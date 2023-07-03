تُصيب مُتلازمةُ هورنر Horner syndrome أحد جانبي الوجه، ممَا يؤدِّي إلى تدلّي جفن العين، وتصبح الحدقة صغيرةً (متضيِّقة)، وينقص التَّعرُّق.يكون السببُ هو تخرُّب الألياف العصبية التي تصل الدماغ بالعين.
يمكن أن تحدثَ مُتلازمة هورنر من تلقاء نفسها، أو قد تنجم عن اضطرابٍ يُخرِّبُ الألياف العصبيَّة التي تصل الدماغ بالعين.
يتدلَّى الجفن العلوي وتبقى الحدقة صغيرةً، وقد يتعرَّق الجانبُ المُصاب من الوجه بغزارةٍ أقلّ.
يقوم الأطباءُ بفحص الحدقة للتَّحرِّي عن حدوث توسُّعٍ فيها، وقد تُجرى اختباراتُ تصوير للتَّحرِّي عن السبب.
يُعالج السبب، إذا جَرَى تحديده.
(انظر أيضًا لمحة عامّة عن الجهاز العصبي اللاإرادي).
يمكن أن تحدثَ مُتلازمة هورنر في جميع الفئات العمرية.
أسباب مُتلازمةُ هورنر
اتِّخاذ بعض الألياف العصبية التي تصل العينين بالدِّماغ مسارًا ملتويًا؛حيثُ تتجه من الدماغ إلى الحبل الشوكي.وتخرج من الحبل الشوكي في الصدر، ثمّ تعود إلى الرقبة بجانب الشريان السباتي، وتمرّ من خلال الجمجمة، وإلى العين.وإذا تخرَّبت هذه الأليافُ العصبية في أيِّ موضعٍ من مسارها، تحدث مُتلازمة هورنر.
يمكن أن تحدثَ مُتلازمة هورنر من تلقاء نفسها، أو قد تنجم عن اضطرابٍ آخر؛فمثلًا، يمكن أن تنجمَ عن اضطراباتٍ في الرأس أو الدماغ أو الرَّقبة أو الصدر أو الحبل الشوكي، وفقًا لما يلي:
أورام أخرى
تورّم العُقَد اللِّمفِية في الرقبة (تضخُّم العقد اللمفيَّة الرَّقبيَّة cervical adenopathy)
تسلُّخ الشريان الأبهر أو الشريان السُّباتي (تمزّق في بطانة الجدار الشرياني)
أُمَّهات الدَّم الأبهريَّة الصَّدريَّة (انتفاخ في جدار الأبهر)
الإصابات
قد تكون مُتلازمةُ هورنر موجودة منذ الولادة (خِلقيَّة).
أعراض متلازمة هورنر
تُصيب مُتلازمةُ هورنر العين في الجانب نفسه الذِّي تخرَّبت فيه الألياف العصبية.
تتضمَّن أعراضُ مُتلازمة هورنر تدلِّي الجفن العلوي (التَّدَلِّي) وتضيُّق الحدقة.تعيق الحدقة المُتضيِّقة القدرةَ على الرؤية في الظلام عندَ بعض الأشخاص.ولكنَّ معظمَ الأشخاص لا يلاحظون اختلافًا في الرؤية.
يتعرَّق الجانبُ المُتضرِّر من الوجه بشكلٍ أقل من المعتاد، أو لا يتعرق على الإطلاق، ويبدو في حالاتٍ نادرة أحمر اللون.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
وفي الحالة الخِلقيَّة، تبقى قزحية العين المصابة رماديَّةً زرقاء كما كانت عند الولادة.
تشخيص متلازمة هورنر
اختبارات قطرة العين
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لتحديد السبب
يُشتَبه بالإصابة بمُتلازمة هورنر وفقًا للأعراض.
ولتأكيد تشخيص مُتلازمة هورنر وتحديد مكان المشكلة، يقوم الأطباءُ بإجراء اختبارٍ من جزأين:
أوّلاً، تُوضَع قطراتُ العين التي تحتوي على كميَّاتٍ صغيرةٍ من الكوكايين أو دواءٍ آخر (أبراكلونيدين) في كلتا العينين.
إذا كان من المحتمل وجود إصابة بمُتلازمة هورنر، فقد يقوم الأطباء بإجراء اختبار آخر بعدَ 48 ساعة.حيثُ يضعون قطرات هيدروكسي أمفيتامين hydroxyamphetamine في كلتا العينين.
تُشير ردَّة فعل الحدقة للأدوية إلى ما إذا كانت الإصابة بمُتلازمة هورنر مرجَّحة أم لا، كما تُساعد على تحديد مكان المشكلة.
إذا كانت متلازمةُ هورنر مرجّحة، يكون من الضروري غالبًا إجراء التصوير بالرنين المغنطيسي MRI أو التصوير المقطعي المحوسب CT للدماغ، و/أو الحبل الشوكي، و/أو الصدر، و/أو الرقبة للتَّحرِّي عن الأورام وغيرها من الاضطرابات الخطيرة التي قد تُخرِّبُ الأليافَ العصبيَّة التي تصل الدماغ بالعين.
علاج مُتلازمة هورنر
معالجة السبب إذا جَرَى تحديده
يُعالج سبب متلازمة هورنر إذا جَرَى تحديده.وعلى أيَّة حال، لا تُوجد مُعالَجَة معيَّنة لهذه المُتلازمة.وفي كثير من الأحيان، لا توجد ضرورةٌ للمعالجة لأنَّ تدلِّي الجفن يكون خفيفًا جدًّا عادةً.