
يمكن لأسباب اضطرابات النوم المتعلقة بالنظم اليوماوي أن تكون داخلية أو خارجية.
تشمل الأَسبَاب الداخلية كلًا مما يلي:
الأضرار التي تلحق بالدماغ - مثل تلك الناجمة عن عدوى الدماغ (التهاب الدماغ )، السكتة الدماغية، إصابات الرأس، أو داء ألزهايمر)
عدم الحساسية لدورة الليل والنهار
أما الأَسبَاب الخارجية فتشمل ما يلي:
الرحلات الجوية الطويلة (خاصة عند السفر من الغرب إلى الشرق)
ورديات العمل غير المنتظمة
عدم الالتزام بجدول منتظم للنوم والاستيقاظ
البقاء على السرير لفترة طويلة
العمى أو عدم التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة من الزمن
استعمال أدوية معينة (أو عقاقير غير مشروعة)
تشيع اضطرابات النوم واليقظة بين المصابين بالمشافي، لأنهم غالبًا ما يُوقظون في أثناء الليل، ولأن عيونهم لا تتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة بما فيه الكفاية في أثناء النهار.
هناك عدة أنواع من اضطرابات النظم اليوماوي.
اضطراب النوم الناجم عن الرحلات الجوية الطويلةوالذي ينجم عن السفر السريع عبر أكثر من منطقتين زمنيتين.
اضطراب النوم الناجم عن تبديل وردية العمل أو المناوبة، ويختلف في الشدة اعتمادًا على
عدد مرات تغيير موعد الوردية
مقدار التغيير في توقيت الوردية
ما إذا كان توقيت الوردية الجديد يؤخر النوم أو يُبكره
عدد الأيام المتتالية التي تتضمن وردية عمل ليلي أو مناوبة ليلية
عدد ساعات وردية العمل أو المناوبة الليلية
من المفضل دائمًا النوم والاستيقاظ في أيام العطل في نفس توقيت النوم والاستيقاظ في أيام العملولكن مع ذلك، يمكن لضجيج النهار والضوء أن يتداخلا مع النوم.أضف إلى ذلك أن عمال الورديات الليلية غالبًا ما يقصرون من فترات نومهم، وينامون في أوقات مختلفة من اليوم للمشاركة في النشاطات الاجتماعية والعائلية.
يحدث اضطراب طور النوم المتأخر عندما ينام الشخص متأخرًا ويستيقظ متأخرًا باستمرار، كما لو كان يذهب إلى النوم في الساعة 3 صباحًا ويستيقظ في الساعة 10 صباحًا أو يستيقظ في وقت متأخر مثل الساعة 1 مساءً).تكون هذه المُتلازمة أكثر شُيُوعًا بين المراهقين والبالغين الشباب مما هي عند البالغين.لا يتمكن الأشخاص المصابون باضطراب طور النوم المتأخر من النوم في وقت مبكر، حتى وإن حاولوا ذلك.
يحدث اضطراب طور النوم المتقدم عند الأشخاص الذين ينامون دائمًا بشكل مبكر ويستيقظون في وقت مبكر، دون أن يتمكنوا من تغيير هذا النمط.ويكون أكثرَ شُيُوعًا عند البالغين الأكبر سنًأ.لا يمكن للأشخاص المصابين باضطراب طور النوم المتأخر البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر، حتى ولو حاولوا ذلك.
وتحدث مُتلازمة النوم غير المنتظم على مدى 24 ساعة عند الأشخاص الذين يغيرون من نمط نومهم واستيقاظهم كل يوم.وفي هذه الحالة، يبقى طول دورة النوم والاستيقاظ نفسه، ولكنه يمتد على مدى أكثر من 24 ساعة.وهكذا، يَجرِي تأخير النوم والاستيقاظ مرات بمعدل 1-2 ساعة كل يوم.تكون هذه المُتلازمة أقل شُيُوعًا بكثير، وتميل للحدوث عند الأشخاص المكفوفين.
