انقطاع التروية الدموية إلى الحبل الشوكي

عادةً ما تكون الأَعرَاض الأولى لانسداد شريان الحبل الشوكي هي:

ألم ظهري مفاجئ يتشعع من مركز الظهر حول القفص الصدري والصدر

ويتبع الألم ضعف في العضلات، وعدم قدرة الشخص على الشعور بالحرارة أو البرودة أو الألم في المناطق التي يسيطر عليها جزء الحبل الشوكي تحت مستوى الانسداد.غالبًا ما يلاحظ المريض الأعراض بشكل فوري، والتي قد تتحسن قليلًا مع مرور الوقت.

إذا تضاءلت كمية التروية الدموية الواصلة إلى مقدمة الحبل الشوكي بشكل كبير، فقد تُصاب الساقان بالخدر أو الشلل.ولكن الأحاسيس التي تنتقل من خلال الجزء الخلفي من الحبل الشوكي - بما في ذلك اللمس، والقدرة على الإحساس بالاهتزاز، والقدرة على الإحساس بموضع الأطراف دون النظر إليها (الإحساس بالوضعية) - تبقى كما هي لأن الجزء الخلفي من الحبل يتلقى الدَّم من مصادر أخرى.قد تتحسن المشاكل جزئيًا بعدَ بضعة أيَّام.

يمكن للضعف والشلل أن يؤديا إلى تطور قروح ضغط وصعوبات في التنفُّس.قد تتأثر وظائف المثانة والأمعاء، وكذلك الوظيفة الجنسية.