الخراج فوق الجافية في العمود الفقري

الخراج الشوكي فوق الجافية هو تجمع للقيح في المسافة بين العمود الفقري والطبقة الخارجية (الأم الجافية) من النسيج المغطي للحبل الشوكي (المسافة فوق الجافية).يمكن لهذه الخراجات أن تطبق ضغطًا على الحبل الشوكي

غالبًا ما تنجم الخراجات فوق الجافية عن عدوى بكتيرية تنتقل من موقع آخر في الجسم.

يمكن أن تُسبب ألم الظهر الذي قد يصبح شديدًا، وضعفًا أو شللًا جزئيًا في الساقين، وفقدان السيطرة على المثانة والأمعاء، والحمى، وأعراضًا خطيرة أخرى.

يستخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لتشخيص الخراج فوق الجافية في الحبل الشوكي، أو تصوير النخاع المتبوع بالتصوير المقطعي المحوسب في حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي.

يُعالج الأطباء الخُراجات بالمضادَّات الحيويَّة، وإذا كان الخراج يتسبب مشاكل خطيرة، فيقومون بتصريفه على الفور.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحبل الشوكي).

غالبًا ما تنجم الخراجات فوق الجافية في الحبل الشوكي عن عدوى أخرى، وغالبًا ما تكون في الجلد أو الأنسجة القريبة من الحبل الشوكي.ولكن، في بعض الأحيان، تنجم الخراجات فوق الجافية عن عدوى في الصمامات القلبية (التهاب الشغاف)، أو قرحات الانضغاط، أو عدوى في عظام العمود الفقري (التهاب العظم والنقي)، أو خراج سني.كما قد تحدث الخراجات فوق الجافية أيضًا بعد إجراء جراحي مثل جراحة العمود الفقري أو وضع القثطار في الحيز فوق الجافية.

عادةً ما تكون البكتيريا المسببة لهذه الخراجات من نوع العنقودية الذهبية (في 60٪ من الحالات)، أو الإشريكية القولونية أو غيرها من البكتيريا سلبية الغرام (في 15٪ من الحالات)، أو المكورات العقدية (في 10٪ من الحالات).ينجم الخُراج في بعض الأحيان عن السل الذي يُصيب العمود الفقري (داء بوت Pott) أو استعمال العقاقير الوريديَّة.لا يُمكن تحديد السبب لدى حوالى ثلث الأشخاص.

أعراض الخراج الشوكي فوق الجافية تبدأ أعراض الخُراج الشوكي فوق الجافية بألمٍ في الظهر.تكون منطقة الظهر فوق الخراج مؤلمة عند الجس.قد يُصبح الألم أكثر شدة ويتفاقم عند الاستلقاء.ومن الشَّائع حدوث الحُمَّى. يمكن لهذا الخراج أن يطبق ضغطًا على الحبل الشوكيإذا حدث الخراج فوق الجافية عند أسفل الظهر، قد يضغط ذيل الفرس، مما يؤدي إلى مُتلازمة ذيل الفرس.قد يفقد المصابون بمتلازمة ذيل الفرس الإحساس في الأرداف، والمنطقة التناسلية، والمثانة، والمستقيم (تُسمى منطقة السرج)قد تصبح الساقان ضعيفتين أو مشلولتين جزئيًا.قد يعانون من انحباس البول أو فقدان السيطرة على المثانة (السلس البوليّ) أو الأمعاء (سلس البراز).قد يعانون من مشاكل في المشي.قد تتفاقم الأعراض على مدى ساعات إلى أيام.

تشخيص الخراج الشوكي فوق الجافية التصوير بالرنين المغناطيسي قد يشتبه الأطباء بالخراج الشوكي فوق الجافية في العمود الفقري إذا كان الأشخاص يشتكون من ألم ظهري واضح وغير مفسَّر، وخاصة عندما يكون العمود الفقري مؤلمًا عند الجس، أو عند وجود حمَّى أو الإصابة بعدوى حديثة أو الخضوع لإجراء علاجي للأسنان. يُشخص الخُراج الشوكي فوق الجافية باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.إذا لم يكن التصوير بالرنين المغناطيسي متاحًا، فقد يُستخدم تصوير النخاع المتبوع بالتصوير المقطعي المحوسب (CT).تؤخذ عينات من الدم، وتؤخذ عينات من المنطقة المصابة، إن أمكن ذلك، وتُرسل إلى المختبر لزراعتها بحيث يمكن تحديد البكتيريا المُسببة للخراج.غالبًا ما يكشف فحص العينة الدموية عن دليل يقترح الإصابة بعدوى، مثل ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء.