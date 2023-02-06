خلل المنعكسات الذاتي في الحبل الشوكي هو ردَّة فعلٍ مفرطة في الجهاز العصبي اللاإرادي تحدث عند الأشخاص الذين لديهم إصابة في الحبل الشوكي، ممَّا يُسبِّب ارتفاعًا في ضغط الدَّم مهددًا للحياة.

يحدث خلل المنعكسات الذاتي بعد شهرٍ إلى عام لدى 20٪ إلى 70٪ من الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في الحبل الشوكي.

الجهاز العصبي اللاإرادي هو جزء الجهاز العصبي الذي ينظم عمليات الجسم، مثل ضغط الدم، والتبول، والتغوط، والهضم، والانتصاب، والتنفُّس، والرؤية، والتعرق، وإفراز اللعاب.عندما يُصاب الحبل الشوكي، قد تستجيب أعصاب مُعيَّنة في الجهاز العصبي اللاإرادي بشكل مفرط تجاه الإصابة أو تجاه مشكلة ما أخرى، مما يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.في الحالة الطبيعية، تُرسل الأعصاب اللاإرادية الأخرى إشارات عبر الحبل الشوكي لتوسيع الأوعية الدموية، مما يسمح للأوعية الدموية بحمل المزيد من الدم، وبالتالي خفض ضغط الدم.ولكن، عندما يُصاب الحبل الشوكي، لا يمكن للإشارات العصبية أن تنتقل دائمًا عبر الحبل الشوكي لتوسيع الأوعية الدموية، وقد يبقى ضغط الدم مرتفعًا.

قد يتحرَّض خلل المنعكسات الذاتي بسبب

اضطراب في المجرى البولي، مثل توسع المثانة أو عدوى السبيل البولي

توسع الأمعاء

تقرحات الضغط

الكسور

بعض الإجراءات الجراحية

المعاشرة الجنسية في بعض الأحيان

قد تتوسع المثانة عندما لا يستطيع الشخص إفراغها (احتباس البول) أو عند وجود انسداد في أنبوب مرن لتصريف البول (قثطار بولي).قد تتوسع الأمعاء عندما يكون الشخص مُصابًا بالإمساك أو لديه انسداد في الأمعاء.

أعراضُ خلل المنعكسات اللاإرادية قد تتباين أعراض خلل المنعكسات الذاتي.عادةً ما تبدأ بشكل مفاجئ وتحدث بشكلٍ مُتقطِّع. قد يعاني المصابون بهذا الاضطراب من الصداع.قد يشعرون بالغثيان ويتقيؤون.قد يتعرّقون بغزارة وتحمر وجوههم.قد يصبح الجلد جافًّا وشاحبًا.تتضمن الأعراض الأخرى مشاكل الرؤية، والاحتقان الأنفي، والشعور بالقلق ودنو الأجل. قد يرتفع ضغط الدَّم أكثر بشكل مفاجئ (يُسمَّى ارتفاع ضغط الدم الطارئ).يُعد ارتفاع ضغط الدم الطارئ حالة مهددة للحياة.قد يعاني الأشخاص المصابون بحالات فرط ضغط دم طارئة من صداع شديد ونابض، وتشوش في الرؤية، وتخليط ذهني، وألم في الصدر، وضيق في التنفس، واختلاجات.

تَشخيصُ خلل المنعكسات اللاإرادية تقييم الطبيب يشتبه الأطباء في خلل المنعكسات الذاتي عندما يعاني الشخص من إصابة في الحبل الشوكي في الجزء العلوي من الظهر وارتفاع شديد في ضغط الدم، وخاصةً إذا كان لديه توسع في المثانة أو الأمعاء أيضًا. كما يتحرَّون أيضًا عن المُحرِّضات المُحتَملة لحدوث خلل المنعكسات الذاتي، مثل توسع المثانة.