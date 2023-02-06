يؤدي انسداد أحد الشرايين التي تحمل الدَّم إلى الحبل الشوكي إلى منع الحبل من الحصول على الدَّم وبالتالي الأكسجين.ونتيجة لذلك، يمكن أن تموت أنسجته (احتشاء infarction).
وتشمل الأَسبَاب كُلًا من تصلب الشرايين الحاد، والتهاب الأوعية الدموية، جلطات الدم، وأحيَانًا الإجراءات التي تتناول الشريان الأبهري البطني.
وتتظاهر الحالة بألَم ظَّهري مفاجئ مع ألم متشعع من المنطقة المصابة يليه ضعف عضلي وعدم القدرة على الشعور بالحرارة أو البرد أو الألم في المناطق المتضررة، وأحيَانًا الشلل.
عادةً ما يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب
يركز العلاج على تصحيح السبب إن أمكن أو تخفيف الأَعرَاض.
عادًة ما يكون اضطراب الحبل الشوكي والشلل دائمًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي).
كما هيَ الحال مع جميع الأنسجة في الجسم، يحتاج الحبل الشوكي إمدادًا مستمرًا بالدَّم المؤكسج.هناك عدد قليل من الشرايين فقط (المتفرعة عن الشريان الأبهر) التي تقوم بتزويد الدَّم إلى الجزء الأمامي من الحبل الشوكي.وتشكل كمية الدم تلك ثلاثة أرباع كمية الدم التي يتلقاها الحبل الشوكي.وبالتالي، فإن انسداد أي واحد من هذه الشرايين يمكن أن يكون كارثيًا.يمكن أن يؤدي مثل هذا الانسداد إلى ما يلي:
حالة شديدة من تصلب الشرايين في الشريان الأبهر (ترسبات لمواد دهنية على جدار الشريان الأبهر)
تسلخ طبقات من جدار الشريان الأبهر (تسلخ الأبهر aortic dissection)
الإجراءات التي تتناول الشريان الأبهر البطني، مثل جراحة إصلاح أم الدم aneurysm هناك
خثرات دموية تنفصل عن جدار القلب وتنتقل عبر مجرى الدَّم (صمّات) - سبب غير شائع
التهاب الأوعية الدموية، مثل التهاب الشرايين العقدي - سبب نادر
أعراض انقطاع التروية الدموية إلى الحبل الشوكي
عادةً ما تكون الأَعرَاض الأولى لانسداد شريان الحبل الشوكي هي:
ألم ظهري مفاجئ يتشعع من مركز الظهر حول القفص الصدري والصدر
ويتبع الألم ضعف في العضلات، وعدم قدرة الشخص على الشعور بالحرارة أو البرودة أو الألم في المناطق التي يسيطر عليها جزء الحبل الشوكي تحت مستوى الانسداد.غالبًا ما يلاحظ المريض الأعراض بشكل فوري، والتي قد تتحسن قليلًا مع مرور الوقت.
إذا تضاءلت كمية التروية الدموية الواصلة إلى مقدمة الحبل الشوكي بشكل كبير، فقد تُصاب الساقان بالخدر أو الشلل.ولكن الأحاسيس التي تنتقل من خلال الجزء الخلفي من الحبل الشوكي - بما في ذلك اللمس، والقدرة على الإحساس بالاهتزاز، والقدرة على الإحساس بموضع الأطراف دون النظر إليها (الإحساس بالوضعية) - تبقى كما هي لأن الجزء الخلفي من الحبل يتلقى الدَّم من مصادر أخرى.قد تتحسن المشاكل جزئيًا بعدَ بضعة أيَّام.
يمكن للضعف والشلل أن يؤديا إلى تطور قروح ضغط وصعوبات في التنفُّس.قد تتأثر وظائف المثانة والأمعاء، وكذلك الوظيفة الجنسية.
تشخيص انقطاع التروية الدموية إلى الحبل الشوكي
التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب (CT).
البزل النخاعي spinal tap في بعض الأحيان
وعادة ما يشتبه الطبيب في انقطاع التروية الدَّموية في الحبل الشوكي بناءً على أَعرَاض المريض.
يُساعد التصوير بالرنين المغناطيسي الأطباءَ على تشخيص مثل هذا الانسداد عادةً.وفي حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي، يُجرى تصوير النخاع المقطعي المحوسب.يمكن لهذه الاختبارات يمكن أن تساعد الأطباء على استبعاد الاضطرابات الأخرى التي تسبب أعراضًا مماثلة.
قد يُجرى البَزل النُّخاعي (البزل القطني) لاستبعاد الاضطرابات الأخرى التي تُسبب أعرضًا مشابهة، مثل التهاب النخاع المستعرض.
يمكن لتصوير الأوعية الدموية أن يؤكد انسداد الشريان الواصل إلى الجزء الأمامي من الحبل الشوكي، ولكن عادة ما يكون غير ضروري.
علاج انقطاع التروية الدموية إلى الحبل الشوكي
معالجة السبب عندما يكون ذلك ممكنًا
تخفيف الأَعرَاض
يَجرِي التعامل مع السبب إذا كان ذلك ممكنًا (مثل تسلخ الأبهر أو التهاب الشرايين العقدي polyarteritis nodosa)، أما في الحالات الأخرى، فيركز العلاج على تخفيف الأَعرَاض وعلاج المُضَاعَفات، خاصة عندما لا يختفي الشلل وخلل الحبل الشوكي في الأيام القليلة الأولى ويصبحان دائمين.
وبما أن المريض يخسر بعض الأحاسيس وقد يُصاب بالشلل، فإن الوقاية من قرحات الضغط تُعد أمرًا هامًا.
بما أن التنفس قد يتأثر، فقد يكون من الضروري تقديم علاج يساعد على منع حدوث الالتهاب الرئوي.يشتمل هذا العلاج على تمارين التنفُّس العميق، والنزح الوضعي (توجيه الشخص بوضعية تساعد من خلالها الجاذبية على تصريف المفرزات من الرئتين)، والشفط (إدخال أنبوب بلاستيكي صغير من خلال الأنف إلى الرغامى لامتصاص المفرزات بلطف).
يمكن للعلاج الفيزيائي والمُعالَجَة المهنيةيمكن أن يُساعدا على الحفاظ على وظيفة العضلات.
وبما أن وظيفة المثانة عادة ما تكون ضعيفة، فغالبًا ما يتطلب الأمر إدخال قَثطَرة لتصريف البول.يقي هذا العلاج المثانة من التضخم والضرر.