أعراض اضطرابات النوم المتعلقة بالنظم اليوماوي
بما أن الشخص قد لا يستطيع النوم عندما يحتاج لذلك، فقد يشعر بالنعاس في أثناء النهار، ويواجه صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح، والقيام بنشاطاته اليومية.وقد يدفعه ذلك للإدمان على الكحول، واستخدام الأدوية المُساعدة على النوم، والمنشطات في محاولة للنوم أو البقاء مستيقظًا.
قد تسوء أعراض اضطرابات النوم المرتبطة بالنظم اليوماوي عندما يُعدل الشخص جدول نومه بشكل متكرر، وعندما يسافر بشكل متكرر عبر عدة مناطق زمنية، أو يتغير موعد وردية عمله.كما تسوء الأَعرَاض إذا كان التغيير يجعل موعد النوم والاستيقاظ في وقت أبكر (يُبكر دورة النوم)، وذلك لأن تأخير النوم أسهل من الذهاب إلى النوم في وقت أبكر.تتقدم دورة النوم عندما يسافر الشخص باتجاه الشرق.
إذا كان السبب خارجيًا، فسوف تتأثر أيضًا عمليات الجسم المرتبطة بالنظم اليوماوي، مثل درجة الحرارة وإفراز الهرمونات.وبالتالي، قد يشعر الشخص بالتوعك العام، وتعكر المزاج، والغثيان، والاكتئاب، بالإضافة إلى النعاس.كما يمكن أن يزيد ذلك من خطر أمراض القلب واضطرابات الاستقلاب.
إذا أمكن تصحيح سبب الاضطراب، فيمكن أن تتعافى الأعراض على مدى بضعة أيام بالتزامن مع تعدل النظم اليوماوي.أما عند البالغين الأكبر سنًا، فقد يستغرق التعافي من تلك الأعراض بضعة أسابيع أو أشهر.
تشخيص اضطرابات النوم المتعلقة بالنظم اليوماوي
تقييم الطبيب
يضع الطبيب تشخيصه للحالة بناءً على أعراضها.عادة ما يُطلب من المرضى تدوين سجل للنوم، بحيث يتضمن مواعيد الذهاب للنوم والاستيقاظ لعدة أسابيع.نادرًا ما تتطلب الحالة النوم في مختبر النوم.
علاج اضطرابات النوم المتعلقة بالنظم اليوماوي
التعديلات في السُّلُوك
تناول الأدوية المُساعدة على النوم، في وقت الاستيقاظ، والأدوية المحفزة للدماغ من حين لآخر
يمكن لتبني عادات نوم جيدة أن يُساعد المريض أيضًا.
التغييرات السُّلُوكية لتحسين النوم
ما الذي ينبغي عليّ فعله
كيف أقوم بذلك
اتبع جدولاً منتظمًا للنوم والاستيقاظ
ينبغي على الشخص الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت من كل ليلة، والأهم من ذلك، الاستيقاظ في نفس الوقت من كل صباح، حتى في أيام عطلة نهاية الأسبوع والإجازات.تجنب إمضاء وقتٍ طويلٍ في السرير.
اتبع روتينًا منتظمًا قبل النوم
يمكن لبعض الأنشطة الروتينية أن تساعد على تهيئة مزاجك للنوم، مثل الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو تنظيف الأسنان، أو غسل الوجه، أو ضبط المنبه.ينبغي اتباع هذا الروتين في كل ليلة، سواءً في المنزل أو بعيدًا عن المنزل.وكجزء من هذا الروتين، يجب عليك تجنب الأضواء الساطعة قبل وقت النوم.كما يمكن للحدّ من استخدام الهاتف الخلوي، والحاسب الآلي، والتلفاز قبل بضع ساعات من موعد النوم أن يكون مفيدًا أيضًا.
اجعل البيئة مواتية للنوم
يجب إبقاء غرفة النوم مظلمة وهادئة، دون أن تكون حارة جدًّا أو باردة جدًّا.يمكن للأصوات العالية أن تُفسد نومك حتى وإن لم تُوقظك.قد يكون من المفيد ارتداء سدادات الأذن، أو استخدام آلة تُصدر ضجيجًا رتيبًا (ضوضاء بيضاء) أو مروحة، أو تثبيت ستائر عاتمة في غرفة النوم (لحجب الضجيج والأضواء).كما يمكن ارتداء قناع على العينين لمساعدة الأشخاص الذين ينبغي عليهم النوم في أثناء النهار في الغرفة التي لا يمكن أن تكون مظلمة تماما.إذا كنت تستيقظ في أثناء الليل، فينبغي عليك تجنب الأضواء الساطعة.
