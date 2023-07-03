مُتلازمةُ هورنر Horner Syndrome

اتِّخاذ بعض الألياف العصبية التي تصل العينين بالدِّماغ مسارًا ملتويًا؛حيثُ تتجه من الدماغ إلى الحبل الشوكي.وتخرج من الحبل الشوكي في الصدر، ثمّ تعود إلى الرقبة بجانب الشريان السباتي، وتمرّ من خلال الجمجمة، وإلى العين.وإذا تخرَّبت هذه الأليافُ العصبية في أيِّ موضعٍ من مسارها، تحدث مُتلازمة هورنر.

يمكن أن تحدثَ مُتلازمة هورنر من تلقاء نفسها، أو قد تنجم عن اضطرابٍ آخر؛فمثلًا، يمكن أن تنجمَ عن اضطراباتٍ في الرأس أو الدماغ أو الرَّقبة أو الصدر أو الحبل الشوكي، وفقًا لما يلي:

قد تكون مُتلازمةُ هورنر موجودة منذ الولادة (خِلقيَّة).