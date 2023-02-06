الفحص السريري

التصوير بالرنين المغناطيسي أو تصوير النخاع المقطعي المحوسب

يحتاج المرضى الذين يعانون من أعراض تشير إلى انضغاط الحبل الشوكي إلى عناية طبية فورية، لأن التَّشخيص والعلاج الفوري قد يعكس أو يقلل من فقدان وظيفة الحبل الشوكي.

وبما أن الحبل الشوكي منظم بطريقة محددة، فيمكن للأطباء تحديد الجزء المصاب من الحبل الشوكي بناءً على أعراض الحالة ونتائج الفَحص السَّريري.على سبيل المثال، إذا كان المريض يعاني من ضعف وخدر في الساقين (وليس الذراعين) مع تضرر في وظائف الأمعاء والمثانة، فقد يكون العمود الفقري متضررًا على المستوى المتوسط (الصدري) أو أسفل الظهر (قطني).كما يُساعد موقع الألم أو الألم بالجس على طول العمود الفقري الأطباء أيضًا على تحديد موقع الضرر.

يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي على الفور اذا أمكن.وفي حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي، يُجرى تصوير النخاع المقطعي المحوسب (CT).وعادة ما تظهر هذه الاختبارات موضع انضغاط الحبل الشوكي، وقد تشير إلى السبب.يمكن لهذه الاختبارات أن تكشف عن كسر أو انزياح في إحدى الفقرات، أو فتق في أحد الأقراص، أو نمو عظمي غير طبيعي، أو وجود منطقة نازفة، أو خراج، أو ورم.يُجرى تصوير النخاع المقطعي المحوسب بعد إجراء البَزل النخاعي (البزل القطني) بهدف حقن كمية صغيرة من عامل تباين ظليل للأشعَّة، والتي يمكن رؤيتها على الأشعة السينية، في المسافة حول الحبل الشوكي.وهكذا، يمكن للأطباء تحديد ما إذا كان الانضغاط يمنع تمامًا التدفق الطبيعي من السَّائِل النخاعي عبر هذه المسافة.

إذا كان يعتقد بأن السبب هو كسر أو انزياح بسبب الاصابة، فقد تُجرى أيضًا صور بالأشعَّة السِّينية.يُساعد ذلك على تقديم المعلومات بسرعة، مما يمكن الأطباء من تقييم الحالة بسرعة.

ويمكن تأكيد سبب الانضغاط في أثناء الجراحة لتخفيف الضغط على الحبل الشوكي.

إذا كشف التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير النخاعي المقطعي المحوسب عن وجود كتلة غير طبيعية يتعذر تحديدها بدقة وتُسبب الانضغاط، فينبغي على الأطباء تقرير ما إذا كان من الضروري إزالتها أو لا.وفي حال عدم استئصالها، فسوف يُجري الأطباء خزعة عادةً.ويكون ذلك بأخذ عَيِّنَة من الأنسجة لإجراء الفحوض عليها، وذلك عن طريق إدخال إبرة ضمن الكتلة (يسترشد الأطباء لذلك عادةً بالتصوير المقطعي المحوسب CT)، وقد تؤخذ الخزعة في بعض الأحيان عن طريق إجراء جراحي.