استخدم الوسائد
يمكن للوسائد بين الركبتين أو تحت الخصر أن تجعل بعض الأشخاص أكثر راحة.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الظهر، فإن الاستلقاء على الجانب مع وسادة كبيرة بين الركبتين أو الاستلقاء على الظهر مع وسادة كبيرة تحت الركبتين قد يكون مفيدًا.
استخدم السرير بشكلٍ رَئيسيَ للنوم
يجب استخدام السرير للنوم وممارسة الجنس فقط.ولا ينبغي استخدامه لتناول الطعام، أو القراءة، أو مشاهدة التلفاز، أو إرسال الرسائل الفورية أو البريد الإلكتروني على الهاتف أو الحاسب، أو غير ذلك من الأنشطة المرتبطة بالاستيقاظ.
انهض
عندما تكون غير قادر على النوم في غضون 20 دقيقة، فإن النهوض والقيام بشيء آخر في غرفة أخرى ثم العودة إلى الفراش عند النوم قد يكون أكثر فعالية من البقاء في السرير وبذل جهد أكبر لمحاولة النوم.
تمرن بانتظام
يمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تساعدك على النوم بشكل طبيعي.ولكن ينبغي التوقف عن ممارسة التمارين قبل 5 ساعات من النوم، لأنها تحفز القلب والدماغ وقد تُبقي الشخص مستيقظًا.
الاسترخاء
يمكن للشدة النفسية والقلق أن يتداخلا مع النوم.يمكن للأشخاص الذين لا يشعرون بالنعاس في وقت النوم الاسترخاء عن طريق القراءة أو أخذ حمام دافئ.يمكن اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء، مثل التخيل البصري، وإرخاء العضلات التدريجي، وتمارين التنفُّس.ينبغي على الشخص التدرب على نسيان مشاكله وهمومه حالما يدخل غرفة النوم.جدولة وقت القلق خلال النهار للتفكير في المخاوف، وهو ما من شأنه التقليل من الحاجة للتفكير فيها في وقت النوم.
تجنب النشاطات المحفزة قبل النوم
تجنب مشاهدة البرامج التلفزيونية المثيرة أو الأحداث الرياضية، وممارسة ألعاب الكمبيوتر، أو القيام بمهام معقدة متصلة بالعمل معقدة قبل ساعة أو نحو ذلك من النوم، لأنها قد تجعل النوم أكثر صعوبة.
تجنب تناول الأطعمة أو المشروبات التي تؤثر في النوم
يمكن للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكحول أو الكافيين (مثل القهوة والشاي والمياه الغازية والشوكولاته) أن تتداخل مع النوم، وكذلك الأمر بالنسبة لكابتات الشهية، ومدرات البول، والنيكوتين (سواءً في السجائر أو لصاقات النيكوتين).ينبغي تجنب تناول المواد الحاوية على الكافيين قبل 12 ساعة من وقت النوم.يمكن لشرب كميات كبيرة من الكحول في المساء أن يُسبب الاستيقاظ باكرًا.من المفيد الإقلاع عن التدخين لتحسين جودة النوم.
تناول وجبة خفيفة
يمكن للجوع أن يتداخل مع النوم.وقد يكون من المفيد للنوم أحيَانًا تناول وجبة خفيفة، وخاصة إذا كانت دافئة، إلا إذا كان الشخص يشكو من ارتجاع معدي مريئي gastroesophageal reflux.ولكن، ينبغي التوقف عن تناول الطعام قبل بضع ساعات من النوم، وعدم تناول أي وجبات طعام، لاسيَّما الوجبات الثقيلة، قُبيل النوم.قد تسبب الوجبات الثقيلة حرقة في المعدة، وهو ما قد يتداخل مع النوم.
التخلص من السُّلُوكيات التي تثير القلق
يمكن أن يلجأ الشخص إلى إخفاء ساعة الجدار أو ساعة الطاولة، كي لا يركز على الوقت.ينبغي تجنب النظر إلى الساعة أثناء التواجد في السرير.
إمضاء بعض الوقت تحت ضوء النهار الساطع
يُساعد التعرض للضوء في أثناء النهار على إعادة ضبط ساعة الجسم الداخلية لكي تتزامن مع دورة الظلام والضوء الطبيعية في الأرض.
تجنب قيلولة النهار، باستثناء الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم السهر ليلاً والأشخاص الذين يعانون من الخدار النومي
يمكن لقيلولة النهار أن تتداخل مع النوم في الليل عند الأشخاص الذين يعانون من الأرق.ولكن، القيلولة تقلل من الحاجة إلى الأدوية عند الأشخاص الذين يعانون من الخدار النومي، وتحسن من أداء العاملين بنظام النوبات.إذا لزم الأمر، فينبغي أخذ القيلولة في نفس الوقت من كل يوم، وألا تزيد عن 30 دقيقة.
قد يكون تعريض العينين إلى الضوء الساطع في الأوقات المناسبة الاستراتيجية الأكثر فائدة.يساعد هذا التعرض على إعادة ضبط الساعة الداخلية للجسم.على سبيل المثال لتخفيف اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بقدر الإمكان، يجب على المسافرين قضاء بعض الوقت تحت ضوء الشمس، وخاصة في الصباح، بعد وصولهم إلى وجهتهم .يجب على العمال بورديات ليلية إمضاء بعض تحت الضوء الساطع (سواءً أشعة الشمس أو الضوء الاصطناعي) وذلك في الأوقات التي ينبغي أن يكونوا مستيقظين فيها.يُساعد ارتداء النظارات الشمسية على طريق العودة إلى البيت على تقليل التعرض للضوء الساطع قبل النوم، وقد يساعد العمال بورديات ليلية على النوم بسهولة أكبر بعد وصولهم إلى منازلهم، ولكن ينبغي تجنب ارتدائها إذا كان ذلك يسبب النعاس في أثناء القيادة.وينبغي أن يحرض العمال بورديات ليلية على جعل غرفة النوم مظلمة وهادئة بقدر الإمكان.وقد يكون من المفيد استخدام أقنعة النوم وأجهزة الضوضاء الرتيبة.كما إن التعرض للضوء الساطع في الصباح قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم المتأخر.أما التعرض للضوء الساطع في المساء فقد يساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم المتقدم.
ومن الاستراتيجيات الأخرى التعديل التدريجي لموعد النوم والاستيقاظ حتى الوصول إلى الموعد المطلوب.ويمكن للمسافرين تعديل جدول نومهم قبل موعد السفر بفترة كافية بحيث يُصبح مماثلاً لجدول النوم في وجهة سفرهم.
الأدوية
إذا استمرت الأَعرَاض، فيمكن للأدوية المساعدة على النوم التي تستمر آثارها لفترة قصيرة فقط (أدوية قصيرة المفعول) أن تُساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق على النوم بشكل أفضل، كما يمكن للأدوية التي تحفز الدماغ (مثل مودافينيل) أن تُساعد الأشخاص على الشعور بالتنبه في أثناء استيقاظهم، أو الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم الناجم عن تبدل مواعيد ورديات العمل.ولكن، هذه الأدوية لا تُعيد ضبط إيقاع الساعة الداخلية للجسم بصورة أسرع.
يمكن للميلاتونين أن يساعد على تقليل آثار اضطراب النوم الناجم عن الرحلات الجوية الطويلة والمشاكل المتعلقة بتبدل ورديات العمل.
يعمل التاسيملتون tasimelteon مثل الميلاتونين.يمكن للتاسيملتون أن يساعد فاقدي البصر الذي يعانون من اضطراب دورة النوم والاستيقاظ اليومية عن طريق زيادة زمن النوم في الليل والتقليل من زمن النوم في النهار.يؤخذ هذا الدواء عن طريق الفم قبل النوم في نفس التوقيت من كل ليلة.والآثار الجانبية الأكثر شُيُوعًا للدواء هي الصُّدَاع والأحلام غير الطبيعية أو الكوابيس.